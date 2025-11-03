sports betsson
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Περισσότεροι από 72.000 δρομείς από 126 χώρες
Άλλα Αθλήματα 03 Νοεμβρίου 2025 | 17:06

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Περισσότεροι από 72.000 δρομείς από 126 χώρες

Ρεκόρ συμμετοχών έχει πετύχει ο Μαραθώνιος της Αθήνας 2025 καθώς σε όλους τους αγώνες του το διήμερο 8-9 Νοεμβρίου θα πάρουν μέρος 72.800 άτομα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Spotlight

Μπήκαμε στην εβδομάδα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας και η κορυφαία αθλητική διοργάνωση της πρωτεύουσας έχει προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες δρομείς.

72.800 άνθρωποι, θα τρέξουν στις πέντε αποστάσεις του διημέρου: 24.000 στο μαραθώνιο, 27.000 στα 5 χλμ., 17.600 στα 10 χλμ., 2.400 στα 5 χλμ. Universities Night Run OPAP, 1.600 στο δρόμο 1.200 μ. COSMOTE TELEKOM για παιδιά και 200 στην ίδια απόσταση για τα Special Olympics.

Εχουν δηλώσει συμμετοχήε αθλητές και αθλήτριες από 126 χώρες από όλες τις ηπείρους, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Ωκεανία και Αμερική. Από το τη Χιλή μέχρι τον Καναδά, από την Ισλανδία έως τη Νότια Αφρική και από την Ιαπωνία ίσαμε τη Νέα Ζηλανδία.

Στο φετινό αγώνα θα σημειωθεί νέο ρεκόρ συμμετοχών από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, από τις υπόλοιπες – πλην Ελλάδας – χώρες οι δρομείς που έχουν δηλωθεί να τρέξουν θα φτάσουν τις 10.574, έναντι 9.081 το 2024. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2019 όταν είχαν τρέξει 10.230.

Αύξηση στους δρομείς και στους υπόλοιπους αγώνες

Αύξηση στους δρομείς εκτός Ελλάδας έχει καταγραφεί, όμως, και στις υπόλοιπες αποστάσεις.

Στον αγώνα των 10 χλμ. OPAP φέτος έχουν δηλώσει ότι θα λάβουν μέρος 2.502, έναντι 2.324 το 2024 και 2.099 το 2019. Δηλαδή, από το 2019 ο αριθμός των ξένων συμμετοχών αυξήθηκε κατά 19%.

Ομοίως και στα 5 χλμ. COSMOTE TELEKOM, οι 1.492 του 2019 και οι 1.762 του 2024 αυξήθηκαν σε 1.851 στη φετινή διοργάνωση. Η αύξηση σε σχέση με το 2019 ανέρχεται στο 24%.

Τη μερίδα του λέοντος στον αγώνα του μαραθωνίου έχουν οι Ιταλοί με 1.320 αθλητές και αθλήτριες και έπονται Γαλλία με 1.139, Κύπρος με 959, ΗΠΑ με 864, Μ. Βρετανία με 790, Πολωνία με 754 και Γερμανία με 719. Συνολικά, 15 χώρες θα εκπροσωπηθούν από τριψήφιο αριθμό δρομέων και 54 από διψήφιο.

Οι έξι πρώτες χώρες σε συμμετοχές στα 10 χλμ. είναι η Κύπρος (815), η Ιταλία (228), η Γαλλία (180), η Γερμανία (134), Βρετανία (115) και οι ΗΠΑ (108).

Στα 5 χλμ. θα τρέξουν 749 από την Κύπρο, 134 από τη Γερμανία, 71 από την Ιταλία, 69 από την Πολωνία, 62 από τις ΗΠΑ και 61 από τη Γαλλία.

Συνολικά, σε όλες τις αποστάσεις του διημέρου οι χώρες με εγγραφές άνω των 1.000 είναι η Κύπρος με 2.630, η Ιταλία με 1.638, η Γαλλία με 1.409, οι ΗΠΑ με 1.053 και η Γερμανία με 1.050. Με περισσότερους από 100 δρομείς θα εκπροσωπηθούν 25 χώρες, και 67 με 10 και άνω.

Μεγάλη αύξηση και στις ελληνικές συμμετοχές

Αύξηση υπάρχει και στις ελληνικές συμμετοχές Στο μαραθώνιο, οι 9.832 του 2019, έγιναν 10.951 το 2023, 11.629 το 2024 και 13.081 το 2025, δηλαδή σε διάστημα έξι ετών (2019-2025) είχαμε αύξηση 33% ή με απλά λόγια οι τρεις δρομείς έγιναν τέσσερις.

Στα 10 χλμ., από τους 10.187 Έλληνες του 2019, το 2025 φτάσαμε στους 14.947, δηλαδή περίπου 47% πάνω το διάστημα 2019-2025.

Παραπλήσια αύξηση (42%) σημειώνεται και στα 5 χλμ. με τους 17.858 δρομείς του 2019 να αυξάνονται σε 25.200 το 2025.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το «δεξί» και με +1,4% στο Νοέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

Overthinking: «Φρέναρε» την υπερανάλυση σε λιγότερο από 60”

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι μαζί με τον Μπάμπη Κωστούλα τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις της Εθνικής μας ομάδας. Ποιος είναι ο νεαρός ομογενής…

Σύνταξη
«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo
Ποδόσφαιρο 03.11.25

«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες της Σεβίλλης έχουν βάλει τον Ματίας Αλμέιδα σε δύσκολη θέση, με τη Mundo Deportivo να χαρακτηρίζει το επόμενο παιχνίδι κρίσιμο για το μέλλον του.

Σύνταξη
Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Iσίδωρος Κούβελος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Los Angeles 2028
Αθλητισμός & Σπορ 03.11.25

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Iσίδωρος Κούβελος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Los Angeles 2028

Σημαντική συνάντηση είχε στο Λος Αντζελες με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος

Δημοσθένης Μπουλούκος
Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Κωστούλας και Τριάντης στην Εθνική – Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Δείτε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τις αλλαγές στην Εθνική εν όψει των τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύνταξη
Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ο πατέρας του Γιαμάλ είναι άνεργος και χαίρεται που ο γιος του τον στηρίζει: «Οι νέοι πρέπει να δουλεύουν»

Νέες αντιδράσεις προκάλεσε ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος κατέκρινε τους νέους ότι δεν θέλουν να δουλεύουν, ενώ ο ίδιος βιοπορίζεται από τον γιο του…

Σύνταξη
Άρης: Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Οι επιστροφές που περιμένει ο Χιμένεθ και ο Πέρεθ

Ο Χιμένεθ περιμένει τους παίκτες που θα ξεπεράσουν τα προβλήματα τραυματισμών για να καταστρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα για το κυριακάτικο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ θέση βασικού διεκδικεί ο Ισπανός εξτρέμ.

Σύνταξη
Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)
Μπάσκετ 03.11.25

Λάνθιμος και Έμα Στόουν έδωσαν συνέντευξη για την ταινία τους και κατέληξαν στον Ολυμπιακό (vids)

Ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος πήρε συνέντευξη από τον Γιώργο Λάνθιμο και την Έμα Στόουν για τη νέα ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, όμως κατέληξαν στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση – βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ – Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας
Σον Ντάφι 03.11.25

Shutdown στις ΗΠΑ: Δήλωση-βόμβα από την κυβέρνηση Τραμπ - Σενάριο για κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές... θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν - Ο υπουργός Μεταφορών δεν αποκλείει το κλείσιμο του εναέριου χώρου των ΗΠΑ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας
Τάσεις και δυναμικές 03.11.25

Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας

Οι τάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, σε νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson
Μόδα και χαρακτήρας 03.11.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Ο ηθοποιός με την έντονη προσωπικότητα, Τζον Μάλκοβιτς, χαλαρώνει στην τελευταία καμπάνια του JW Anderson μέσα σε ρούχα και αξεσουάρ από τη συλλογή Resort 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα
Ελλάδα 03.11.25

Βορίζια: Το άγνωστο επεισόδιο και οι διαπραγματεύσεις – Τι αποκαλύπτει ο «σαστάς» που μεσολάβησε να κλείσει η βεντέτα

Ο «σαστάς» είναι βέβαιος πως αν την υπόθεση είχαν διαχειριστεί αποκλειστικά τα γηραιότερα μέλη των δύο οικογενειών, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική και ο σασμός θα είχε πετύχει στα Βορίζια

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»
66ο ΦΚΘ 03.11.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ δηλώνει «πολύ άπιστη με τους ρόλους που υποδύομαι»

Η πολυβραβευμένη και τολμηρή Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μια από τις μεγάλες καλεσμένες του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου θα προβληθεί και η νέα της ταινία Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι
On Field 03.11.25

Η στόχευση του Μέντι, η έδρα και η… Νάπολι

Που θέλει ο Ισπανός τεχνικός να «χτυπήσει» ο Ολυμπιακός την Αϊντχόφεν, η ατάκα για μεγάλη προσοχή και ο κόσμος στην… εξίσωση ενός μεγάλου αγώνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γαλλία: Τελειώνει ο χρόνος για τη ψήφιση του προϋπολογισμού – Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης
Κόσμος 03.11.25

Τελειώνει ο χρόνος στη Γαλλία για τη ψήφιση του προϋπολογισμού - Οι κινήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια στη Γαλλία. Η εθνοσυνέλευση αναμένεται να χάσει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού, για το 2026.

Σύνταξη
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ – «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους σχηματισμούς»
Χάρτης 03.11.25

Σφοδρές μάχες και ρωσική προέλαση στο Ποκρόφσκ - «Εξολοθρεύσαμε περικυκλωμένους ουκρανικούς σχηματισμούς»

Τα στρατεύματα της Ρωσίας προελαύνουν στην κατεστραμμένη πόλη. Σφοδρές μάχες κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η Ουκρανία λέει ότι απέτρεψε προσπάθεια διακοπής της γραμμής ανεφοδιασμού.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ανδρουλάκης: Κεντρική μας επιλογή η διαφάνεια – Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Κεντρική επιλογή μας η διαφάνεια, λέει ο Ανδρουλάκης και κάνει έκκληση ενότητας - «Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας»

Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ είχε μηνύματα και προς τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό. Νέα πυρά προς τον Τσίπρα

Σύνταξη
Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Εξεταστική: Ούτε ο Στρατάκος ήξερε, άκουσε ή είδε για ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δεν είχα θεσμική ιδιότητα, δεν έκανα παρέμβαση για παράνομη πράξη»

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος αρνήθηκε κάθε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι είπε για τον Γιώργο Ξυλούρη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«A State Film» – Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο
Πολιτική αφήγηση 03.11.25

Τα αρχεία προπαγάνδας της Αλβανίας του Χότζα αποκαλύπτουν το πάθος για τον κινηματογράφο

Το νέο ντοκιμαντέρ «A State Film» σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Σέικο, αντλεί από ένα τεράστιο αρχείο επίσημων βίντεο που γυρίστηκαν υπό το καθεστώς του Αλβανού ηγέτη Ενβέρ Χότζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κίνα: Διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές – Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ
Μήνυμα του Πεκίνου 03.11.25

Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι κάνει πυρηνικές δοκιμές - Καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Κίνα, μέσω δηλώσεων της εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της, Μάο Νινγκ αρνείται ότι πραγματοποιεί μυστικές πυρηνικές δοκιμές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο