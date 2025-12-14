Ο Βαλβέρδε «ξέσπασε» κατά δημάρχου: «Γ@μ#μένοι πολιτικοί» (vid)
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε έδωσε μία αποστομωτική απάντηση στον Δήμαρχο της Ουρένσε που κατηγόρησε την Μπιλμπάο για ξενοφοβία, καθώς στο ρόστερ της έχει μόνο Βάσκους παίκτες.
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ουρένσε μπει στη φάση των «32» του Copa Del Rey, ωστόσο το ματς απέκτησε έντονο εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον λόγω κάποιων δηλώσεων, που έφεραν και την απάντηση του Ερνέστο Βαλβέρδε.
Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος της Ουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, εξαπέλυσε επίθεση κατά της πολιτικής της Μπιλμπάο, κατηγορώντας τον σύλλογο για ξενοφοβία, εξαιτίας της επιλογής του να αγωνίζεται αποκλειστικά με παίκτες βάσκικης καταγωγής. Σε σκληρό τόνο, έκανε λόγο για διακρίσεις, φτάνοντας στο σημείο να υπονοήσει ακόμη και πιθανή παρανομία από την πλευρά του κλαμπ.
Το θέμα τέθηκε φυσικά και στον Ερνέστο Βαλβέρδε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε εν όψει της αναμέτρησης με τη Θέλτα (14/12, 17:15).
Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού αντέδρασε με τρόπο που δεν συνηθίζει. Αρχικά έμεινε έκπληκτος, όμως απάντησε σε έντονο ύφος λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι μου λέτε τώρα; Το είπε σοβαρά; Γ@μ#μένοι πολιτικοί! Αυτό τα λέει όλα», έπειτα όμως χαμογέλασε και δε θέλησε να δώσει συνέχεια στο θέμα.
Δείτε το βίντεο με το «ξέσπασμα» του Βαλβέρδε:
🎙️ Ernesto Valverde, sobre las declaraciones del alcalde de Ourense acusando al Athletic de xenofobia:
🤣 “¿Qué me dices?”
🗣️ “¿Sí? Joe… los políticos.”
😂 “No tengo nada que decir; ya está todo dicho.” pic.twitter.com/iywiThnUyg
— Diego Cobo (@DiiegoCobo) December 13, 2025
