42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Συγκίνηση στο Καλλιμάρμαρο με τον τερματισμό του τελευταίου δρομέα (vid)
Ο 67χρονος Ιωακείμ Υφαντίδης ολοκλήρωσε τελευταίος τη διαδρομή του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, κάτω από χειροκροτήματα στο Καλλιμάρμαρο.
Με τον ομορφότερο τρόπο «έκλεισε» ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, όταν τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο και ο τελευταίος δρομέας, Ιωακείμ Υφαντίδης.
Ο 67χρονος συνταξιούχος τερμάτισε στις 18:20, μετά από τουλάχιστον οκτώ ώρες διαδρομής, κάτω από χειροκροτήματα, σε ένα έντονο κλίμα συγκίνησης.
Στο Καλλιμάρμαρο τον υποδέχθηκε η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε μετάλλιο και το ειδικό βραβείο που παραδοσιακά δίνεται στον τελευταίο δρομέα του Μαραθωνίου.
Δείτε το συγκινητικό βίντεο από το Καλλιμάρμαρο
Όπως δήλωσε ο ίδιος, έχει συμμετάσχει σε συνολικά 30 Μαραθωνίους, ενώ σε μια από τις προηγούμενες συμμετοχές του είχε ολοκληρώσει τη διαδρομή σε μόλις 2 ώρες και 47 λεπτά.
