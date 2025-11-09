Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν αυτός που έφτασε πρώτος και διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Πρώτη στις γυναίκες η Νούλα.
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν ο μεγάλος νικητής στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο καλύπτοντας την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08.
Ο Έλληνας αθλητής που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη θριάμβευσε και κατέκτησε την πρώτη θέση έχοντας μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο Κωνσταντίνο Σταμούλη και τον τρίτο και περσινό νικητή Χαράλαμπο Πιτσώλη.
Ο Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος για δεύτερη φορά στην καριέρα του μετά από έναν σπουδαίο αγώνα, όπου μπήκε στο Καλλιμάρμαρο μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο.
Ο Καραΐσκος μπαίνει πρώτος στο Καλλιμάρμαρο και τερματίζει πρώτος:
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καραΐσκος το 2023 είχε ολοκληρώσει τον Μαραθώνιο σε 2 ώρες 16 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Πριν από έναν χρόνο στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση.
Ο 37χρονος αθλητής του Ηρακλή μετά το 10ο χλμ. βρέθηκε στην κορυφή κι από εκεί και μετά έτρεξε μόνος του μέχρι τον τερματισμό. Πέρασε το 10 χλμ. σε 32:58, τα 15 χλμ. σε 50:06, τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.10:54, τα 25 χλμ. σε 1ώρ.24:26, τα 30 χλμ. σε 1ώρ.41:20, τα 35 χλμ. σε 1ώρ.57:34, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.13:22 για να τερματίσει σε 2ώρ.20:10.
Όσον αφορά τη δεύτερη θέση, ο Κώστας Σταμούλης ολοκλήρωσε τον αγώνα του με χρόνο 2:23.23.
Στις γυναίκες, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ματίνα Νούλα διέσχισε πρώτη τη γραμμή τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, η οποία επίσης είχε αναπτύξει μεγάλη διαφορά από την αρχή της διαδρομής, τερματίζοντας με χρόνο 02:39:27. Δεύτερη ολοκλήρωσε τον Μαραθώνιο η Γιώτα Βλαχάκη, η οποία βελτίωσε την κούρσα της από το 2024, που είχε τερματίσει τρίτη.
