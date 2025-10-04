Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Φθινόπωρο: Τώρα είναι η ιδανική εποχή για να ξεκινήσεις τρέξιμο
Οργανώσου 04 Οκτωβρίου 2025 | 07:30

Φθινόπωρο: Τώρα είναι η ιδανική εποχή για να ξεκινήσεις τρέξιμο

Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις τρέξιμο; Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή.

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Spotlight

Καθώς η θερμοκρασία και τα φύλλα πέφτουν, η διάθεσή μας γίνεται συνήθως πιο μελαγχολική. Ωστόσο, το φθινόπωρο είναι μια εποχή που μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες και ίσως δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από τώρα για να ξεκινήσετε ή να επαναπροσδιορίσετε το πρόγραμμα άσκησής σας. Όπως το τρέξιμο.

«Φθινοπωρινή αδράνεια»; Καιρός να το ξανασκεφτούμε…

Επιστημονική μελέτη που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το 27% των ανθρώπων αισθάνονται πιο παρακινημένοι να ασκηθούν την άνοιξη, ενώ μόνο το 2% αναφέρουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ως τις αγαπημένες τους περιόδους για γυμναστική.

Ένας σημαντικός λόγος για αυτά τα χαμηλά ποσοστά του φθινοπώρου, μπορεί να είναι το γεγονός ότι η ημέρα μικραίνει και το φως λιγοστεύει. Η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή (SAD), ίσως κάνει επίσης την εποχή αυτή την λιγότερο αγαπημένη μας, όχι μόνο για να ασκηθούμε, αλλά ακόμα και για να διεκπεραιώσουμε απλές καθημερινές υποχρεώσεις.

Πώς ξεπερνάμε τα εμπόδια και πώς βρίσκουμε κίνητρο για άσκηση;

Κάνοντας focus στα δελεαστικά οφέλη του τρεξίματος μέσα στο φθινόπωρο:

  • Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος

Η άσκηση σε πιο δροσερές συνθήκες ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και την αντοχή του οργανισμού, προετοιμάζοντας το σώμα για την περίοδο του χειμώνα, όταν οι ιώσεις και οι ιοί είναι πιο συχνοί, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ασθενειών κατά τους πιο κρύους μήνες του έτους.

  • Ανακούφιση από τη Εποχιακή Συναισθηματική Διαταραχή (SAD)

Η συναισθηματική διαταραχή πλήττει πολλούς ανθρώπους το φθινόπωρο και το χειμώνα, προκαλώντας μειωμένη διάθεση και ενέργεια. Έρευνες έχουν δείξει ότι η άσκηση, όπως το τρέξιμο, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα συμπτώματα. Μάλιστα, οι ειδικοί τονίζουν ότι το τρέξιμο μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή των αρνητικών, μελαγχολικών συναισθημάτων και στην ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας.

  • Καταπολέμηση του άγχους

Μια μελέτη του Harvard Medical School επιβεβαιώνει ότι η σωματική άσκηση, και ειδικότερα το τρέξιμο, αυξάνει την παραγωγή ενδορφινών, γνωστών και ως «ορμονών της ευτυχίας». Το τρέξιμο ενισχύει τη διάθεση, μειώνει το άγχος και βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, γεγονός που καθιστά το φθινόπωρο την τέλεια περίοδο για να δώσουμε στον εαυτό μας μια θετική ώθηση.

  • Προσαρμογή στον κρύο καιρό

Αν το τρέξιμο το χειμώνα σας φαίνεται δύσκολο, το φθινόπωρο αποτελεί την ιδανική προετοιμασία για τις πιο κρύες μέρες που ακολουθούν. Όπως αναφέρουν ειδικοί στην άσκηση, το τρέξιμο το φθινόπωρο βοηθά στη δημιουργία σταθερών συνηθειών άσκησης, κάτι που διευκολύνει τη συνέχιση της δραστηριότητας και το χειμώνα.

Κάντε το φθινόπωρο την αφετηρία για έναν υγιέστερο και πιο ενεργό τρόπο ζωής

  • Ορίστε μικρούς, επιτεύξιμους στόχους: Ξεκινήστε με κοντινές αποστάσεις και προοδευτικά αυξήστε την απόσταση ή τη διάρκεια του τρεξίματος.
  • Φορέστε τα κατάλληλα ρούχα: Η κατάλληλη ενδυμασία με βάση τον καιρό, όπως ένα ελαφρύ αδιάβροχο, είναι απαραίτητη.
  • Τρέξτε μαζί: Η συμμετοχή σε αγώνες δρόμου και οι συναντήσεις με φίλους για τρέξιμο προωθεί τη συνέπεια και κάνει την άσκηση πιο ευχάριστη. Η αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα είναι και ένα από τα κλειδιά για την επίτευξη της μακροζωίας, όπως αναφέρουν και έρευνες για τους κατοίκους των «Μπλε Ζωνών».

* Πηγή: Vita

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Αϋπνία και εγκέφαλος: Η σχέση που δεν «κοιμάται» ποτέ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α' εξάμηνο 

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

Fit & Run
Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
Για καλό σκοπό 30.09.25
Για καλό σκοπό 30.09.25

Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού

Μια ακόμα χρονιά που χιλιάδες γυναίκες, άντρες και μικρά παιδιά έδωσαν δυναμικά το παρών στο «Race for the Cure». Με την κάμερα του in καταγράψαμε καρέ καρέ τη διαδρομή μέχρι τον τερματισμό.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;
Έρευνα 29.09.25
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»
Ελλάδα 04.10.25
Ελλάδα 04.10.25

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τους τα ζώα και αντιπεριφερειάρχες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
Στην Αμαλιάδα 04.10.25
Στην Αμαλιάδα 04.10.25

Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ (βίντεο)

Στο στόχαστρο έβαλαν τέσσερις ληστές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, στο οποίο εισέβαλαν σπάζοντας το ρολό ασφαλείας και πήραν κοσμήματα και πολύτιμους λίθους

Σύνταξη
Παραβατικότητα ανηλίκων: Και οι γονείς στη φυλακή
Τα στοιχεία 04.10.25
Τα στοιχεία 04.10.25

Και οι γονείς στη φυλακή για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Κάθε ημέρα συλλαμβάνονται έξι για παραμέληση των παιδιών τους - Επτά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή το 2025 - Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η αναλογία στις συλλήψεις ανηλίκων και γονιών ανήλθε στο 23%

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων
ΕΛΣΤΑΤ 04.10.25
ΕΛΣΤΑΤ 04.10.25

Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία τον Αύγουστο μειώθηκε στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Όμως από τότε οι απασχολούμενοι έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 257.000.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
AI+Kαιρός = Love
Νέα εποχή 04.10.25

AI+Kαιρός = Love

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα alerts για τις αλλαγές του καιρού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
«Φαντάσματα» λαϊκισμού 04.10.25
«Φαντάσματα» λαϊκισμού 04.10.25

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;
Ενιαία πλατφόρμα 04.10.25
Ενιαία πλατφόρμα 04.10.25

Μέχρι 40% των αναγκών των ασθενών μπορεί να καλύψει το ΕΣΥ;

Πανηγυρίζει  ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που η πρωτοβάθμια υγεία δεν καλύπτει τους ασθενείς και στέλνει τον πληθυσμό στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
Νεκροί και τραυματίες 04.10.25
Νεκροί και τραυματίες 04.10.25

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο
Ταλαιπωρία 04.10.25
Ταλαιπωρία 04.10.25

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο

Τουλάχιστον 6.500 επιβάτες υποχρεώθηκαν να μείνουν στο αεροδρόμιο του Μονάχου, περιμένοντας να δοθεί άδεια να αρχίσουν ξανά οι πτήσεις. Πολλά δρομολόγια ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Σύνταξη
Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει
Δήλωση Κεραμέως 04.10.25
Δήλωση Κεραμέως 04.10.25

Βουλή: Κατατέθηκε το εργασιακό νομοσχέδιο – Ποιες τροποποιήσεις περιέχει

Το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την πρόβλεψη για 13ωρη εργασία, κατατέθηκε για επεξεργασία στη Βουλή. Ποιες προτάσεις των κοινωνικών εταίρων συμπεριλαμβάνει.

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς
Κόσμος 04.10.25 Upd: 04:50
Κόσμος 04.10.25 Upd: 04:50

Ραγδαίες εξελίξεις: Απάντηση Νετανιάχου στον Τραμπ – Θα συνεργαστούμε για απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις, η απάντηση Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Ο Νετανιάχου λέει ότι θα συνεργαστεί για απελευθέρωση των ομήρων και υλοποίηση του οράματος Τραμπ, βάσει των όρων του Ισραήλ

Αρχοντία Κάτσουρα
Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25
«Συζητάμε λεπτομέρειες» 04.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύω ότι η Χαμάς είναι έτοιμη για ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς

Ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του δηλώνει ότι η Χαμάς έχει συμφωνήσει στο σχέδιό του για εκεχειρία. Καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς,ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

