Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Στους άνδρες, έχει δηλώσει συμμετοχή ο μεγαλύτερος αριθμός Ελλήνων δρομέων με επιδόσεις κοντά στο 2:20:00 των τελευταίων ετών. Συνολικά, έξι αθλητές βρίσκονται στη ζώνη μεταξύ 2:16:28 και 2:21:31, γεγονός που προμηνύει γρήγορο ρυθμό και σκληρή μάχη μέχρι το φινάλε.

Τον τίτλο του Πανελληνιονίκη θα διεκδικήσουν ο περσινός νικητής Μπάμπης Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός, ατομικό ρεκόρ 2:18:56), ο Παναγιώτης Καραΐσκος (ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908), δεύτερος πέρυσι και πρώτος το 2023 με 2:16:28, ο Γιώργος Μενής (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, 2:19:53), ο Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου, 2:20:30), ο Γιώργος Σταμούλης (ΑΟΠΦ, 2:21:28) και ο Δημήτρης Τσάκαλος (ΓΣ Αμαρουσίου, 2:21:31).

Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στον Νίκο Σταμούλη (ΓΑΣ Αγρινίου), αδερφό του Κώστα, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στον Μαραθώνιο, έχοντας ήδη φέτος κατακτήσει τη νίκη στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας με 1:05:50.

Συνολικά 74 δρομείς θα συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου των ανδρών.

Στις γυναίκες, οι συμμετοχές ανέρχονται σε 48, με τη μάχη της κορυφής να αναμένεται ανάμεσα σε δύο δρομείς: την περσινή νικήτρια Ματίνα Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής 1908) και την ιδιαίτερα φορμαρισμένη Κατερίνα Κουτλή (ΑΕΚ).

Η Νούλα τερμάτισε πέρυσι σε 2:40.19, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ διοργάνωσης για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ενώ τον Μάιο στην Κοπεγχάγη σημείωσε νέο ατομικό ρεκόρ με 2:38.53.

Η Κουτλή, από την άλλη, δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς στις 14 Οκτωβρίου κέρδισε τον Ημιμαραθώνιο της Πάτρας με 1:16.58, ενώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου κατέρριψε το ατομικό της ρεκόρ στα 1.500 μ. με 4:19.64.

Στην εκκίνηση θα βρεθούν επίσης η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου (ΑΠΚ Νεάπολης), νικήτρια του 2022, και η Γιώτα Βλαχάκη (ΓΑΣ Ιλισσός), η οποία πέρυσι τερμάτισε τρίτη με 2:47.28.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι καλύτερες ελληνικές επιδόσεις όλων των εποχών στον Αυθεντικό Μαραθώνιο ανήκουν στον Κώστα Γκελαούζο με 2:16.49 (ρεκόρ διοργάνωσης από το 2018) και στη Μαρία Πολύζου με 2:39.10 από το 1997, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.