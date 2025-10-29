Τα χαμόγελα του Μέντι για τις στατικές φάσεις

Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα εύκολο απόγευμα αντιμετωπίζοντας τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (5-0) για το Κύπελλο Betsson και ο τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει σίγουρα πολλούς λόγους για να αισθάνεται ικανοποιημένος.

Ο Ισπανός προπονητής έκανε πολλές αλλαγές στην εντεκάδα των πρωταθλητών και είδε τους παίκτες που αγωνίστηκαν να έχουν σωστή νοοτροπία απέναντι στους Θεσσαλούς.

Ένα στοιχείο όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν έχει να κάνει μόνο με τον σημερινό αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον Βόλο, είναι η βελτίωση που δείχνουν οι πειραιώτες στις στατικές φάσεις.

Ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει εντατικά στο Ρέντη στις στατικές φάσεις την φετινή σεζόν κι αν μη τι άλλο αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο σκοράρουν οι «ερυθρόλευκοι» μετά από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι σαφώς πιο απειλητικοί στα τελευταία παιχνίδια από τις στατικές φάσεις κι αυτό σίγουρα είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού που κάνει τον Μέντι να χαμογελά.

Για παράδειγμα, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ο Ολυμπιακός «σφράγισε» τη νίκη του πετυχαίνοντας το 2-0 στο 67’.

Ο Ταρέμι εκμεταλλεύτηκε την καλή εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε και με άπιαστη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο, ο Ολυμπιακός βρήκε δύο γκολ από στατικές φάσεις (με σκόρερ και στις δύο περιπτώσεις τον Ζουλιάν Μπιανκόν) ενώ θυμίζουμε ότι και στον αγώνα πρωταθλήματος, απέναντι στην θεσσαλική ομάδα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάνει το 0-2 μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γιαζίτσι.

Σκόρερ ήταν ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος βρήκε δίχτυα μετά από κόρνερ του Μουζακίτη και στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη.

Ο στόπερ του Ολυμπιακού είχε ανοίξει το σκορ με φανταστική κεφαλιά, με τους πειραιώτες να κατακτούν στο φινάλε τη νίκη με 3-2.

Είναι πολύ σημαντικό για τους πειραιώτες να βρίσκουν γκολ μέσα από εκτελέσεις στατικών φάσεων και είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στο συγκεκριμένο σκέλος του παιχνιδιού, με τον Μεντιλίμπαρ να είναι απόλυτα ικανοποιημένος.

Κι όσο για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ; Ο Ουκρανός έδειξε με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι επέστρεψε για τα καλά κι αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ.

Ο Μέντι μπορεί να ποντάρει σε μια φανταστική τριάδα επιθετικών (Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ), μια τριάδα που δίνει την δυνατότητα στον προπονητή του Ολυμπιακού να σχεδιάζει πολλά πράγματα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού.