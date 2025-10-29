Το μήνυμα του Μπιανκόν μετά τα δύο γκολ του Γάλλου κόντρα στον Βόλο

Ο Ολυμπιακός επικράτησε πολύ εύκολα με σκορ 5-0 του Βόλου στο Φάληρο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Ζουλιάν Μπιανκόν να είναι εκ των πρωταγωνιστών του αγώνα, καθώς πέτυχε δύο γκολ.

«Nύχτες σαν και αυτή μου θυμίζουν γιατί ερωτεύτηκα αυτό το παιχνίδι. Δύο γκολ, μία αποστολή, πάντα να δίνεις τα πάντα γι’ αυτό το σήμα», έγραψε ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός λίγες ώρες αργότερα στον λογαριασμό του στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giulian Biancone (@g.biancone)

Μία σπουδαία βραδιά για τον Μπιανκόν, που σίγουρα θα τη θυμάται για καιρό.