«Χαμογέλα και πάλι!»: Πρωτιά στο δυναμικό κοινό το Σαββατοκύριακο

Την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέλαβε η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Απριλίου.

Ειδικότερα, η infotainment εκπομπή του MEGA κατέλαβε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 16% και τη μέση κάλυψη να αγγίζει τους 944.000 τηλεθεατές. Επιπλέον, ήταν πρώτη και τις δύο ημέρες στην προτίμηση επιμέρους γυναικείων κοινών, με ποσοστό 17,5%.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της επιβεβαιώνουν τη σταθερή και διαχρονική σύνδεσή τους με τους τηλεθεατές, με το «Χαμογέλα και πάλι!» να παραμένει μία από τις αγαπημένες επιλογές για ενημέρωση και ψυχαγωγία, τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.