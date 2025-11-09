42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρόταση γάμου στον τερματισμό των 10 χλμ. στο Καλλιμάρμαρο (vid)

Μια πανέμορφη στιγμή διαδραματίστηκε στον 42ος Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας στο Καλλιμάρμαρο.

Η Τουρκάλα Νουρ Εϊγκούν τερμάτισε τα 10 χλμ. του Αυθεντικού Μαραθωνίου σε 48:30 και στο Καλλιμάρμαρο. Εκεί, την περίμενε ο σύντροφό της, ο οποίος γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου.

Εκείνη, είπε το «ναι» και φόρεσε το μονόπετρο, σε μία από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της διοργάνωσης.

Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο στο Καλλιμάρμαρο