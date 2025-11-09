newspaper
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
09.11.2025 | 09:58
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Ελλάδα 09 Νοεμβρίου 2025 | 08:56

Μαραθώνιος: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΕ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας λόγω Μαραθωνίου. Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία και οι αλλαγές στα ΜΜΜ

Σε εξέλιξη είναι οι αγώνες που γίνονται με αφορμή τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι στο κέντρο να είναι κλειστοί, κυρίως γύρω από τον Εθνικό Κήπο.

Χιλιάδες δρομείς, δίνουν το «παρών» στη μεγάλη αυτή διοργάνωση.

Ο αγώνας των 10 χλμ. ξεκίνησε στις 8:00 το πρωί, ενώ ο μεγάλος Μαραθώνιος ξεκινά στις 9:00 από τον ιστορικό Μαραθώνα, με τους δρόμους της πρωτεύουσας να έχουν μετατραπεί σε ένα μεγάλο αθλητικό πεδίο, αλλά και τη Τροχαία να εφαρμόζει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί για τον 42ο Αυθεντικό μαραθώνιο

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, για τη διευκόλυνση των δρομέων και την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

  1. Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από την 06:00 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024 έως την 18:30 της Κυριακής 10/11/2024.
  2. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 08:00 έως την 20:30 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 09:00 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024 έως την 18:30 της Κυριακής 10/11/2024:

  1. Λ. Μεσογείων, σε όλο το μήκος της.
  2. Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.
  3. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.
  4. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.
  5. Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.
  6. Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.
  7. Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.
  8. Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.
  9. Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.
  10. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.
  11. Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.
  12. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.
  13. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
  14. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.
  15. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.
  16. Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  17. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 14:00 έως την 21:00 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024:

  1. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  2. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  3. Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  4. Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  5. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  6. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  7. Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.
  8. Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.
  9. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  10. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  11. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  12. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  13. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  14. Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  15. Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  16. Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  17. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  18. Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
  19. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 14:00 έως την 21:00 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024.

Ενισχυμένα δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ

Σημειώνεται ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών το Σάββατο μεταξύ 14:00-19:00 και την Κυριακή από τις 7 το πρωί ως τη λήξη του Μαραθωνίου. Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 2 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις 3 Γραμμές του Μετρό.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» με εντολή της ελληνικής Αστυνομίας, από τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 8μιση το βράδυ της Κυριακής τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

