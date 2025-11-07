Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό αλλά και της Γραμμής 6 του Τραμ θα σημειωθούν αύριο Σάββατο 8 Νοεμβρίου και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών.

Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

24ώρη η λειτουργία του Μετρό το βράδυ του Σαββάτου

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 05:00.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12:00 του Σαββάτου ως τις 21:00 της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Σημειώνεται ότι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο και Αγώνες Δρόμου 5, 10 & 1,2 χλμ. το Σάββατο και την Κυριακή.