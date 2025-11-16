Ο Ερνέστο Βαλβέρδε «παγώνει» τα πάντα στο Μπιλμπάο

Στο Μπιλμπάο, όλα περιστρέφονται γύρω από τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Όχι γιατί το επιδιώκει ο ίδιος – άλλωστε δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος των φώτων – αλλά γιατί η παρουσία του στον πάγκο της Ατλέτικ Μπιλμπάο αποτελεί τον σταθερό άξονα γύρω από τον οποίο κινείται ολόκληρος ο σύλλογος. Και τώρα, καθώς πλησιάζουν οι πρώτοι μήνες του 2026, το μεγάλο ζήτημα της ανανέωσης του συμβολαίου του έχει «παγώσει» κάθε στρατηγικό πλάνο ενόψει της επόμενης σεζόν.

Ο πρόεδρος Γιόν Ουριαρτέ έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι προτίθεται να διεκδικήσει νέα θητεία, εφόσον υπάρξουν εκλογές, όμως η παραμονή του στην ηγεσία δεν συνδέεται υποχρεωτικά με την παραμονή του προπονητή. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι μυστικό ότι ο Ουριαρτέ θέλει τον Βαλβέρδε ως ηγέτη της επόμενης εποχής στο Σαν Μαμές. Ο ίδιος ο Βαλβέρδε, πιστός στη φιλοσοφία του, ανανεώνει πάντα χρόνο με τον χρόνο, χωρίς να θέλει να δεσμεύει ούτε τον σύλλογο ούτε τον εαυτό του. Προτιμά να αφήνει τους αριθμούς και τις συνθήκες να μιλήσουν στο τέλος κάθε σεζόν.

Η ιδιοσυγκρασία του – μετρημένη, διακριτική, σχεδόν αθόρυβη – διαμορφώνει και τη στάση του τώρα. Δεν πρόκειται να ανακοινώσει τίποτα πρόωρα, ούτε να γίνει ο ίδιος το κέντρο της συζήτησης σε μια περίοδο που η Ατλέτικ δίνει αγώνες σε Λα Λίγκα και Champions League. Όμως ο χρόνος πιέζει: ανανεώσεις παικτών, πιθανές επιστροφές από δανεισμούς, ακόμη και στοχευμένες μεταγραφές εξαρτώνται από τη δική του απόφαση. Ο Βαλβέρδε θέλει πάντα συνεννόηση με τον αθλητικό διευθυντή, Μίκελ Γκονθάλεθ, ώστε κάθε κίνηση να έχει λογική συνέχεια. Χωρίς ξεκάθαρο προπονητικό πλάνο, καμία συζήτηση δεν μπορεί να προχωρήσει ουσιαστικά.

Το θέμα δεν είναι απλώς συμβολικό· είναι βαθιά λειτουργικό. Ο «Τσινγκούρι», στην τρίτη του θητεία στην ομάδα, έχει καταφέρει για άλλη μια φορά να δώσει συνοχή, ηρεμία και ποδοσφαιρική ταυτότητα σε έναν σύλλογο που λειτουργεί υπό εντελώς ειδικές συνθήκες, με περιορισμένη δεξαμενή παικτών και τεράστιες απαιτήσεις. Το ότι η Ατλέτικ βρίσκεται στη διπλή πρόκληση της Λα Λίγκα και της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε εκείνον.

Την περασμένη άνοιξη είχε παραδεχθεί ότι η ευθύνη που νιώθει απέναντι στους παίκτες, στο επιτελείο και στον κόσμο είναι τεράστια. Δεν του αρέσει όμως να βρίσκεται στο προσκήνιο. Και τώρα, έξι μήνες μετά τη δήλωσή του, ο θόρυβος έχει επιστρέψει ακόμη πιο έντονος. Το Μπιλμπάο περιμένει την απόφασή του – ίσως περισσότερο από όσο θέλει να παραδεχτεί.

Το βέβαιο είναι πως μέχρι να ξεκαθαρίσει το μέλλον του Ερνέστο Βαλβέρδε, η Ατλέτικ δεν μπορεί να χτίσει με σιγουριά την επόμενη μέρα. Κι αυτό, από μόνο του, δείχνει πόσο καθοριστική είναι η παρουσία του στο Σαν Μαμές.