Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας

Ο Μπάμπης Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) με 2:24.02 ήταν τέταρτος στη γενική κατάταξη αλλά πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος με νικητή τον Παναγιώτη Καραϊσκο.

Ωστόσο τα καλά νέα ήρθαν μετά για τον δύο φορές νικητή του Μαραθωνίου της Αθήνας καθώς στον τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον περίμενε η σύζυγος του με τον τρίχρονο γιο τους και του ανακοίνωσε ότι είναι και πάλι έγκυος.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι υγιής, έχω μεγάλη όρεξη για ακόμη περισσότερα και, επιτέλους, ξεκούραση. Εχω δύο γούρια. Η γυναίκα μου μού έδειξε το τεστ εγκυμοσύνης και είναι θετικό. Μου έδωσε κίνητρο και για του χρόνου. Είμαι πολύ συγκινημένος», είπε ο δρομέας του ΓΑΣ Ιλισός.

Η σύζυγος με το γιο τους είναι το γούρι του Μπάμπη Πιτσώλη καθώς τον περιμένουν σε κάθε τερματισμό Μαραθωνίου αγώνα.