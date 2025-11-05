Μαραθώνιος: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν κάτσεις στη γραμμή εκκίνησης

Ο μαραθώνιος πλησιάζει και οι λίγες μέρες που προηγούνται της έλευσης του αγώνα σηματοδοτούν την περίοδο της τελικής προετοιμασίας. Έχετε αφιερώσει εβδομάδες στην προπόνηση, και τώρα είναι η ώρα για μερικές ακόμη στρατηγικές κινήσεις πριν από την μεγάλη ημέρα.

Μαραθώνιος – Τι να προσέξετε λίγες μέρες πριν

Από τη διατροφή και τον ύπνο μέχρι την προετοιμασία των ρούχων σας, αυτά είναι όλα όσα χρειάζεστε για να φτάσετε στην γραμμή της εκκίνησης σε καλή φόρμα.

Προπόνηση

Η τελική προπόνηση μεγάλης απόστασης καλό είναι να γίνει δύο έως τρεις εβδομάδες πριν από τον μαραθώνιο. Ήδη το Σαββατοκύριακο πριν από τον αγώνα, καλό είναι να μειώσετε τα χιλιόμετρα που διανύετε, πρακτική γνωστή ως “tampering”, για να δώσετε στους μυς σας την ευκαιρία να αναρρώσουν και να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους, αντί να τους καταπονήσετε με αυξημένα χιλιόμετρα.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από τον μαραθώνιο ή τον ημιμαραθώνιο, συνεχίστε να κάνετε πιο σύντομες βόλτες ή τρεξίματα 30 έως 60 λεπτών κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα. Διατηρήστε την ευλυγισία σας, αλλά αποφύγετε την σκληρή προπόνηση ή τις δύσκολες ανηφόρες και σκάλες.

Διατροφή και πρόσληψη υδατανθράκων

Τις μέρες πριν τον αγώνα, ακολουθήστε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η υπερβολική πρόσληψη υδατανθράκων πιθανότατα δεν είναι απαραίτητη. Επιπλέον δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε δραστικά τη διατροφή σας ενώ καλό θα ήταν να αποφύγετε και το υπερβολικό φαγητό.

Καλό θα ήταν επίσης, να αποφύγετε τροφές που προκαλούν αέρια ή διάρροια, ειδικά δύο ημέρες πριν τον αγώνα ή που αφυδατώνουν.

Ο μαραθώνιος απαιτεί ξεκούραση

Ο ύπνος είναι προτεραιότητα ειδικά τις νύχτες που προηγούνται του αγώνα, καθώς τις ώρες που κοιμάστε το σώμα αναδομείται και αποκαθίσταται. Θεωρήστε τον ύπνο ως μέρος της προπόνησής σας. Αποφύγετε τα σχέδια αργά το βράδυ, αλλά και νωρίς το πρωί.

Επιπλέον, καλό θα ήταν να αποφύγετε τροφές και ροφήματα που θα μπορούσαν να διαταράξουν τον ύπνο σας. Αν ωστόσο, δεν καταφέρετε να κοιμηθείτε την νύχτα πριν τον αγώνα, μην ανησυχήσετε. Πολλοί δυσκολεύονται να κοιμηθούν το βράδυ πριν, αλλά τελικά τα καταφέρνουν χωρίς πρόβλημα. Αντίθετα, ο ύπνος δύο βράδια πριν τον μαραθώνιο, θεωρείται σημαντικός για την απόδοση.

Προετοιμάστε τον εξοπλισμό σας

Ελέγξτε τα ρούχα σας λίγες μέρες πριν τον μαραθώνιο, για να βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμα. Πριν τα τακτοποιήσετε, λάβετε υπόψη τα εξής:

Κάλτσες : Οι κάλτσες σας είναι σε καλή κατάσταση;

: Οι κάλτσες σας είναι σε καλή κατάσταση; Σορτς, παντελόνι ή κολάν : Ποιο παντελόνι ή σορτς θα ήταν καλύτερο για τον αγώνα, βάσει των καιρικών συνθηκών που αναμένονται εκείνη την μέρα; Επιλέξτε με βάση την υψηλότερη αναμενόμενη θερμοκρασία. Τα πόδια σας πιθανόν να ζεσταθούν στα τελευταία χιλιόμετρα. Αν πρόκειται να βρέξει, τα βρεγμένα πόδια ίσως είναι καλύτερα από το βρεγμένο παντελόνι, οπότε το σορτς ίσως είναι μια καλή επιλογή.

: Ποιο παντελόνι ή σορτς θα ήταν καλύτερο για τον αγώνα, βάσει των καιρικών συνθηκών που αναμένονται εκείνη την μέρα; Επιλέξτε με βάση την υψηλότερη αναμενόμενη θερμοκρασία. Τα πόδια σας πιθανόν να ζεσταθούν στα τελευταία χιλιόμετρα. Αν πρόκειται να βρέξει, τα βρεγμένα πόδια ίσως είναι καλύτερα από το βρεγμένο παντελόνι, οπότε το σορτς ίσως είναι μια καλή επιλογή. Μπλούζα : Επιλέξτε ένα άνετο μπλουζάκι με βάση την υψηλότερη αναμενόμενη θερμοκρασία, ώστε να παραμείνετε δροσεροί.

: Επιλέξτε ένα άνετο μπλουζάκι με βάση την υψηλότερη αναμενόμενη θερμοκρασία, ώστε να παραμείνετε δροσεροί. Προετοιμάστε τα παπούτσια σας: Τα παπούτσια σας για τον αγώνα είναι υψίστης σημασίας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε τις αλλαγές, εκτός εάν είναι σε κακή κατάσταση. Ελέγξτε τα κορδόνια για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φθαρμένα και δεν κινδυνεύουν να σπάσουν. Αν είναι, καλό θα ήταν να τα αντικαταστήσετε.

* Πηγή: Vita