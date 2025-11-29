Βαλβέρδε: «Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ»
Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε αναφέρθηκε σε όσα ακούστηκαν για την κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης την τελευταία εβδομάδα.
- Πυρκαγιά στο ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι – Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επίθεση στην Ουκρανία
- Σε ποια περιοχή της Ελλάδας 2 στους 3 καταναλωτές αγοράζουν online
- Γιατί η οικονομία της Κίνας συνεχίζει να αναπτύσσεται
- Το λατομείο της Νήσου του Πάσχα αποκαλύπτει πώς οι Πολυνήσιοι κατασκεύασαν τα αινιγματικά πέτρινα αγάλματα
Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα, με δημοσιεύματα να θέλουν τον Τσάμπι Αλόνσο στην πόρτα της εξόδου, αλλά και παίκτες είναι δυσαρεστημένοι με τον Ισπανό τεχνικό. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε όμως τα έβαλε όλα στη θέση τους, τονίζοντας η ομάδα είναι πιο ενωμένη από ποτέ, ενώ στάθηκε και στις δικές του επιδόσεις.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Φεντερίκο Βαλβέρδε:
«Μετά από μια εβδομάδα όπου ειπώθηκαν πολλά για εμάς, τώρα είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ, όπως μπορείτε να δείτε.
Το να έχουμε τον Βινίσιους και τον Εμπαπέ στην ομάδα είναι τεράστια τύχη, και το να παίζω στη καλύτερη ομάδα του κόσμου και με ένα τόσο δεμένο σύνολο είναι μεγάλη τιμή.
Σε προσωπικό επίπεδο δουλεύω για να επιστρέψω με καλύτερες εμφανίσεις. Ο προπονητής ήταν πάντα στο πλευρό μου, με στηρίζει και κάνει τα πάντα για να με βοηθήσει να εξελίσσομαι και να βοηθάω την ομάδα
Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά το τεχνικό επιτελείο και όλοι οι παίκτες είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ».
- Απίθανος Νεϊμάρ: Αγνόησε τους γιατρούς, έπαιξε τραυματίας και γλίτωσε τη Σάντος! (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/11): Δράση με Super League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
- Super League: Κρίσιμο ματς στο «Βικελίδης»
- Παγκόσμιο ρεκόρ η Ρεάλ Μαδρίτης με 3,13 εκατ. φανέλες!
- Βαλβέρδε: «Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ»
- Σενάρια για το μέλλον του Γιουρτσέβεν στον Παναθηναϊκό
- Επέστρεψε «καυτός» ο Αντετοκούνμπο, αλλά αποκλείστηκαν από τους Νικς οι Μπακς στο NBA Cup (118-109)
- Μουντιάλ 2026: Το Ιράν απειλεί να μποϊκοτάρει την κλήρωση λόγω άρνησης χορήγησης βίζας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις