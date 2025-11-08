42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Στους ρυθμούς του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου κινείται η Αθήνα. Λίγες ώρες πριν οι 24.000 δρομείς σταθούν στο σημείο εκκίνησης για να δοκιμάσουν τα όριά τους στη διαδρομή – σύμβολο των 42.195 χιλιομέτρων, χιλιάδες συμμετείχαν στους αγώνες των 5 χιλιομέτρων, στο κέντρο της πόλης.

Οι αγώνες, στους οποίους συμμετείχαν χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών, ξεκίνησαν το απόγευμα από τη Λεωφόρο Αμαλίας στο Σύνταγμα και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Πρωταγωνίστρια η Αναστασάκη

Η Μελίσσα Αναστασάκη με νέο ρεκόρ διαδρομής και ο Ανδρέας Γεωργίου θριάμβευσαν στην πρώτη κούρσα του αγωνιστικού διημέρου.

Και για τους δύο αυτοί ήταν η πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση και σημειώθηκε ύστερα από ένα δυναμικό φίνις στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το «παρών» στις εκδηλώσεις για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έδωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας

Για την Αναστασάκη, η νίκη της ήρθε να σφραγίσει μια εξαιρετική χρονιά, που έφερε στην ίδια πολλές αγωνιστικές επιτυχίες, σε ανώμαλο έδαφος, στάδιο και δρόμο. Με το χρόνο της, 16.24 κατέρριψε μάλιστα κατά οχτώ δευτερόλεπτα το ρεκόρ διαδρομής, που είχε η τρίτη του σημερινού αγώνα με 16.33, Ανθή Κοράινη Κυριακοπούλου από το 2024. Μεταξύ των δύο κοριτσιών τερμάτισε η 18χρονη συνεχώς ανερχόμενη, Ιουλιάννα Ρούσσου με επίδοση 16.29.

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι πολύ ωραία να βλέπω βελτίωση κάθε χρόνο, οπότε αυτό είναι πάντα καλό. Στην κούρσα είχα την Ανθή (σ.σ.: Κυριακοπούλου), που είχε νικήσει πέρυσι όπως και την Ιουλιάννα, η οποία είναι εξαιρετική αθλήτρια και έκανε πολύ καλό αγώνα. Ήταν πολύ καλό που τις είχα δίπλα μου να μου δίνουν ώθηση αλλά παράλληλα προσπαθούσα να κρατήσω τη θετική μου σκέψη.

Στη διαδρομή, όταν κατεβαίναμε προς τα κάτω, ήταν γεμάτοι οι δρόμοι με ανθρώπους και όλοι φώναζαν. Είναι πραγματικά ωραία και στο στάδιο μας έδωσε έξτρα ενέργεια», είπε η νικήτρια του αγώνα.

Επιβλητικός Γεωργίου στο φινάλε

Πολύ δυνατός ήταν στα τελευταία μέτρα και ο Ανδρέας Γεωργίου. Λίγο πριν από την είσοδο στο εμβληματικό στάδιο, είχε δίπλα του τον Ορφέα Ιωάννου, αλλά κατάφερε να του ξεφύγει και να κόψει πρώτος το νήμα σε 14.45. Εφτά δευτερόλεπτα πίσω του τερμάτισε ο Ιωάννου, ενώ τρίτος ήταν ο Σέργιος Διακοστεφανής με χρόνο 14.54.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος, γιατί έκανα αυτό που ήξερα ότι μπορούσα. Η προπόνησή μου το έδειχνε. Ο προπονητής μου το πίστευε πολύ, οπότε ναι, δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Το πίστεψα και έγινε», είπε μετά την επιτυχία του ο νικητής.

Ο αθλητής του Μιχάλη Αναγνώστου είχε 14:54 από το 2024 στα 5 χλμ. και 14:36 στα 5.000 μ. εντός σταδίου.

Για τη βελτίωση του ρεκόρ του, τόνισε: «Έκανα 20 δευτερόλεπτα ρεκόρ, ένιωθα πολύ καλά. Πέρσι είχα περάσει λοιμώδη μονοπυρήνωση, οπότε δεν μπορούσα να τρέξω ούτε να δείξω τι πραγματικά μπορώ να κάνω. Φέτος όμως είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ακόμα και στις προπονήσεις το σώμα μου δεν δυσκολεύεται, νιώθω άνετα. Οπότε ναι, το περίμενα το ρεκόρ. Τα αποτελέσματα της προπόνησης το έδειχναν».

«Παρών» ο Λευτέρης Πετρούνιας

Το «παρών» στις εκδηλώσεις για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας έδωσε ο Λευτέρης Πετρούνιας, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία του αθλητισμού ως μέσο ένωσης και χαράς για τον κόσμο.

Ο Ολυμπιονίκης των κρίκων μίλησε στο Orange Press Agency για τους λόγους που τον φέρνουν κάθε χρόνο στη μεγάλη γιορτή του κλασικού αθλητισμού.

«Ο αθλητισμός είναι κάτι που ενώνει όλο τον κόσμο και του δίνει χαρά. Ο Μαραθώνιος είναι κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει τεράστια σημασία στον αθλητικό χάρτη ο κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας», ανέφερε.

Δείτε φωτογραφίες από τους αγώνες των 5 χιλιομέτρων