Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο: Η ιστορία της 4ης Μαρτίου και οι παραδόσεις για την ομάδα του Βαλβέρδε

Από τη μία, τα αρνητικά: Η Σοσιεδάδ έφυγε από την έδρα της με το «διπλό» (0-1) χάρη σε ένα γκολ του Τουριέντες που της έδωσε και το προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό του Copa Del Rey. Αυτή τη στιγμή, μετράει σε όλες τις διοργανώσεις και έξι σερί εντός έδρας νίκες. Μια έδρα, στην οποία η Μπιλμπάο δεν έχει νικήσει στις τελευταίες εννέα επισκέψεις της! Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης (4/3, 22:00) στο «Ανοέτα», η Αθλέτικ του Ερνέστο Βαλβέρδε, θα ψάξει τις… ανατροπές στον επαναληπτικό ημιτελικό.

Σε αυτό το ντέρμπι της χώρας των Βάσκων, η ομάδα του «τσινγκούρι» κουβαλά και αυτή μαζί της μια άκρως θετική παράδοση: έχει τρεις προκρίσεις σε τελικούς σε ισάριθμες περιπτώσεις, όταν αγωνίζεται στις 4 Μαρτίου! Και φυσικά θα κυνηγήσει το 4/4, ώστε να παίξει πια στον μεγάλο τελικό για το τρόπαιο απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, που… άντεξε στο σφυροκόπημα της Μπαρτσελόνα στη ρεβάνς του άλλου ημιτελικού, την Τρίτη.

Ως προς αυτή την πολύ ιδιαίτερη παράδοση της Μπιλμπάο, η αρχή έγινε στις 4/3 του 2009 όταν είχε νικήσει τη Σεβίλλη 3-0 στο «Σαν Μαμές», ενώ είχε χάσει 2-1 το πρώτο ματς.

Έπειτα, στις 4/3 του 2015, έφυγε με το «διπλό» (0-2) από την έδρα της Εσπανιόλ, η οποία είχε πάρει ισοπαλία 1-1 στον πρώτο ημιτελικό.

Το 2021 πια, εν μέσω πανδημίας, νίκησε στις 4/3 τη Λεβάντε (1-2) στην έδρα της, ξανά μετά από ισοπαλία 1-1.

Κοινώς, σε τρεις ημιτελικούς Κυπέλλου την 4η Μαρτίου, η Μπιλμπάο έχει πάρει ισάριθμες προκρίσεις με ισάριθμες νίκες, μετά από ήττα ή ισοπαλία στο πρώτο ματς.

📊Ernesto Valverde con el Athletic Club: 8/9 Temporadas en Europa

2 Temporadas en Champions

1 Copa del Rey ESTAMOS COMO PARA DUDAR DE ÉL.

SIEMPRE EN TU BARCO. pic.twitter.com/XjNvvmWxVn — Informe Athletic (@informeath) February 15, 2026

Σαν… μπόνους στην όλη ιστορία, υπάρχει και το ματς της 4ης Μαρτίου 2012. Δεν ήταν ημιτελικός Κυπέλλου, ωστόσο ένα 2-0 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ για το πρωτάθλημα, τέσσερις μέρες πριν νικήσει και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-2 στο «Ολντ Τράφορντ».

Η παράδοση είναι εκεί για την ομάδα του Ερνέστο. Τα υπόλοιπα… επί χόρτου!