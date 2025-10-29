sports betsson
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Τα χαμόγελα του Μέντι για τις στατικές φάσεις
Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκουν γκολ μετά από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ την φετινή σεζόν, γεγονός που βοηθά πολύ την ομάδα του λιμανιού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός πέρασε ένα εύκολο απόγευμα αντιμετωπίζοντας τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (5-0) για το Κύπελλο Betsson και ο τεχνικός της ομάδας του λιμανιού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει σίγουρα πολλούς λόγους για να αισθάνεται ικανοποιημένος.

Ο Ισπανός προπονητής έκανε πολλές αλλαγές στην εντεκάδα των πρωταθλητών και είδε τους παίκτες που αγωνίστηκαν να έχουν σωστή νοοτροπία απέναντι στους Θεσσαλούς.

Ένα στοιχείο όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν έχει να κάνει μόνο με τον σημερινό αγώνα Κυπέλλου απέναντι στον Βόλο, είναι η βελτίωση που δείχνουν οι πειραιώτες στις στατικές φάσεις.

Ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει εντατικά στο Ρέντη στις στατικές φάσεις την φετινή σεζόν κι αν μη τι άλλο αυτό φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο σκοράρουν οι «ερυθρόλευκοι» μετά από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι σαφώς πιο απειλητικοί στα τελευταία παιχνίδια από τις στατικές φάσεις κι αυτό σίγουρα είναι ένα στοιχείο του παιχνιδιού που κάνει τον Μέντι να χαμογελά.

Για παράδειγμα, στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ο Ολυμπιακός «σφράγισε» τη νίκη του πετυχαίνοντας το 2-0 στο 67’.

Ο Ταρέμι εκμεταλλεύτηκε την καλή εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε και με άπιαστη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο, ο Ολυμπιακός βρήκε δύο γκολ από στατικές φάσεις (με σκόρερ και στις δύο περιπτώσεις τον Ζουλιάν Μπιανκόν) ενώ θυμίζουμε ότι και στον αγώνα πρωταθλήματος, απέναντι στην θεσσαλική ομάδα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάνει το 0-2 μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γιαζίτσι.

Σκόρερ ήταν ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος βρήκε δίχτυα μετά από κόρνερ του Μουζακίτη και στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στο Καραϊσκάκη.

Ο στόπερ του Ολυμπιακού είχε ανοίξει το σκορ με φανταστική κεφαλιά, με τους πειραιώτες να κατακτούν στο φινάλε τη νίκη με 3-2.

Είναι πολύ σημαντικό για τους πειραιώτες να βρίσκουν γκολ μέσα από εκτελέσεις στατικών φάσεων και είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στο συγκεκριμένο σκέλος του παιχνιδιού, με τον Μεντιλίμπαρ να είναι απόλυτα ικανοποιημένος.

Κι όσο για τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ; Ο Ουκρανός έδειξε με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο ότι επέστρεψε για τα καλά κι αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ.

Ο Μέντι μπορεί να ποντάρει σε μια φανταστική τριάδα επιθετικών (Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ), μια τριάδα που δίνει την δυνατότητα στον προπονητή του Ολυμπιακού να σχεδιάζει πολλά πράγματα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού.

Stream sports
Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 29.10.25

Οι δυο όψεις της διαιτησίας επί Λανουά

Οι ξένοι που φέρνει ο Λανουά κρατάνε το επίπεδο, ενώ οι περισσότεροι Ελληνες ρέφερι προβληματίζουν με την απόδοσή τους και με τα φάλτσα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις
On Field 28.10.25

Η Άρσεναλ «κόβει τον βήχα» σε πολλές ομάδες – Υπογράφει άμεσα ο Σάκα και ακολουθεί ο Ράις

Η διοίκηση των «κανονιέρηδων» προχωρά σε ανανεώσεις συμβολαίων όλων των μεγάλων σταρ της ομάδας, βάζοντας τέλος στις όποιες… βλέψεις άλλων συλλόγων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ
On Field 28.10.25

Η επενδυτική «στόχευση» του Λαμίν Γιαμάλ

Τα χρήματα που κερδίζει ο νεαρός σούπερ σταρ της Μπάρτσα είναι εξωπραγματικά και ο διεθνής άσος δείχνει να προτιμά τις επενδύσεις στον χώρο των ακινήτων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αλλάζοντας τα δεδομένα…
On Field 28.10.25

Αλλάζοντας τα δεδομένα…

Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή και ο Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να σχεδιάσει το πλάνο του, χωρίς απουσίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει
On Field 28.10.25

Ο Λανουά κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Ο Στεφάν Λανουά στο καθιερωμένο βίντεο της τηλεκριτικής του δεν σχολίασε συγκεκριμένες φάσεις της 8ης αγωνιστικής αν και προκάλεσαν διαμαρτυρίες ομάδων

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται για τον Άρη...

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)
Euroleague 29.10.25

«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο θρυλικός τενίστας «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε ξανά το σύνθημα των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
Euroleague 29.10.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης νίκησε τον «δάσκαλο» Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτιζάν (97-84) παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague, πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία 29.10.25

Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας

Σταθερές έμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση. Πόσο κοστίζει ρεύμα και φυσικό αέριο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»

«Παρατηρώ ότι οι άνδρες έχουν γίνει κότες» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και έστειλε το δικό του μήνυμα, στην φετινή πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιούζ στο MEGA

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!

Ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε τις απόψεις των νέων ανθρώπων για την τροπολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σύνταξη
«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά ενός εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»
Stranger Things 29.10.25

«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά ενός εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»

Μία ανάρτηση που έγινε viral στο X/Twitter πυροδότησε μια νέα φήμη, σύμφωνα με την οποία η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν δώρισε ένα εκατομμύριο δολάριαστην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για να «βρεθεί μια θεραπεία» και η επίθεση στη σταρ ξεκίνησε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει 11αδα αλλά …20αδα!
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει 11αδα αλλά …20αδα!

«Δεν είναι μόνο οι Γιαζίτσι, Νασιμέντο αλλά υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν» δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου

Σύνταξη
Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
Ελλάδα 29.10.25

Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών

Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα και της πρώην συζύγου του Σοφία Γιαννικοπούλου. που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 1-2: Πράσινη ανατροπή με εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ
Κύπελλο Ελλάδας 29.10.25

Ανατροπή για τον Παναθηναϊκό με εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ (1-2)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Μπάκου, όμως ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 με ανατροπή στο Β' μέρος. Σκόρερ οι Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς, ο Μπενίτεθ άλλαξε σύστημα, πρόσωπα και έβαλε μικρούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η μεγάλη υπόσχεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Η μεγάλη υπόσχεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

«Σε έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε», δήλωσε ο Ουκρανός άσος του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή του και τα δυο γκολ επί του Βόλου

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη
Στο MEGA! 29.10.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και στην απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς και ένα «καρφί» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Ελλάδα 29.10.25

Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Σε μια πρωτοφανή απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα το δικαστήριο καταδίκασε εκτός από τον οδηγό και τον συνοδηγό σε 15 χρόνια κάθειρξη θεωρώντας τον συνεργό - Συγκλονίζει ο πατέρας της της Νάντιας Κυριάκου

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»
Κόσμος 29.10.25

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»

Ο υποστηριζόμενος από τα ΗΑΕ ηγέτης της RSF στο Σουδάν, Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε στον απόηχο της σφαγής αμάχων στην πόλη Ελ φάσερ, πως θέλει «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

Σύνταξη
