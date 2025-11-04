sports betsson
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας: To πρόγραμμα όλων των αγώνων και των εκδηλώσεων
Άλλα Αθλήματα 04 Νοεμβρίου 2025 | 17:17

Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας: To πρόγραμμα όλων των αγώνων και των εκδηλώσεων

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας είναι προ των πυλών με πολλές παράλληλες δράσεις και τους αγώνες του διημέρου 8 και 9 Νοεμβρίου.

Με τα εγκαίνια της OPAP Marathon ΕΧPO την Τετάρτη το πρωϊ, δίνεται η πρώτη πιστολιά για την έναρξη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας με τους αγώνες του Σαββατοκύριακου 8 και 9 Νοεμβρίου να αποτελούν φυσικά το επίκεντρο.

Ηδη το πρόγραμμα όλων των ημερών έχει ανακοινωθεί με αρκετές παράλληλες δράσεις.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου

  • 12:00 – 21:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO
  • 12:00: Επίσημη Έναρξη OPAP Marathon EXPO
  • 12:30 – 13:30: Συνέντευξη Τύπου ΣΕΓΑΣ – Παρουσίαση Αθλητών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου Δρόμου Ανδρών-Γυναικών

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου

  • 10:00 – 21:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου

  • 10:00 – 21:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO
  • 18:30 – 22:00: Συνέδριο «AUTHENTIC TALKS» & Επίσημο γεύμα (Ο χώρος διεξαγωγής δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου

  • 10:00 – 18:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM & Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
  • 10:00 – 20:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Μαραθώνιο Δρόμο & Αγώνα παιδιών COSMOTE TELEKOM
  • 10:00 – 20:00: OPAP Marathon EXPO

Μαραθώνας

  • 12:30 – 13:15: Τελετή Έναρξης Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα) – Μεταφορά της Φλόγας στην Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου
  • 13:50 – 14:10: Άναμμα Βωμού της Φλόγας του Μαραθωνίου

Αθήνα – Ζάππειο – Πλατεία Καραϊσκάκη

  • 15:00 – 22:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

  • 17:00 – 19:40: Αγώνας Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
  • 19:30 – 20:40: Αγώνας Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
  • 17:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
  • 19:30: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
  • Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη.
  • Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα – Παναθηναϊκό Στάδιο

  • 17:14 – 17:15: Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού 1ου Δρομέα Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
  • 19:45 – 19:46: Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού 1ου Δρομέα Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP
  • 17:30 – 17:45: Απονομές Μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM
  • 20:00 – 20:15: Απονομές Μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Αθήνα – Ζάππειο – Πλατεία Καραϊσκάκη

  • 8:00 – 18:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

  • 8:00 – 10:10: Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ
    (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ εκτός σταδίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ ΕΟΑ Κωφών)
  • 8:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ
  • Εκκίνηση: Λεωφόρος Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη.
  • Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μαραθώνας – Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου

  • 9:00 – 18:20: Μαραθώνιος Δρόμος | 42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή
    (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Στρατιωτικοί Αγώνες Μαραθωνίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΕΟΑ Κωφών)
  • 9:00: Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου
  • Εκκίνηση: Μαραθώνας – Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου.
  • Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Δήμοι Μαραθώνιας Διαδρομής

  • 9:00 – 10:20: Αγώνες Δρόμου Παιδιών σε Δήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής
  • Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνων ανά Δήμο: 15’ πριν την διέλευση του 1ου Μαραθωνοδρόμου

Αθήνα – Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (Ύψος Βουλής)

  • 10:20 – 10:37: Αγώνας Δρόμου Παιδιών COSMOTE TELEKOM
  • 10:40 – 10:50: Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) COSMOTE TELEKOM
  • Εκκίνηση: Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής.
  • Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα – Παναθηναϊκό Στάδιο

  • 8:31 – 08:32: Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού 1ου Δρομέα Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ
  • 9:15 – 9:30: Απονομές Μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ
  • Απονομές Μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10χλμ ΣΕΓΑΣ
  • 10:25 – 10:27: Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού πρώτων Αθλητών του Αγώνα Παιδιών COSMOTE TELEKOM
  • 10:45 – 10:47: Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού πρώτων Αθλητών του Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) COSMOTE TELEKOM
  • 10:35 – 10:50: Τιμητικές Απονομές Αγώνα Παιδιών 1200μ COSMOTE TELEKOM
  • Τιμητικές Απονομές Αγώνα SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) 1200μ COSMOTE TELEKOM
  • 11:09 – 11:12: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Μαραθωνοδρόμου
  • 11:16 – 11:22: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ου Έλληνα Μαραθωνοδρόμου
  • 11:33 – 11:45: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ης Μαραθωνοδρόμου
  • 11:45 – 11:50: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού 1ης Ελληνίδας Μαραθωνοδρόμου
  • 11:55 – 12:30: Απονομές Μεταλλίων Μαραθωνίου Δρόμου & Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ
  •  Απονομές Μεταλλίων Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ

