Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε στην Μπιλμπάο μετά την 5άρα από την Μπαρτσελόνα

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο γνώρισε βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα με 5-0 στα ημιτελικά του Σούπερ Καπ, σε ένα αποτέλεσμα που έφερε σοβαρές «αναταράξεις» στους Βάσκους σε όλα τα επίπεδα. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε και η ομάδα του εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια από την ομάδα του Χάνσι Φλικ και σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ έρχονται… εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε βιώνει μια περίοδο ακραίας θεσμικής και αθλητικής έντασης μετά τη βαριά ήττα της από την Μπαρτσελόνα, ένα αποτέλεσμα που έχει επιταχύνει διαδικασίες που φαινόταν προορισμένες για το καλοκαίρι. Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, μια ιστορική προσωπικότητα στον πάγκο του Σαν Μαμές, βρίσκεται σε εξαιρετικά επισφαλή θέση παρά την αδιαμφισβήτητη κληρονομιά του.

Ποιος είναι ο πιθανός αντικαταστάτης του Βαλβέρδε

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, το όνομα του Ινίγο Πέρες της Ράγιο Βαγιεκάνο βρίσκεται στο τραπέζι. Ο 37χρονος τεχνικός φέρεται μάλιστα να έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία με την ομάδα προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τη συνεργασία τους και όχι το καλοκαίρι, όπου και λήγει το συμβόλαιο του Βαλβέρδε με τη Μπιλμπάο.

Με τον Ινίγο Πέρες στον πάγκο της, η ομάδα της Ράγιο Βαγιεκάνο όχι μόνο εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά έχει εδραιωθεί και ως σοβαρός υποψήφιος για την κατάκτηση του Conference League.