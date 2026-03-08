newspaper
08.03.2026 | 08:12
Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας
Ξεκίνησε ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Εναλλακτικές διαδρομές
Ελλάδα 08 Μαρτίου 2026, 08:32

Ξεκίνησε ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026 – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Εναλλακτικές διαδρομές

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας ετέθησαν σε ισχύ από τις 7:00 το πρωί και θα διατηρηθούν έως τις 14:00 το μεσημέρι

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Fernweh: Ένα συναίσθημα της σύγχρονης εποχής

Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026, ο οποίος ξεκίνησε στις 8:00 το πρωί της Κυριακής με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων. Για τις ανάγκες της διοργάνωσης, η Τροχαία εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Ο ημιμαραθώνιος θα λάβει χώρα από τις 8:00 έως τις 10:00 το πρωί, με σημείο εκκίνησης τη Λεωφ. Βασ. Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Διαδρομή: Πανεπιστημίου – Αιόλου – Σταδίου – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Αθ. Διάκου (ρεύμα ανόδου) – Αρδηττού (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Λεωφ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Λεωφ. Μεσογείων – Αναστροφή στη Σοφίας Σλήμαν – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Χαλκοκονδύλη – Πατησίων (ρεύμα ανόδου) – Αναστροφή στην Κεφαλληνίας – Πατησίων – Αιόλου – Σταδίου – Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Αθ. Διάκου (ρεύμα ανόδου) – Αρδηττού (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου (ρεύμα καθόδου) – Ριζάρη – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ακαδημίας – Ιπποκράτους – Πανεπιστημίου – Τερματισμός: Λεωφ. Βασ. Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Παράλληλα, σήμερα θα διεξαχθούν και οι εξής αγώνες:

• 11:45- 12:07, Αγώνας Δρόμου Παιδιού-Γονέα (Family Run) και SPECIAL OLYMPIC HELLAS & AμεA: Εκκίνηση Λεωφ. Βασ. Σοφίας στο ύψος της ΛΑΕΔ – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Τερματισμός Πλατεία Συντάγματος (Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη).

• 12:15- 14:10, Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

Η εκκίνηση γίνεται στην Πλατεία Συντάγματος (στο ύψος της οδού Ερμού, με κατεύθυνση προς την οδό Φιλελλήνων). Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες είναι Φιλελλήνων – Λεωφ. Βασ. Αμαλίας – Αθ. Διάκου (ρεύμα καθόδου) – Αρδηττού (ρεύμα ανόδου) – Λεωφ. Βασ. Κων/νου (ρεύμα καθόδου) – Ριζάρη – Λεωφ. Βασ. Σοφίας (ρεύμα καθόδου) – Ακαδημίας – Ιπποκράτους – Πανεπιστημίου – Τερματισμός: Λεωφ. Βασ. Αμαλίας στο ύψος του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λόγω των ως άνω αναφερόμενων αγώνων εφαρμόζονται οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, την Κυριακή 8-3-2026, στις κατωτέρω Λεωφόρους, οδούς και Πλατείες, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

•  Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Όλγας και Συγγρού, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Όλγας και της οδού Πανεπιστημίου, η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει ως ανωτέρω κατά τις ώρες 05.00΄ έως 15.00΄, ενώ στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σουρή και Λεωφ. Βασ. Σοφίας, η κυκλοφορία θα διακοπεί στη δεξιά λωρίδα σταδιακά από την 14.00΄ ώρα του Σαββάτου 7-3-2026 έως την 14.00΄ ώρα της Κυριακής 8-3-2026.

Πανεπιστημίου σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Στο τμήμα της από την οδό Αμερικής έως Πλ. Συντάγματος η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από ώρα 06.00΄ έως ώρα 14.00΄.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Σόλωνος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Πλατεία Ομονοίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Πλατεία Συντάγματος, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό κατά τις ώρες00΄ έως 14.00΄.
Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Μελετίου και της Πλατείας Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της οδού Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Αθ. Διάκου και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Συγγρού, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αραβαντινού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ησιόδου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ρηγίλλης σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της Πλ. Ομονοίας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ανώνυμη οδός (δίπλα στο πάρκο Ελευθερίας), σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Μονής Πετράκη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υψηλάντου και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Χατζηκώστα, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ζαχάρωφ, σε όλο το μήκος της, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Τσόχα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υμηττού και της οδού Τιμολέοντος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Όλγας και της Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην της οδού Παπαδιαμαντοπούλου, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Σοφίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πανόρμου και της Λεωφ. Κηφισίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄ και στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

Λεωφ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ από τη Λεωφ. Κατεχάκη έως τον Πύργο Αθηνών και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

– Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου έως τη Λεωφ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.
– Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Λεβαδείας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Μεσογείων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.
– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων έως τη Λεωφ. Μεσογείων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Μεσογείων, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 14.00΄.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, κατά τις ώρες που θα ισχύσει απαγόρευση της κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων:

  • Πατησίων – 28ης Οκτωβρίου – Αγ. Μελετίου.Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού (μόνο για τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Κόκκαλη.
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης (μόνο για οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ε.Κ.Α.Β.).
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου.
  • Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Ηρώδου Αττικού.

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Λόγω των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Κέντρο Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:

Μέσω Λεωφ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Κηφισίας) – αριστερά Πανόρμου (ρεύμα προς Λεωφ. Κηφισίας) – αριστερά Λεωφ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά) – δεξιά Λεωφ. Κατεχάκη – συνέχεια Λεωφ. Π. Κανελλοπούλου – συνέχεια είτε δεξιά Κοκκινοπούλου είτε ευθεία προς Καρέα – Λεωφ. Αλίμου.

Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο Αθηνών:

Μέσω Ούλωφ Πάλμε – συνέχεια Κοκκινοπούλου – αριστερά Λεωφ. Κατεχάκη (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Μεσογείων) – αριστερά Λεωφ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κέντρο Αθηνών) – δεξιά Πανόρμου (ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Αλεξάνδρας) – Λεωφ. Αλεξάνδρας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων).

Από Κέντρο Αθηνών προς Νότια Προάστια:

Μέσω Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λεωφ. Συγγρού – Λεωφ. Ποσειδώνος ή,

Μέσω Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρρόης – Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Από Κέντρο Αθηνών προς Δυτικά Προάστια:

Μέσω Ευελπίδων – Πριγκιποννήσων – Λεωφ. Κων/νου Τσαλδάρη – συνέχεια μέσω περιοχής Κυψέλης προς Πατησίων (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί, μετά το ύψος Αγίου Μελετίου) προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Μέσω Ευελπίδων – Πριγκιποννήσων – Λεωφ. Κων/νου Τσαλδάρη – συνέχεια μέσω Βριλησσού – Κων/νου Περρίκου – Γεωργίου Μπάκου – Περικλή Σταύρου – Λεωφ. Κηφισίας (ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά) – συνέχεια προς Αττική Οδό – Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Μέσω Πατησίων – Αγαθουπόλεως – προς Αχαρνών (ρεύμα κυκλοφορίας προς Αχαρναί) προς Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας κ.λπ.

Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες
Πώς στρατολογούνται 08.03.26

Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες

Ομάδες πληρωμένων εκτελεστών που διασυνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Σε ποιες ομάδες προσδιορίζουν την απειλή οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν
Ελλάδα 07.03.26

Λαμία: Άγρια καταδίωξη νεαρών μετά από κλοπή – Εγκατέλειψαν το όχημα κοντά σε καταυλισμό και εξαφανίστηκαν

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε άλλα οχήματα ενώ κινήθηκαν επικίνδυνα σε δρόμους αντίθετα στο ρεύμα μέσα στη Λαμία - Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του
Ελλάδα 07.03.26

Βίντεο ντοκουμέντο – Η στιγμή που ο 48χρονος απειλεί τους αστυνομικούς με χειροβομβίδα στη ΓΑΔΑ – Τι λέει η σύζυγός του

Ο 48χρονος από το Σουδάν, γνωστός για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες σε ένα κουτί στην περιοχή της Ακρόπολης και πήγε στη ΓΑΔΑ να τις παραδώσει

Σύνταξη
Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»
Αγωνία 07.03.26

Οι Έλληνες του Ιράν στη δίνη του πολέμου – «Αν είμαι ζωντανός θα ξαναπάρω»

Μια εβδομάδα από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ και η Μέση Ανατολή «φλέγεται». 100 Έλληνες υπολογίζεται πως ζουν σήμερα στο Ιράν. Χωρίς internet και με περιορισμένη δυνατότητα επικοινωνιών, όμως αρνούνται να φύγουν.

Σύνταξη
Πάτρα: Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη
Πάτρα 07.03.26

Βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και γυμνές φωτογραφίες με τα εγγόνια του είχε ο γιατρός που συνελήφθη

Σοκάρουν τα ευρήματα στην κατοχή του γνωστού συνταξιούχου γυναικολόγου στην Πάτρα που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων μετά από έφοδο της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βοριαζίδης για την επιστροφή του: «Ανατριχιαστικό το χειροκρότημα – Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Βοριαζίδης για την επιστροφή του: «Ανατριχιαστικό το χειροκρότημα – Δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα»

Ο Μιχάλης Βοριαζίδης επέστρεψε στην αγωνιστική μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και μίλησε για την αποθέωση που έτυχε στο γήπεδο.

Σύνταξη
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Τα δεδομένα για τις θέσεις 5-8 στη Super League: Ο Άρης και το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής περιόδου
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Τα δεδομένα για τις θέσεις 5-8 στη Super League: Ο Άρης και το πρόγραμμα ως το τέλος της κανονικής περιόδου

Πόλεμος στο mid table της Super League, με πέντε ομάδες να διεκδικούν τρεις θέσεις και τη διαφορά τους στους πέντε βαθμούς λίγο πριν το τέλος της κανονικής περιόδου.

Σύνταξη
Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες
Πώς στρατολογούνται 08.03.26

Tρομάζουν την ΕΛ.ΑΣ. οι ένοπλοι πυρήνες

Ομάδες πληρωμένων εκτελεστών που διασυνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Σε ποιες ομάδες προσδιορίζουν την απειλή οι επιτελείς της ΕΛ.ΑΣ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015
Χρόνια πριν τη σύλληψη 08.03.26

Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μυστική έρευνα της DEA το 2015 έθεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη άτομα στο μικροσκόπιο για ύποπτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προμήθειας γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα
Κόσμος 08.03.26

Ο μύθος της Μπάμπα Βάνγκα: Πώς οι «προφητείες» μίας μυστικίστριας τροφοδοτούν τη διαδικτυακή προπαγάνδα

Πολλές από τις προβλέψεις της Βουλγάρας Μπάμπα Βάνγκα δεν καταγράφηκαν ποτέ, ωστόσο, το όνομά της ενισχύει τις θεωρίες συνωμοσίας και τα γεωπολιτικά αφηγήματα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;
Μέση Ανατολή 08.03.26

Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν – Είναι οι νόμιμες αυτές οι στρατιωτικές ενέργειες;

Βρίσκονταν οι ΗΠΑ υπό άμεση και σαφή απειλή; Ήταν νόμιμη η δολοφονία του ηγέτη του Ιράν; Ενήργησε ο Ντόναλντ Τραμπ εντός του πλαισίου των συνταγματικών εξουσιών του. Το Reuters προσπαθεί να απαντήσει

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή

Στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι η διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζει, προσωρινά, στην κυβέρνηση τη φυγή προς τα μπρος που αναζητούσε

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής
«Ξύπνα!» 08.03.26

Η Χάσι Χάρισον εντάσσεται στο καστ τoυ reboot του «Baywatch» – Όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Στο νέο «Baywatch», η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί την Nat, η οποία σύμφωνα με την περιγραφή του χαρακτήρα είναι «λαμπρή, αποφασιστική και άκρως πιστή, το δεξί χέρι του Hobie και η πιο στενή του φίλη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;
Κατήφορος 08.03.26

Η μεγάλη υποχώρηση: Γιατί η κοινωνική προστασία έγινε ξαφνικά ατομική ευθύνη;

Πώς το κράτος-προστάτης μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία - Η αθόρυβη ιδιωτικοποίηση της ζωής μας - Γιατί οι πλούσιες χώρες έχουν όλο και πιο φτωχούς πολίτες;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα
ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 08.03.26

Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Πού κερδίζει και πού χάνει η Ελλάδα

Εν όψει της 8 Μαρτίου το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύει στοιχεία και κατευθύνσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ψευδοαυτοαπασχόληση κυριαρχούν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πετρέλαιο: Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις κρίσεις
Αναταραχές 08.03.26

Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον λογαριασμό από τις πετρελαϊκές κρίσεις

Από την έναρξη της επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν καταγράφεται ακόμα ένα ράλι τιμών στο πετρέλαιο που απειλεί να εκτροχιάσει προσωπικούς προϋπολογισμούς αλλά και δημοσιονομικά και νομισματικά πλάνα

Γιώργος Κανελλόπουλος
Πόλεμος στον Περσικό: Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων
Οι κίνδυνοι 08.03.26

Έντονη ανησυχία για νέο γύρο ανατιμήσεων

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι αν παραταθεί ο πόλεμος στον Περσικό θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Δήμητρα Σκούφου
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 08.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)
Βόλεϊ 08.03.26

ΑΟ Θύρας – Πανιώνιος Betsson 1-3: Οι «κυανέρυθρες» σήκωσαν το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας τους (vids)

Κυπελλούχος Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου η οποία νίκησε με 3-1 σετ τον ΑΟ Θήρας και σήκωσε το παρθενικό τους τρόπαιο στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης»

Σύνταξη
Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-3: Ο Μαρμούς «έστειλε» τους «Πολίτες» στους «8» του FA Cup
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ο Μαρμούς «έστειλε» τη Σίτι στους «8» του FA Cup (3-1)

Με δύο γκολ του Αιγύπτιου επιθετικού Ο Ομάρ Μαρμούς, στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την ανατροπή επί της Νιουκάστλ και με το τελικό 3-1 προκρίθηκαν στους προημιτελικούς του FA Cup.

Σύνταξη
Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μπιλμπάο – Μπαρτσελόνα 0-1: «Διπλό» τίτλου για τη «Μπάρτσα» με οδηγό τον Γιαμάλ

Ένα γκολ σήμα-κατατεθέν αυτής της Μπαρτσελόνα, με τρομερή ασίστ από τον Πέδρι και ακόμη καλύτερο τελείωμα του Γιαμάλ, χάρισε στους Καταλανούς τη νίκη στην έδρα της Μπιλμπάο, ανεβαίνοντας ξανά στο +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία
Woman 08.03.26

5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία – Και γιατί το μήνυμά τους είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Από τη Μαρί Κιουρί έως τη Ρόζα Παρκς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, 5 γυναίκες που σημάδεψαν την ιστορία και τα μαθήματα που μας δίνουν σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
