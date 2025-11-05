Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Μαραθώνιος: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν κάτσεις στη γραμμή εκκίνησης
42,195 χιλιόμετρα 05 Νοεμβρίου 2025 | 06:30

Μαραθώνιος: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν κάτσεις στη γραμμή εκκίνησης

Ο μαραθώνιος μπήκε σε mood αντίστροφης μέτρησης και ακολουθεί ένας οδηγός πριν την εκκίνηση.

Ο μαραθώνιος πλησιάζει και οι λίγες μέρες που προηγούνται της έλευσης του αγώνα σηματοδοτούν την περίοδο της τελικής προετοιμασίας. Έχετε αφιερώσει εβδομάδες στην προπόνηση, και τώρα είναι η ώρα για μερικές ακόμη στρατηγικές κινήσεις πριν από την μεγάλη ημέρα.

Μαραθώνιος – Τι να προσέξετε λίγες μέρες πριν

Από τη διατροφή και τον ύπνο μέχρι την προετοιμασία των ρούχων σας, αυτά είναι όλα όσα χρειάζεστε για να φτάσετε στην γραμμή της εκκίνησης σε καλή φόρμα.

  • Προπόνηση

Η τελική προπόνηση μεγάλης απόστασης καλό είναι να γίνει δύο έως τρεις εβδομάδες πριν από τον μαραθώνιο. Ήδη το Σαββατοκύριακο πριν από τον αγώνα, καλό είναι να μειώσετε τα χιλιόμετρα που διανύετε, πρακτική γνωστή ως “tampering”, για να δώσετε στους μυς σας την ευκαιρία να αναρρώσουν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, αντί να τους καταπονήσετε με αυξημένα χιλιόμετρα.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από τον μαραθώνιο ή τον ημιμαραθώνιο, συνεχίστε να κάνετε πιο σύντομες βόλτες ή τρεξίματα 30 έως 60 λεπτών κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα. Διατηρήστε την ευλυγισία σας, αλλά αποφύγετε την σκληρή προπόνηση ή τις δύσκολες ανηφόρες και σκάλες.

  • Διατροφή και πρόσληψη υδατανθράκων

Τις μέρες πριν τον αγώνα, ακολουθήστε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η υπερβολική πρόσληψη υδατανθράκων πιθανότατα δεν είναι απαραίτητη. Επιπλέον δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε δραστικά τη διατροφή σας ενώ καλό θα ήταν να αποφύγετε και το υπερβολικό φαγητό.

Καλό θα ήταν επίσης, να αποφύγετε τροφές που προκαλούν αέρια ή διάρροια, ειδικά δύο ημέρες πριν τον αγώνα ή που αφυδατώνουν.

  • Ο μαραθώνιος απαιτεί ξεκούραση

Ο ύπνος είναι προτεραιότητα ειδικά τις νύχτες που προηγούνται του αγώνα, καθώς τις ώρες που κοιμάστε το σώμα αναδομείται και αποκαθίσταται. Θεωρήστε τον ύπνο ως μέρος της προπόνησής σας. Αποφύγετε τα σχέδια αργά το βράδυ, αλλά και νωρίς το πρωί.

Επιπλέον, καλό θα ήταν να αποφύγετε τροφές και ροφήματα που θα μπορούσαν να διαταράξουν τον ύπνο σας. Αν ωστόσο, δεν καταφέρετε να κοιμηθείτε την νύχτα πριν τον αγώνα, μην ανησυχήσετε. Πολλοί δυσκολεύονται να κοιμηθούν το βράδυ πριν, αλλά τελικά τα καταφέρνουν χωρίς πρόβλημα. Αντίθετα, ο ύπνος δύο βράδια πριν τον μαραθώνιο, θεωρείται σημαντικός για την απόδοση.

  • Προετοιμάστε τον εξοπλισμό σας

Ελέγξτε τα ρούχα σας λίγες μέρες πριν τον μαραθώνιο, για να βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμα. Πριν τα τακτοποιήσετε, λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Κάλτσες: Οι κάλτσες σας είναι σε καλή κατάσταση;
  • Σορτς, παντελόνι ή κολάν: Ποιο παντελόνι ή σορτς θα ήταν καλύτερο για τον αγώνα, βάσει των καιρικών συνθηκών που αναμένονται εκείνη την μέρα; Επιλέξτε με βάση την υψηλότερη αναμενόμενη θερμοκρασία. Τα πόδια σας πιθανόν να ζεσταθούν στα τελευταία χιλιόμετρα. Αν πρόκειται να βρέξει, τα βρεγμένα πόδια ίσως είναι καλύτερα από το βρεγμένο παντελόνι, οπότε το σορτς ίσως είναι μια καλή επιλογή.
  • Μπλούζα: Επιλέξτε ένα άνετο μπλουζάκι με βάση την υψηλότερη αναμενόμενη θερμοκρασία, ώστε να παραμείνετε δροσεροί.
  • Προετοιμάστε τα παπούτσια σας: Τα παπούτσια σας για τον αγώνα είναι υψίστης σημασίας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε τις αλλαγές, εκτός εάν είναι σε κακή κατάσταση. Ελέγξτε τα κορδόνια για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φθαρμένα και δεν κινδυνεύουν να σπάσουν. Αν είναι, καλό θα ήταν να τα αντικαταστήσετε.

* Πηγή: Vita

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού
Ελλάδα 05.11.25

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχωρήσει μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά

Σύνταξη
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
Ελλάδα 05.11.25

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Σύνταξη
Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
Οικονομία 05.11.25

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων

Από την αποποίηση έως τη δημοσίευση της διαθήκης και από το διάστημα συμβίωσης για ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση μέχρι την προθεσμία για την εκκαθάριση και την αναγγελία δανειστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Σύνταξη
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις
Επαναστάτρια 05.11.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, θα είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα εξετάζει την ζωή της: από την φυλάκιση μέχρι την δραπέτευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες
Ευρωβαρόμετρο 05.11.25

Η κοινωνική οικονομία στη ζωή των Ευρωπαίων: «Τι’ ναι τούτο;» ρωτάνε οι 9 στους 10 Έλληνες

Άγνωστη έννοια είναι η κοινωνική οικονομία για το 90% των Ελλήνων. Όταν όμως τους εξηγούν τι είναι, οι οχτώ στους δέκα τη θεωρούν σημαντική για την ευημερία της χώρας τους. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη
Υγεία 05.11.25

Πώς η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάνει την εγκυμοσύνη πιο επικίνδυνη

Ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στη μητρότητα μετατρέπεται σιγά-σιγά σε έκτακτη κατάσταση δημόσιας υγείας

Σύνταξη
Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει
Οικονομικές Ειδήσεις 05.11.25

Γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί να φοροδιαφεύγει

Η φοροδιαφυγή εξακολουθεί να υπονομεύει την ανάπτυξη, να αλλοιώνει τον ανταγωνισμό και να συρρικνώνει τον δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές δαπάνες και επενδυτική πολιτική

Αλέξανδρος Κλώσσας
Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!
«Άτυπος σύμβουλος» 05.11.25

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!

Με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να συγχαίρει του υποψηφίους των Δημοκρατικών που κέρδισαν στις εκλογικές τους μάχες, τώρα θα πρέπει να γίνει σύμβουλος του Ζόχραν Μαμντάνι!

Σύνταξη
O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»
Κόσμος 05.11.25 Upd: 05:40

O Ζόχραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Ο Ζόραν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής από το Associated Press με διαφορά 9% του αντιπάλου του Άντριου Κουόμο για την θέση του δημάρχου στη Νέα Υόρκη, με την καταμέτρηση στο 80% των ψήφων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Ζόχραν Μαμντάνι 05.11.25

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)
Champions League 05.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Δεν καθαρίσαμε το ματς» (vid)

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες της ομάδας του και το ότι δεν καθάρισε το ματς όταν έπρεπε, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1, ένα αποτέλεσμα που ο Βάσκος τεχνικός χαρακτήρισε «άδικο».

Σύνταξη
