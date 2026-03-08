Ξεκίνησε ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Εναλλακτικές διαδρομές

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 8:00 το πρωί της Κυριακής με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης, η Τροχαία εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Ο ημιμαραθώνιος θα λάβει χώρα από τις 8:00 έως τις 10:00 το πρωί, με σημείο εκκίνησης τη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Διαδρομή: Πανεπιστημίου – Αιόλου – Σταδίου – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Αθ. Διάκου (ρεύμα ανόδου) – Αρδηττού (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Λεωφ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Λεωφ. Μεσογείων – Αναστροφή στη Σοφίας Σλήμαν – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Χαλκοκονδύλη – Πατησίων (ρεύμα ανόδου) – Αναστροφή στην Κεφαλληνίας – Πατησίων – Αιόλου – Σταδίου – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Αθ. Διάκου (ρεύμα ανόδου) – Αρδηττού (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου (ρεύμα καθόδου) – Ριζάρη – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Ιπποκράτους – Πανεπιστημίου – Τερματισμός: Λεωφ. Βασ. Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Παράλληλα, σήμερα θα διεξαχθούν και οι εξής αγώνες:

• 11:45- 12:07, Αγώνας Δρόμου Παιδιού-Γονέα (Family Run) και SPECIAL OLYMPIC HELLAS & AμεA: Εκκίνηση Λεωφ. Βασ. Σοφίας στο ύψος της ΛΑΕΔ – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Τερματισμός Πλατεία Συντάγματος (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη).

• 12:15- 14:10, Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

Η εκκίνηση γίνεται στην Πλατεία Συντάγματος (στο ύψος της οδού Ερμού, με κατεύθυνση προς την οδό Φιλελλήνων). Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες είναι Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Αθ. Διάκου (ρεύμα καθόδου) – Αρδηττού (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Κων/νου (ρεύμα καθόδου) – Ριζάρη – Λεωφ. Βασ. Σοφίας (ρεύμα καθόδου) – Ακαδημίας – Ιπποκράτους – Πανεπιστημίου – Τερματισμός: Λεωφ. Βασ. Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λόγω των ως άνω αναφερόμενων αγώνων εφαρμόζονται οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, την Κυριακή 8-3-2026, στις κατωτέρω Λεωφόρους, οδούς και Πλατείες, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

• Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Όλγας και Συγγρού, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Όλγας και της οδού Πανεπιστημίου, η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει ως ανωτέρω κατά τις ώρες 05.00΄ έως 15.00΄, ενώ στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σουρή και Λεωφ. Βασ. Σοφίας, η κυκλοφορία θα διακοπεί στη δεξιά λωρίδα σταδιακά από την 14.00΄ ώρα του Σαββάτου 7-3-2026 έως την 14.00΄ ώρα της Κυριακής 8-3-2026.

Πανεπιστημίου σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Στο τμήμα της από την οδό Αμερικής έως Πλ. Συντάγματος η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από ώρα 06.00΄ έως ώρα 14.00΄.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Σόλωνος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Πλατεία Ομονοίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Πλατεία Συντάγματος, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό κατά τις ώρες00΄ έως 14.00΄.

Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Μελετίου και της Πλατείας Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Αθ. Διάκου και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Συγγρού, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αραβαντινού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ησιόδου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ρηγίλλης σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της Πλ. Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ανώνυμη οδός (δίπλα στο πάρκο Ελευθερίας), σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Μονής Πετράκη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υψηλάντου και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Χατζηκώστα, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ζαχάρωφ, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Τσόχα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υμηττού και της οδού Τιμολέοντος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Όλγας και της Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην της οδού Παπαδιαμαντοπούλου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Σοφίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πανόρμου και της Λεωφ. Κηφισίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄ και στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ από τη Λεωφ. Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου έως τη Λεωφ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Λεβαδείας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Μεσογείων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων έως τη Λεωφ. Μεσογείων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Μεσογείων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, κατά τις ώρες που θα ισχύσει απαγόρευση της κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου – Αγ. Μελετίου.Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού (μόνο για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).

Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Κόκκαλη.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης (μόνο για οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ε.Κ.Α.Β.).

Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου.

Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Ηρώδου Αττικού.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Λόγω των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Μέσω Λεωφ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Κηφισίας) – αριστερά Πανόρμου (ρεύμα προς Λεωφ. Κηφισίας) – αριστερά Λεωφ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά) – δεξιά Λεωφ. Κατεχάκη – συνέχεια Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου – συνέχεια είτε δεξιά Κοκκινοπούλου είτε ευθεία προς Καρέα – Λεωφ. Αλίμου.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο Αθηνών:

Μέσω Ούλωφ Πάλμε – συνέχεια Κοκκινοπούλου – αριστερά Λεωφ. Κατεχάκη (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Μεσογείων) – αριστερά Λεωφ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κέντρο Αθηνών) – δεξιά Πανόρμου (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αλεξάνδρας) – Λεωφ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων).

Από Κέντρο Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Μέσω Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λεωφ. Συγγρού – Λεωφ. Ποσειδώνος ή,

Μέσω Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρρόης – Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Από Κέντρο Αθηνών προς Δυτικά Προάστια:

Μέσω Ευελπίδων – Πριγκιποννήσων – Λεωφ. Κων/νου Τσαλδάρη – συνέχεια μέσω περιοχής Κυψέλης προς Πατησίων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί, μετά το ύψος Αγίου Μελετίου) προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Μέσω Ευελπίδων – Πριγκιποννήσων – Λεωφ. Κων/νου Τσαλδάρη – συνέχεια μέσω Βριλησσού – Κων/νου Περρίκου – Γεωργίου Μπάκου – Περικλή Σταύρου – Λεωφ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά) – συνέχεια προς Αττική Οδό – Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Μέσω Πατησίων – Αγαθουπόλεως – προς Αχαρνών (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί) προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.