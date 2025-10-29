Μεντιλίμπαρ: «Τελειώσαμε το παιχνίδι σε πέντε λεπτά»
Στην αποτελεσματικότητα που είχε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Βόλο (5-0), στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το παιχνίδι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.
Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Βόλο στο Φάληρο με σκορ 5-0 και έκανε το 2/2 στο φετινό Κύπελλο Ελλάδος Betsson.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την εύκολη επικράτηση των Πειραιωτών επί της ομάδας από τη Μαγνησία στάθηκε στην ευστοχία των παικτών του και στην άψογη συνεργασία των επιθετικών της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.
Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:
«Σήμερα ήμασταν εύστοχοι, πετύχαμε σε πέντε λεπτά τρια γκολ και νομίζω εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Ήμασταν πολλοί εύστοχοι και όταν τελειώνεις το ημίχρονο με 4-0, εκεί έχουν κριθεί όλα. Η ευστοχία ήταν εκείνο που μου άρεσε».
Για τους επιθετικούς της ομάδας και το γεγονός πως όλοι τους έχουν σημειώσει γκολ στους έως τώρα αγώνες του Ολυμπιακού
«Είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και το πιο σημαντικό δεν είναι τα γκολ που βάζουν, αλλά ότι συνεργάζονται και είναι εντάξει μέσα στο παιχνίδι μεταξύ τους».
