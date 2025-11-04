Με τα εγκαίνια της OPAP Marathon ΕΧPO την Τετάρτη το πρωϊ, δίνεται η πρώτη πιστολιά για την έναρξη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας με τους αγώνες του Σαββατοκύριακου 8 και 9 Νοεμβρίου να αποτελούν φυσικά το επίκεντρο.

Ηδη το πρόγραμμα όλων των ημερών έχει ανακοινωθεί με αρκετές παράλληλες δράσεις.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου

12:00 – 21:00 : Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO

: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO 12:00: Επίσημη Έναρξη OPAP Marathon EXPO

Επίσημη Έναρξη OPAP Marathon EXPO 12:30 – 13:30: Συνέντευξη Τύπου ΣΕΓΑΣ – Παρουσίαση Αθλητών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου Δρόμου Ανδρών-Γυναικών

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου

10:00 – 21:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου

10:00 – 21:00 : Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO

: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων & OPAP Marathon EXPO 18:30 – 22:00: Συνέδριο «AUTHENTIC TALKS» & Επίσημο γεύμα (Ο χώρος διεξαγωγής δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Γήπεδο Ταεκβοντό Φαλήρου

10:00 – 18:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM & Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM & Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP 10:00 – 20:00: Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Μαραθώνιο Δρόμο & Αγώνα παιδιών COSMOTE TELEKOM

Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων για Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, Μαραθώνιο Δρόμο & Αγώνα παιδιών COSMOTE TELEKOM 10:00 – 20:00: OPAP Marathon EXPO

Μαραθώνας

12:30 – 13:15: Τελετή Έναρξης Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα) – Μεταφορά της Φλόγας στην Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου

Τελετή Έναρξης Μαραθωνίου (Τύμβος Μαραθώνα) – Μεταφορά της Φλόγας στην Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου Δρόμου 13:50 – 14:10: Άναμμα Βωμού της Φλόγας του Μαραθωνίου

Αθήνα – Ζάππειο – Πλατεία Καραϊσκάκη

15:00 – 22:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

17:00 – 19:40: Αγώνας Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

Αγώνας Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM 19:30 – 20:40: Αγώνας Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

Αγώνας Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP 17:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM 19:30: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP Εκκίνηση επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη.

Τερματισμός μέσα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα – Παναθηναϊκό Στάδιο

17:14 – 17:15: Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού 1ου Δρομέα Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού 1ου Δρομέα Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM 19:45 – 19:46: Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού 1ου Δρομέα Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

Εκτιμώμενη ώρα Τερματισμού 1ου Δρομέα Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP 17:30 – 17:45: Απονομές Μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM

Απονομές Μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM 20:00 – 20:15: Απονομές Μεταλλίων Αγώνα Δρόμου 5km Universities Night Run OPAP

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Αθήνα – Ζάππειο – Πλατεία Καραϊσκάκη

8:00 – 18:00: Sponsors Village (απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο)

Αθήνα – Λεωφόρος Αμαλίας (Ύψος Εθνικού Κήπου)

8:00 – 10:10: Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

(Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ εκτός σταδίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ ΕΟΑ Κωφών)

Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ εκτός σταδίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ ΕΟΑ Κωφών) 8:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ

Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ Εκκίνηση: Λεωφόρος Αμαλίας στο ύψος του Μεγάρου Μποδοσάκη.

Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μαραθώνας – Εγκατάσταση Ιστορικής Αφετηρίας Μαραθωνίου

9:00 – 18:20: Μαραθώνιος Δρόμος | 42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή

(Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Στρατιωτικοί Αγώνες Μαραθωνίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΕΟΑ Κωφών)

Μαραθώνιος Δρόμος | 42.195μ στην Αυθεντική Διαδρομή (Συμπεριλαμβάνεται: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΣΕΓΑΣ, Στρατιωτικοί Αγώνες Μαραθωνίου, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου ΕΟΑ Κωφών) 9:00: Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου

Εκκίνηση Αγώνα Μαραθωνίου Δρόμου Εκκίνηση: Μαραθώνας – Ιστορική Αφετηρία του Μαραθωνίου.

Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Δήμοι Μαραθώνιας Διαδρομής

9:00 – 10:20: Αγώνες Δρόμου Παιδιών σε Δήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής

Αγώνες Δρόμου Παιδιών σε Δήμους κατά μήκος της Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής Ώρα Ολοκλήρωσης Αγώνων ανά Δήμο: 15’ πριν την διέλευση του 1ου Μαραθωνοδρόμου

Αθήνα – Λεωφόρος Βασ. Σοφίας (Ύψος Βουλής)

10:20 – 10:37 : Αγώνας Δρόμου Παιδιών COSMOTE TELEKOM

: Αγώνας Δρόμου Παιδιών COSMOTE TELEKOM 10:40 – 10:50 : Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) COSMOTE TELEKOM

: Αγώνας Δρόμου SPECIAL OLYMPICS HELLAS (SOH) COSMOTE TELEKOM Εκκίνηση: Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Βουλής.

Τερματισμός: Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αθήνα – Παναθηναϊκό Στάδιο