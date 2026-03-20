Τέλος εποχής στην Μπιλμπάο: Ο Βαλβέρδε ανακοίνωσε την αποχώρησή του

Μία σπουδαία μορφή της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ερνέστο Βαλβέρδε, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το τιμόνι της ομάδας.

Ο Βάσκος κόουτς ανακοίνωσε μέσω των επίσημων σελίδων του κλαμπ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πως δεν θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν, με τον σύλλογο να ψάχνει αντικαταστάτη.

Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού θα χωρίσει τους δρόμους του με τους Βάσκους μετά από τέσσερα χρόνια στον πάγκο τους, ολοκληρώνοντας έτσι και την τρίτη θητεία του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπου πριν δύο χρόνια κατέκτησε το Copa del Ray.

«Αυτή η απόφαση, η οποία ελήφθη κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας με τον σύλλογο, δημοσιοποιείται λίγο πριν από το τελευταίο μέρος της σεζόν, με την ομάδα να επικεντρώνεται στους τελευταίους 10 κρίσιμους αγώνες της La Liga», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

ℹ Ernesto Valverde anuncia que no será el entrenador del Athletic la próxima temporada. «Es una decisión que he madurado desde hace tiempo y está hablada con el Club» «Faltan diez partidos en los que tenemos mucho que ganar» Queda pendiente una despedida a tu altura, mister. — Athletic Club (@AthleticClub) March 20, 2026

Στο μήνυμά του ο 62χρονος τεχνικός δηλώνει:

«Γεια σε όλους. Είμαι εδώ για να ανακοινώσω ότι δεν θα είμαι ο προπονητής της Αθλέτικ την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι μια απόφαση που σκέφτομαι εδώ και αρκετό καιρό και την οποία έχω συζητήσει με τον σύλλογο. Ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας όλους.

Ταυτόχρονα, θέλω να τονίσω ότι μας απομένουν δέκα σημαντικοί αγώνες πρωταθλήματος, ξεκινώντας αυτήν την Κυριακή εναντίον της Μπέτις. Δέκα αγώνες στους οποίους θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, στους οποίους έχουμε πολλά να κερδίσουμε, στους οποίους θα δώσουμε τα πάντα, και τους οποίους, αναμφίβολα, αν μείνουμε όλοι ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε, χωρίς αμφιβολία».