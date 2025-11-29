Βαλβέρδε: «Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ»

Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα, με δημοσιεύματα να θέλουν τον Τσάμπι Αλόνσο στην πόρτα της εξόδου, αλλά και παίκτες είναι δυσαρεστημένοι με τον Ισπανό τεχνικό. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε όμως τα έβαλε όλα στη θέση τους, τονίζοντας η ομάδα είναι πιο ενωμένη από ποτέ, ενώ στάθηκε και στις δικές του επιδόσεις.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Φεντερίκο Βαλβέρδε:

«Μετά από μια εβδομάδα όπου ειπώθηκαν πολλά για εμάς, τώρα είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ, όπως μπορείτε να δείτε.

Το να έχουμε τον Βινίσιους και τον Εμπαπέ στην ομάδα είναι τεράστια τύχη, και το να παίζω στη καλύτερη ομάδα του κόσμου και με ένα τόσο δεμένο σύνολο είναι μεγάλη τιμή.

Σε προσωπικό επίπεδο δουλεύω για να επιστρέψω με καλύτερες εμφανίσεις. Ο προπονητής ήταν πάντα στο πλευρό μου, με στηρίζει και κάνει τα πάντα για να με βοηθήσει να εξελίσσομαι και να βοηθάω την ομάδα

Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά το τεχνικό επιτελείο και όλοι οι παίκτες είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ».