Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο μετά την 5άρα από την Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0 στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ και ο Ερνέστο Βαλβέρδε είναι σε δύσκολη θέση…
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο γνώρισε βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα με 5-0 στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ, σε ένα αποτέλεσμα που έφερε σοβαρές «αναταράξεις» στους Βάσκους σε όλα τα επίπεδα. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε και η ομάδα του εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια από την ομάδα του Χάνσι Φλικ και σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ έρχονται… εξελίξεις.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε βιώνει μια περίοδο ακραίας θεσμικής και αθλητικής έντασης μετά τη βαριά ήττα της από την Μπαρτσελόνα, ένα αποτέλεσμα που έχει επιταχύνει διαδικασίες που φαινόταν προορισμένες για το καλοκαίρι. Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, μια ιστορική προσωπικότητα στον πάγκο του Σαν Μαμές, βρίσκεται σε εξαιρετικά επισφαλή θέση παρά την αδιαμφισβήτητη κληρονομιά του.
Ποιος είναι ο πιθανός αντικαταστάτης του Βαλβέρδε
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, το όνομα του Ινίγο Πέρες της Ράγιο Βαγιεκάνο βρίσκεται στο τραπέζι. Ο 37χρονος τεχνικός φέρεται μάλιστα να έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τη συνεργασία τους και όχι το καλοκαίρι, όπου και λήγει το συμβόλαιο του Βαλβέρδε με τη Μπιλμπάο.
Με τον Ινίγο Πέρες στον πάγκο της, η ομάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο όχι μόνο εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά έχει εδραιωθεί και ως σοβαρός υποψήφιος για την κατάκτηση του Conference League.
- Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
- Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο μετά την 5άρα από την Μπαρτσελόνα
- Έγινε ανταλλαγή ο Τρέι Γιανγκ – Αποχώρησε από τους Χοκς μετά από 8 χρόνια
- «Βράζουν» στην Τότεναμ με τον Φρανκ: Εμφανίστηκε να κρατάει κούπα της Άρσεναλ (pic)
- «Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
- Η δημοσιογράφος που τρελαίνει κόσμο στο Κόπα Άφρικα: Ποια είναι η πανέμορφη, Ναόμι Σμιθ (pics)
- Νέα σενάρια από την Αργεντινή: «Αυτή είναι η τελική πρόταση του Παναθηναϊκού για Αντίνο»
- Παναθηναϊκός: Ψάχνει αντίδραση κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια στο ΟΑΚΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις