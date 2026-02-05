Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)

Την πρόκριση στα ημιτελικά του Copa del Rey πανηγυρίζουν εδώ και λίγη ώρα Αθλέτικ Μπιλμπάο και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Χώρα των Βάσκων θα έχει δύο ομάδες στους τέσσερις του Κυπέλλου Ισπανίας!

Αρχικά, όσον αφορά την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, πήρε με εντυπωσιακό τρόπο την πρόκριση. Με γκολ του Ινιάκι Γουίλιαμς στο 90+6′ επικράτησε με σκορ 2-1 της Βαλένθια στο «Μεστάγια» και πανηγύρισε τη νίκη.

Η Μπιλμπάο προηγήθηκε στο 26’ με το αυτογκόλ του Σαντίκ αλλά ο ίδιος έκανε το 1-1 στο 35’ και εξιλεώθηκε. Στο 75’ οι Βάσκοι έχασαν πέναλτι με τον Χαουρεγιθάρ, αλλά ο Ινιάκι έκανε το 1-2 στο 90+6’.

🥳 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 ✊ ¡El gol en el tiempo añadido de Iñaki Williams da al Athletic el pase a semifinales de Copa! GOAZEEEEEEEEEEEEN! #ValenciaAthletic 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/fHJCJbEgY4 — Athletic Club (@AthleticClub) February 4, 2026

Πρόκριση στην επόμενη φάση και για τη Σοσιεδάδ, με -επίσης- εκτός έδρας νίκη, αλλά και ανατροπή με δύο τέρματα στο 76′ και το 80′ κόντρα στην Αλαβές (2-3).

H Αλαβές προηγήθηκε στο 8ο λεπτό με τον Ρεμπάς αλλά στο 15’ ο Ογιαρθάμπαλ ισοφάρισε σε 1-1. Η Αλαβές έκανε το 2-1 με πέναλτι του Μαρτίνεθ στο 29ο λεπτό και ο ίδιος έχασε πέναλτι στο 67’. Από εκεί και πέρα η Σοσιεδάδ πήρε ψυχολογία και ο Γκέδες ισοφάρισε σε 2-2 στο 76’, για να γράψει το 2-3 ο Όσκαρσον στο 80’.