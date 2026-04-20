Κοπή κότινου από την Αρχαία Ελιά Βουβών στο πλαίσιο του 10ου Μαραθωνίου Κρήτης από τον Δήμο Πλατανιά

Με μια λιτή αλλά ιδιαίτερου συμβολισμού τελετή πραγματοποιήθηκε η κοπή του κότινου από την Αρχαία Ελιά των Βουβών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον 10ο Μαραθώνιο Κρήτης.

Η τελετή υλοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά σε συνεργασία με τον Αθλητικό Χορευτικό Σύλλογο «Οι Πελασγοί», τα μέλη του οποίου προχώρησαν στην κοπή του ιερού κλαδιού ελιάς, σύμφωνα με το αρχαίο τελετουργικό.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και το πολυσχιδές έργο του Μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου, καθώς και στον ιδιαίτερο συμβολισμό της κοπής του κότινου από την Αρχαία Ελιά των Βουβών, ενώ επανέφερε το πάγιο αίτημά του για την ανακήρυξή της ως «Ολυμπιακό Δέντρο» ώστε να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής και να εξασφαλιστεί Κότινος από τα κλαδιά της σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Στεφάνια ελιάς

Μετά το τέλος της τελετής, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ανάρτηση του δήμου Πλατανιά, ο κ. Μαλανδράκης παρέδωσε στην Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου κ. Ελένη Πολυχρονάκη τον κότινο, προκειμένου να συνοδεύσει τη Φλόγα του Αγώνα κατά τη διάρκεια της λαμπαδηδρομίας, σηματοδοτώντας την έναρξη των αγωνιστικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, παρέδωσε και στεφάνια ελιάς για τη στέψη των τριών πρώτων νικητών στις κατηγορίες Ανδρών και Γυναικών του Μαραθωνίου Δρόμου.