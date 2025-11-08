sports betsson
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
08.11.2025 | 18:31
Συναγερμός στην Πάτρα - Φωτιά σε ορφανοτροφείο
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08 Νοεμβρίου 2025 | 20:00

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Στους άνδρες, έχει δηλώσει συμμετοχή ο μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων δρομέων με επιδόσεις κοντά στο 2:20:00 των τελευταίων ετών. Συνολικά, έξι αθλητές βρίσκονται στη ζώνη μεταξύ 2:16:28 και 2:21:31, γεγονός που προμηνύει γρήγορο ρυθμό και σκληρή μάχη μέχρι το φινάλε.

Τον τίτλο του Πανελληνιονίκη θα διεκδικήσουν ο περσινός νικητής Μπάμπης Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός, ατομικό ρεκόρ 2:18:56), ο Παναγιώτης Καραΐσκος (ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908), δεύτερος πέρυσι και πρώτος το 2023 με 2:16:28, ο Γιώργος Μενής (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, 2:19:53), ο Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου, 2:20:30), ο Γιώργος Σταμούλης (ΑΟΠΦ, 2:21:28) και ο Δημήτρης Τσάκαλος (ΓΣ Αμαρουσίου, 2:21:31).

Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στον Νίκο Σταμούλη (ΓΑΣ Αγρινίου), αδερφό του Κώστα, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στον Μαραθώνιο, έχοντας ήδη φέτος κατακτήσει τη νίκη στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας με 1:05:50.

Συνολικά 74 δρομείς θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου των ανδρών.

Στις γυναίκες, οι συμμετοχές ανέρχονται σε 48, με τη μάχη της κορυφής να αναμένεται ανάμεσα σε δύο δρομείς: την περσινή νικήτρια Ματίνα Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής 1908) και την ιδιαίτερα φορμαρισμένη Κατερίνα Κουτλή (ΑΕΚ).

Η Νούλα τερμάτισε πέρυσι σε 2:40.19, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ διοργάνωσης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ενώ τον Μάιο στην Κοπεγχάγη σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ με 2:38.53.

Η Κουτλή, από την άλλη, δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς στις 14 Οκτωβρίου κέρδισε τον Ημιμαραθώνιο της Πάτρας με 1:16.58, ενώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου κατέρριψε το ατομικό της ρεκόρ στα 1.500 μ. με 4:19.64.

Στην εκκίνηση θα βρεθούν επίσης η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου (ΑΠΚ Νεάπολης), νικήτρια του 2022, και η Γιώτα Βλαχάκη (ΓΑΣ Ιλισσός), η οποία πέρυσι τερμάτισε τρίτη με 2:47.28.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι καλύτερες ελληνικές επιδόσεις όλων των εποχών στον Αυθεντικό Μαραθώνιο ανήκουν στον Κώστα Γκελαούζο με 2:16.49 (ρεκόρ διοργάνωσης από το 2018) και στη Μαρία Πολύζου με 2:39.10 από το 1997, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Αθλητική Ροή
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ
On Field 06.11.25

Η μέρα που άλλαξε η Γιουνάιτεντ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ανέλαβε τα «ηνία» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια και τα όσα ακολούθησαν έγραψαν ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυπιακός: Ο Θεός του ποδοσφαίρου και το 2-0 που δεν ήρθε
On Field 05.11.25

Ο Θεός του ποδοσφαίρου και το 2-0 που δεν ήρθε

Μια ποδοσφαιρική «κλοπή», ένα «ψέμα», μια αδικία από τις λίγες για έναν εξαιρετικό Ολυμπιακό που «αφόπλισε» την PSV αλλά δεν την «τελείωσε» όπως έπρεπε και όπως μπορούσε…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι
On Field 05.11.25

Η απίθανη δικαιολογία του Ζίμπερτ για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ταρέμι

Ο Λανουά, ο οποίος ήταν και παρατηρητής διαιτησίας στο ματς Ολυμπιακός-Αρης 2-1, ζήτησε εξηγήσεις από τον Ζίμπερτ για το μεγάλο λάθος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου

Βάιος Μπαλάφας
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί
Παναθηναϊκός 02.11.25

Ο Μπενίτεθ θα χρειαζόταν μαγικό ραβδί

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ράφα Μπενίτεθ θα είναι να αλλάξει τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε
On Field 02.11.25

Το «κλειδί» στα χέρια του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος θέλει σαν… τρελός να σκοράρει και στο Champions League και δείχνει πανέτοιμος για τον μεγάλο αγώνα με την Αϊντχόφεν στο Καραϊσκάκη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
