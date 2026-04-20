Μεγάλη Εικόνα: Διαδικτυακός εθισμός, social media και A.I. στη ζωή των παιδιών
Η εκπομπή Μεγάλη Εικόνα με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφει την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 00.40, στο MEGA
- «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ στα καύσιμα - Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
- Τάσος Λειβαδίτης: Πασχίζοντας για το ασύλληπτο και το ανέκφραστο
- Σεισμός 7,5 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Τσουνάμι χτύπησε λιμάνι της επαρχίας Ιγουάτε
- Έκτακτη εισφορά στα κέρδη και κατάργηση χρεώσεων – Παρεμβάσεις για τις τράπεζες προαναγγέλλει ο Ανδρουλάκης
Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών τίθενται στο επίκεντρο της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα», την Πέμπτη 23 Απριλίου στις 00:40, στο MEGA.
Σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν συνειδήσεις, συμπεριφορές και σχέσεις, η Νίκη Λυμπεράκη ανοίγει έναν ουσιαστικό και πολυεπίπεδο διάλογο για τα όρια, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου για τη νέα γενιά.
Γονείς, έφηβοι και εκπαιδευτικοί καταθέτουν βιώματα και προβληματισμούς, ενώ διακεκριμένοι επιστήμονες φωτίζουν τις λιγότερο ορατές πλευρές της εξάρτησης από το διαδίκτυο. Ανάμεσά τους και η ιδρύτρια της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας «Human Change Foundation», Μαργκαρίτα Λουί Ντρέιφους, η οποία συμβάλλει με τη διεθνή της εμπειρία σε μια συζήτηση που αφορά κάθε σύγχρονη οικογένεια.
Πώς επηρεάζει η συνεχής έκθεση στις οθόνες την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών; Πού βρίσκεται η λεπτή γραμμή ανάμεσα στη χρήση και την εξάρτηση; Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα;
- «Χαμογέλα και πάλι!»: Πρωτιά στο δυναμικό κοινό το Σαββατοκύριακο
- Super League: Προπονητές μικροί, προπονητές μεγάλοι
- Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
- Λιγότεροι μεθυσμένοι, περισσότερα αλκοτέστ – 13 συλλήψεις από τους ελέγχους της Τροχαίας
- Τι ταξίδια επιλέγουν οι Έλληνες – Αποκαλυπτική έρευνα της Booking.com
- Επίσημο: Έκλεισε φιλικό με τη Σουηδία η Ελλάδα
- Κοπή κότινου από την Αρχαία Ελιά Βουβών στο πλαίσιο του 10ου Μαραθωνίου Κρήτης από τον Δήμο Πλατανιά
- Ο Μασκ τάσσεται κατά της φοροαποφυγής, όμως η Tesla πληρώνει μηδενικό φόρο στις ΗΠΑ
