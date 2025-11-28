Μπιανκόν: «Υπερήφανοι για το παιχνίδι μας με τη Ρεάλ»

O Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το μεγάλο ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League και πλέον στρέφει την προσοχή του στον αγώνα με τον Παναιτωλικό (30/11, 17:00).

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν αναφέρθηκε στην απόδοση των Ερυθρόλευκων απέναντι στη «βασίλισσα», ενώ για τους Αγρινιώτες τόνισε ότι η ομάδα πρέπει να κρατήσει την ίσα ένταση και την ίδια νοοτροπία.

Οι δηλώσεις του Ζουλιάν Μπιανκόν:

Για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Είμαστε απογοητευμένοι γιατί δε μπορέσαμε να πάρουμε βαθμούς, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και υπερήφανοι γιατί κάναμε ένα καλό παιχνίδι, με ένταση και χαρακτήρα. Δώσαμε και την ψυχή μας και αυτό το καταλάβαμε και από τις αντιδράσεις του κόσμου.

Ήταν υπέροχη η ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Μπορούμε να κρατήσουμε τα θετικά από αυτό το παιχνίδι γιατί παίξαμε απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, κόντρα σε κάποιους από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία, να κρατήσουμε τα θετικά και να κοιτάξουμε μπροστά».

Για το ματς με τον Παναιτωλικό: «Πρέπει να κρατήσουμε την ίδια ένταση, την ίδια νοοτροπία και την ίδια συγκέντρωση για 90 λεπτά. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα και αν είμαστε 100% συγκεντρωμένοι θα τα καταφέρουμε».