newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μαραθώνιος: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τος αγώνες δρόμου Σάββατο και Κυριακή
Ελλάδα 07 Νοεμβρίου 2025 | 17:22

Μαραθώνιος: Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τος αγώνες δρόμου Σάββατο και Κυριακή

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών από αύριο θα είναι σε λειτουργία τηλεφωνικές γραμμές για παροχή πληροφοριών στο Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Spotlight

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα στο κέντρο της Αθήνας για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο και Αγώνες Δρόμου 5, 10 & 1,2 χλμ. το Σάββατο και την Κυριακή.

Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Ηρώδου Αττικού σε όλο το μήκος της και στη Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρηγίλλης και Ηρ. Αττικού.

Από τις 19.00 σήμερα θα διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς:

  • Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.
  • Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.
  • Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Από αύριο Σάββατο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επεκταθούν σε όλο το κέντρο της Αθήνας και την Κυριακή κατά μήκος της διαδρομής από Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα.

Πληροφορίες για τους πολίτες

Περισσότερες διευκρινίσεις/πληροφορίες στους οδηγούς θα παρέχονται το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 12.00’ έως 22.00’ και την Κυριακή 9-11-2025 κατά τις ώρες 06.00΄ έως 20.00΄, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα: 210 8708 237, 210 8708 238, 210 8708 239.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας

Το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 17.00΄ έως 20.40΄, θα διεξαχθούν δύο (2) διαδοχικοί Αγώνες Δρόμου (5 χλμ. & 5km Universities Night Run) από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Την Κυριακή 9-11-2025 θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 09.00΄ έως 18.20΄, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) – έξοδος από Τύμβο (δεξιό ρεύμα) – Λ. Μαραθώνος – ανισόπεδος κόμβος Σταυρού – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα (9-11-2025) και κατά τις ώρες:

08.00΄- 10.10΄, θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Βασ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Χαρ. Τρικούπη – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μεσογείων μέχρι Σχολή Αστυνομίας – αναστροφή (στο φανάρι της Σχολής Αστυνομίας) – Λ. Μεσογείων -Μιχαλακοπούλου – αριστερά Λ. Μεσογείων – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – Είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

10.20΄- 10.50΄, θα διεξαχθούν Αγώνες Δρόμου 1.200 μέτρων Παιδιών και Special Olympics κατά μήκος της διαδρομής: Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρ. Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Λόγω των αναφερόμενων αγώνων, σταδιακά από την Πέμπτη 6-11-2025 μέχρι και την Κυριακή 9-11-2025 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ και ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, περιοχής των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας -Πικερμίου, Παλλήνης – Γέρακα, Παιανίας – Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Παπάγου – Χολαργού, Χαλανδρίου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Αθηναίων, ως εξής:

 ΠΕΜΠΤΗ 6-11-2025:

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 08.00΄ ώρα της Πέμπτης 6-11-2025 έως την 22.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρηγίλλης και Ηρ. Αττικού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

• Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:
– Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από την 06.00΄ ώρα της Πέμπτης 6-11-2025 έως την 21.00΄ της Κυριακής 9-11-2025.
– Περιμετρικά Πλατείας Αγάλματος Δισκοβόλου (συμβολή Ηρώδου Αττικού και Λ. Βασ. Κωνσταντίνου), από την 06.00΄ ώρα Πέμπτης 6-11-2025 έως την 21.00΄ της Κυριακής 9-11-2025.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-11-2025:

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 19.00΄ ώρα της Παρασκευής 7-11-2025 έως την 22.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:
– Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.
– Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.
– Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8-11-2025:

• Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025 έως την 18.30΄ της Κυριακής 9-11-2025.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 08.00΄ έως την 20.30΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025.

• Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 09.00΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025 έως την 18.30΄ της Κυριακής 9-11-2025:

– Λ. Μεσογείων, από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.
– Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.
– Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.
– Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.
– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.
– Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.
– Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.
– Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.
– Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.
– Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.
– Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.
– Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.
– Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.
– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.
– Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
– Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 14.00΄ έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025:

– Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
– Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λ. Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
– Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.
– Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.
– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
– Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 14.00΄ έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 8-11-2025.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9-11-2025:

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 04.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025.

• Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 9-11-2025:

– Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05.00΄- 08.00΄:
– Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.
– Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
– Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

– Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας της Λ. Κάτω Σουλίου στο ρεύμα προς Λ. Μαραθώνος, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05.00΄ – 08.00΄.

– Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

– Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και των Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι οδικών διαδρομών:

– ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:
Λ. Μαραθώνος – είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος – αριστερά Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – συνέχεια Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος) προς Αθήνα.
Τα λεωφορεία που θα παραμείνουν στον δημοτικό χώρο στάθμευσης της οδού Αγίας Μαρίνας μετά την αποβίβαση των αθλητών θα στρίψουν αριστερά στην Λ. Κάτω Σουλίου (αριστερή λωρίδα προς Κάτω Σούλι) και στη συνέχεια θα στρίψουν δεξιά στην ανώνυμη ασφάλτινη οδό (κατάστημα PET ΚΛΗΜΗΣ) και θα σταθμεύσουν στα δυο δημοτικά πάρκινγκ.

– Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Αθήνα):
Λ. Μαραθώνος – Κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα – δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – δεξιά Αγ. Μαρίνας – δεξιά Ελευθερίας – αριστερά Δημοσθένους – δεξιά Αγ. Παντελεήμονα – αριστερά Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μαραθώνος.

– Ι.Χ.Ε. οχήματα (Από Λίμνη Μαραθώνα):
Λ. Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – αριστερά Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου – δεξιά Λ. Μαραθώνος.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 9-11-2025:
– Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.
– Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.
– Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄- 10.30΄.
– Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ – 15.00΄.
– Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ – 16.45΄.
– Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ – 18.30΄.
– Δημοκρατίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λόφου έως και την Ε.Ο. Αθήνας Οίου Ραφήνας/Μιλτιάδου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς κέντρο Μαραθώνα κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.
– Χρ. Σμύρνης, στο τμήμα της μεταξύ ανώνυμης οδού (μετά την οδό Παγκόσμιας Φιλίας) και της οδού Μιλήτου και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 05.00΄- 13.30΄.
– Σπηλαίου Πανός, και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας από την 12:00΄ ώρα της 8-11-2025 έως την 13:30΄ ώρα της 9-11-2025.
– Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.
– Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 16.30΄.
– Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄-16.00΄.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:
– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.
– Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

• Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 05.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:

– Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
– Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
– Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.
– Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

 Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από την 06.00΄ έως την 18.30΄ ώρα της Κυριακής 9-11-2025:
– Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
– Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων.
– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.
– Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.
– Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

• Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

– Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
– Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
– Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος – Ν. Μάκρης).
– Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου).
– Λ. Μαραθώνος & Αγίου Δημητρίου – Ελ. Βενιζέλου (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).
– Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου – Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης – Γέρακα).
– Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμου Αγ. Παρασκευής).
– Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος (Δήμου Αγ. Παρασκευής).
– Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμου Αθηναίων).
– Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμου Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

– ΠΕΖΟΙ, ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ και οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, όπως πατίνια (e-scooters), τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skateboards), αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα κ.λ.π.) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο αγώνας.

– Επιπροσθέτως, τα οχήματα της διοργάνωσης υποχρεούνται να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθήσουν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

– Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα:
Λ. Αλεξάνδρας – Πανόρμου – Λ. Κηφισίας – Κατεχάκη κ.λπ.
– Από Ζωγράφου – Παγκράτι – Καισαριανή – Βύρωνα προς Κέντρο πόλεως Αθηνών:
Ούλωφ Πάλμε – Κοκκινοπούλου – Κατεχάκη – Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – Λ. Αλεξάνδρας κ.λπ.
– Από Κέντρο πόλεως Αθηνών προς Νότια Προάστια:
Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος κ.λπ. ή
Πειραιώς – Χαμοστέρνας – Καλλιρόης – Λ. Βουλιαγμένης κ.λπ.
– Από Λιμάνι Ραφήνας προς Αθήνα, μέσω Αρτέμιδος (Λούτσας):
Λιμάνι Ραφήνας – αριστερά Χρ. Σμύρνης – δεξιά Λ. Καραμανλή – Λ. Σπάτων – δεξιά περιφερειακός Δημάρχου Χρ. Μπέκα – δεξιά Λ. Σπάτων – αριστερά Θεοτοκοπούλου (Ολυμπιονικών) και στη συνέχεια:
– Προς Χαλάνδρι, Βριλήσσια κ.λπ.:
Κόμβο Λεονταρίου – δεξιά Λ. Λαυρίου – κάθετη διέλευση Σταυρού – Κλεισθένους κ.λπ.
– Προς Αγ. Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου, Ηλιούπολη κ.λπ.:
Δεξιά Λ. Λαυρίου – αριστερά Τρικάλων (πριν τον Κόμβο Σταυρού) – δεξιά Γραβιάς – δεξιά Αγ. Ιωάννου – αριστερά Τασσοπούλου κ.λπ.
– Προς Νότια Προάστια:
Κόμβο Λεονταρίου – αριστερά Λ. Λαυρίου – δεξιά Λ. Κορωπίου/Βάρης κ.λπ.
– Από Μαραθώνα προς Βόρεια Προάστια – Λιμάνι Πειραιά και Παναθηναϊκό Στάδιο:
Μέσω οδού Δημοκρατίας – αριστερά Λ. Λίμνης Μαραθώνος – δεξιά Χελμού – αριστερά Κρυονερίου – αριστερά Ν.Ε.Ο.Α.Λ. – συνέχεια Λ. Κηφισού κ.λπ.
– Από Νέα Μάκρη προς Βόρεια Προάστια:
Μέσω Λ. Διονύσου – Αγίου Πέτρου.

Περισσότερες διευκρινίσεις/πληροφορίες θα παρέχονται το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 12.00’ έως 22.00’ και την Κυριακή 9-11-2025 κατά τις ώρες 06.00΄ έως 20.00΄, από το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου στα τηλέφωνα:

– 210 8708 237,
– 210 8708 238,
– 210 8708 239.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη εβδομάδα απωλειών – «Χτυπήθηκαν» οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη εβδομάδα απωλειών – «Χτυπήθηκαν» οι τράπεζες

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους
Ελλάδα 07.11.25

Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται χρονικά η εγκατάσταση των 388 συσκευών παρακολούθησης σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους της Αττικής – Το παρασκήνιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Εύη Σαλτού
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ
Τι θα ισχύσει 07.11.25

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών

Σύνταξη
Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια - Αν και η Αστυνομία έχει μια σαφή εικόνα για το ποιοι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Σύνταξη
Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»
Ελλάδα 07.11.25

Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου οι εργαστηριακοί γιατροί: «Φτάνει πια η αδικία, το clawback είναι υφαρπαγή»

Όπως επισημαίνουν οι εργαστηριακοί γιατροί, το clawback, που ξεκίνησε ως μνημονιακό μέτρο, τους υποχρεώνει να επιστρέφουν στο κράτος οποιαδήποτε δαπάνη για εξετάσεις υπερβαίνει τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.

Σύνταξη
Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν
Δίκη για την 717 07.11.25

Τέμπη: Με τους συγγενείς των θυμάτων στα έδρανα η δίκη στις 3/3 – Απορρίφθηκε αίτημα του κράτους να αποβληθούν

Ένταση επικράτησε στη δίκη για τα Τέμπη και την αμαρτωλή σύμβαση 717 με κατηγορούμενους δύο ελεγκτές της Αρχής Διαφάνειας καθώς το Νομικό Συμβούλιο του κράτους βρέθηκε στα έδρανα της υπεράσπισης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια
Κρήτη 07.11.25

«Μόνο με παντρειά θα τελειώσει η βεντέτα»: Ο παππούς των Φραγκιαδάκηδων μετά το μακελειό στα Βορίζια

« Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Έχουν κάνει και άλλους σασμούς και βαφτίσανε… τα αποτελέσματα ποια είναι;» λέει χαρακτηριστικά ο κος Γιάννης μετά το μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή
Και χρηματική ποινή 07.11.25

Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή

Ο 67χρονος καθηγητής του ΤΕΙ Σερρών, σύμφωνα με τη δικογραφία, έκοβε τους σπουδαστές τους και τους παρέπεμπε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο

Σύνταξη
Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»
Ελλάδα 07.11.25

Αντιδράσεις συγγενών στη δίκη για τη σύμβαση 717 – «Το κράτος φαίνεται ότι θέλει να παρέχει ασυλία σε ένα έγκλημα»

Ξεκίνησε η δίκη για τη σύμβαση 717 όπου εκδηλώθηκαν σφοδρές αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων καθώς στο πλευρό των κατηγορουμένων στα έδρανα της υπεράσπισης βρίσκεται εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες
InShorts 07.11.25

Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες

H επιχείρηση «λουκέτο», που αφορά παραβάσεις όπως η υπέρβαση ή η παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια, θα συνεχιστεί έως και τις 16 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών
Ελλάδα 07.11.25

Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εντοπίστηκαν τέσσερις οικίες-«καταστήματα» όπου διακινούνταν ναρκωτικά σε οικισμό των Άνω Λιοσίων.

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Τέλος οι μπαλωθιές – Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Χρυσοχοΐδης: Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη - Τα μέτρα για την οπλοκατοχή - Τέλος οι μπαλωθιές

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Woman 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους
Ελλάδα 07.11.25

Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται χρονικά η εγκατάσταση των 388 συσκευών παρακολούθησης σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους της Αττικής – Το παρασκήνιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Εύη Σαλτού
Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τον Ουπαμεκανό ωθεί τη Μπάγερν Μονάχου σε μια νέα «γαλλική» αναζήτηση στο πρόσωπο του Ιμπραχίμα Κονατέ της Λίβερπουλ, σε ένα μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
Επιδιώκει διαβούλευση 07.11.25

Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου είχε σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ - Τι αλλάζει στην τακτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η διαβούλευση για το μέλλον τους

Σύνταξη
Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου
«Αντιφάσεις» 07.11.25

Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου

«Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να καταθέτει ο κ. Βορίδης και να τον διαψεύδει ο κ. Βάρρας», επισήμανε ο βουλευτής Α' Αθήνας με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»
Μπάσκετ 07.11.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του τονίζοντας ότι θα ήθελε να αγωνιστεί 20 χρόνια στο ΝΒΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
OT FORUM – Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ
OT FORUM 07.11.25

Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ

Τι είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου για τις εποπτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες
Αποκάλυψη Reuters 07.11.25

Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες

H Meta εκτιμά σε εσωτερικά της έγγραφα ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η εταιρεία είναι απρόθυμη να τις κατεβάσει.

Σύνταξη
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ
Τι θα ισχύσει 07.11.25

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών

Σύνταξη
Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»
Οι δύο λευκοί 07.11.25

Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»

Η Τεγιάνα Τέιλορ ρωτήθηκε σχετικά με την σεξουαλικοποίηση του χαρακτήρα της στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον - μια κατάσταση την οποία συνέκρινε με την πραγματική ζωή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής

Με απόφαση της ΝΔ, πάντως, έμειναν εκτός λίστας πρόσωπα που πρότεινε η αντιπολίτευση, ενώ απορρίφθηκε και η προοπτική της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΤ FORUM – Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις
OT FORUM 07.11.25

Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Για τον τρόπο που οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως κινητήριο μοχλό για τις επιχειρήσεις μίλησαν οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (CrediaBank) και Χριστίνα Φαϊτάκη (Karatzas & Partner) στο OT FORUM

Σύνταξη
Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά
Οικονομικές Ειδήσεις 07.11.25

Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά

Σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται το δημογραφικό (και) για την ελληνική οικονομία οδηγώντας σε μετασχηματισμό, μεταξύ άλλων, την αγορά εργασίας. Η νέα πραγματικότητα θα έχει χρώμα… γκρίζο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έχει κάνει ως τώρα ο Ολυμπιακός στο Champions League, δηλώνει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στο επικίνδυνο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά.

Σύνταξη
Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Άφαντα τα όπλα παρά τις δεκάδες έρευνες σε σπίτια και στάνες – 9 συλλήψεις και 17 προσαγωγές μέχρι τώρα

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια - Αν και η Αστυνομία έχει μια σαφή εικόνα για το ποιοι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, ακόμα δεν έχει βρεθεί ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποίησαν οι δράστες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown
40 αεροδρόμια 07.11.25

ΗΠΑ: Λίγο πριν το χάος στα αεροδρόμια – Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω ομοσπονδιακού shutdown

Ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και στις διεθνείς πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ. Πάνω από 11.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται στα αεροδρόμια χωρίς αμοιβή, ενώ υπάρχουν 3.000 κενές θέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο