Χρηματοδότηση για αναπτυξιακά έργα θέλει ο Δήμαρχος Πλατανιά
Συνάντηση του Δημάρχου Πλατανιά με την Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για θεσμικά ζητήματα και διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων.
- Ληστεία σούπερ μάρκετ: Η στιγμή που ο δράστης εισέρχεται στην επιχείρηση κρατώντας όπλο
- Στρατιωτικά γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποίησε το Ιράν
- Φορολογικά έσοδα 6,1 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο – Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα
- Ερωτήματα και… κενά στην έρευνα για τη δολοφονία ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, κος Γιάννης Μαλανδράκης, είχε συνάντηση με την Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κα Σταματίνα Παπαδόγγονα, με αντικείμενο τη συζήτηση σημαντικών θεσμικών και χρηματοδοτικών θεμάτων που αφορούν τον Δήμο.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Δήμος Πλατανιά με ανακοίνωση του,εξετάστηκαν θέματα που αφορούν:
- Την δυνατότητα χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων στον Δήμο Πλατανιά.
- Τις θεσμικές διαδικασίες και τρόπους συνεργασίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
- Τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων για το Δημοτικό φωτισμό.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση της αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και του Ταμείου, δεδομένου ότι ο Δήμος Πλατανιά δεν έχει συνάψει καμία νέα δανειακή σύμβαση από τη σύστασή του.
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Γιάννης Μαλανδράκης ,ευχαρίστησε την Πρόεδρο για τη συνεργασία και τόνισε τη σημασία της θεσμικής υποστήριξης και της χρηματοδοτικής ευελιξίας για την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου.
- Χρηματοδότηση για αναπτυξιακά έργα θέλει ο Δήμαρχος Πλατανιά
- Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
- Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
- Συντάξεις: Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν πριν τα 62
- Βίλατζ Λιμπερταδόρες: Επόμενο «σφύριγμα» στην ακριτική Οινόη Καστοριάς
- «Ο Κάμερον Πέιν αποχωρεί από την Παρτίζαν και επιστρέφει στο NBA»
- Η γη της ελιάς: Οι εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα
- Η ακρίβεια «χτύπησε» και τις βρεφικές τροφές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις