Φθινόπωρο: Τώρα είναι η ιδανική εποχή για να ξεκινήσεις τρέξιμο

Καθώς η θερμοκρασία και τα φύλλα πέφτουν, η διάθεσή μας γίνεται συνήθως πιο μελαγχολική. Ωστόσο, το φθινόπωρο είναι μια εποχή που μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες και ίσως δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τώρα για να ξεκινήσετε ή να επαναπροσδιορίσετε το πρόγραμμα άσκησής σας. Όπως το τρέξιμο.

«Φθινοπωρινή αδράνεια»; Καιρός να το ξανασκεφτούμε…

Επιστημονική μελέτη που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το 27% των ανθρώπων αισθάνονται πιο παρακινημένοι να ασκηθούν την άνοιξη, ενώ μόνο το 2% αναφέρουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ως τις αγαπημένες τους περιόδους για γυμναστική.

Ένας σημαντικός λόγος για αυτά τα χαμηλά ποσοστά του φθινοπώρου, μπορεί να είναι το γεγονός ότι η ημέρα μικραίνει και το φως λιγοστεύει. Η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (SAD), ίσως κάνει επίσης την εποχή αυτή την λιγότερο αγαπημένη μας, όχι μόνο για να ασκηθούμε, αλλά ακόμα και για να διεκπεραιώσουμε απλές καθημερινές υποχρεώσεις.

Πώς ξεπερνάμε τα εμπόδια και πώς βρίσκουμε κίνητρο για άσκηση;

Κάνοντας focus στα δελεαστικά οφέλη του τρεξίματος μέσα στο φθινόπωρο:

Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Η άσκηση σε πιο δροσερές συνθήκες ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και την αντοχή του οργανισμού, προετοιμάζοντας το σώμα για την περίοδο του χειμώνα, όταν οι ιώσεις και οι ιοί είναι πιο συχνοί, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ασθενειών κατά τους πιο κρύους μήνες του έτους.

Ανακούφιση από τη Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή (SAD)

Η συναισθηματική διαταραχή πλήττει πολλούς ανθρώπους το φθινόπωρο και το χειμώνα, προκαλώντας μειωμένη διάθεση και ενέργεια. Έρευνες έχουν δείξει ότι η άσκηση, όπως το τρέξιμο, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα συμπτώματα. Μάλιστα, οι ειδικοί τονίζουν ότι το τρέξιμο μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή των αρνητικών, μελαγχολικών συναισθημάτων και στην ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας.

Καταπολέμηση του άγχους

Μια μελέτη του Harvard Medical School επιβεβαιώνει ότι η σωματική άσκηση, και ειδικότερα το τρέξιμο, αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών, γνωστών και ως «ορμονών της ευτυχίας». Το τρέξιμο ενισχύει τη διάθεση, μειώνει το άγχος και βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, γεγονός που καθιστά το φθινόπωρο την τέλεια περίοδο για να δώσουμε στον εαυτό μας μια θετική ώθηση.

Προσαρμογή στον κρύο καιρό

Αν το τρέξιμο το χειμώνα σας φαίνεται δύσκολο, το φθινόπωρο αποτελεί την ιδανική προετοιμασία για τις πιο κρύες μέρες που ακολουθούν. Όπως αναφέρουν ειδικοί στην άσκηση, το τρέξιμο το φθινόπωρο βοηθά στη δημιουργία σταθερών συνηθειών άσκησης, κάτι που διευκολύνει τη συνέχιση της δραστηριότητας και το χειμώνα.

Κάντε το φθινόπωρο την αφετηρία για έναν υγιέστερο και πιο ενεργό τρόπο ζωής

Ορίστε μικρούς, επιτεύξιμους στόχους: Ξεκινήστε με κοντινές αποστάσεις και προοδευτικά αυξήστε την απόσταση ή τη διάρκεια του τρεξίματος.

Φορέστε τα κατάλληλα ρούχα: Η κατάλληλη ενδυμασία με βάση τον καιρό, όπως ένα ελαφρύ αδιάβροχο, είναι απαραίτητη.

Τρέξτε μαζί: Η συμμετοχή σε αγώνες δρόμου και οι συναντήσεις με φίλους για τρέξιμο προωθεί τη συνέπεια και κάνει την άσκηση πιο ευχάριστη. Η αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα είναι και ένα από τα κλειδιά για την επίτευξη της μακροζωίας, όπως αναφέρουν και έρευνες για τους κατοίκους των «Μπλε Ζωνών».

* Πηγή: Vita