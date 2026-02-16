Χρηματοδότηση για αναπτυξιακά έργα θέλει ο Δήμαρχος Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κος Γιάννης Μαλανδράκης, είχε συνάντηση με την Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κα Σταματίνα Παπαδόγγονα, με αντικείμενο τη συζήτηση σημαντικών θεσμικών και χρηματοδοτικών θεμάτων που αφορούν τον Δήμο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Δήμος Πλατανιά με ανακοίνωση του,εξετάστηκαν θέματα που αφορούν:

Την δυνατότητα χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων στον Δήμο Πλατανιά.

Τις θεσμικές διαδικασίες και τρόπους συνεργασίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων για το Δημοτικό φωτισμό.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και του Ταμείου, δεδομένου ότι ο Δήμος Πλατανιά δεν έχει συνάψει καμία νέα δανειακή σύμβαση από τη σύστασή του.

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Γιάννης Μαλανδράκης ,ευχαρίστησε την Πρόεδρο για τη συνεργασία και τόνισε τη σημασία της θεσμικής υποστήριξης και της χρηματοδοτικής ευελιξίας για την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.