Βαριά «καμπάνα» για τον Ερνέστο Βαλβέρδε

Με το χειρότερο τρόπο «πλήρωσε» τη νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις ο Ερνέστο Βαλβέρδε.

Παρότι η Αθλέτικ Μπιλμπάο κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 τους «βερδιμπλάνκος» για την 3η αγωνιστική της La Liga, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων αγωνιστικών για την συμπεριφορά του στην αναμέτρηση και θα απουσιάσει από τον πάγκο των «λιονταριών» για τον επόμενο μήνα.

Ο 61χρονος Βάσκος βγήκε εκτός εαυτού μετά τα σφυρίγματα του Ντίαζ στο ματς της περασμένης Κυριακής ,με την πειθαρχική επιτροπή της ισπανικής λίγκας να του επιβάλλει την πιο βαριά ποινή στην προπονητική καριέρα του έμπειρου κόουτς.