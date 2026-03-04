sports betsson
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
04.03.2026 | 13:35
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο: Η ιστορία της 4ης Μαρτίου και οι παραδόσεις για την ομάδα του Βαλβέρδε
Ποδόσφαιρο 04 Μαρτίου 2026, 14:15

Σοσιεδάδ – Μπιλμπάο: Η ιστορία της 4ης Μαρτίου και οι παραδόσεις για την ομάδα του Βαλβέρδε

Το 4/4 της Μπιλμπάο την 4η Μαρτίου που θέλει να επαναλάβει η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε και το αρνητικό σερί στο «Ανοέτα» που θέλει να αποφύγει…

Από τη μία, τα αρνητικά: Η Σοσιεδάδ έφυγε από την έδρα της με το «διπλό» (0-1) χάρη σε ένα γκολ του Τουριέντες που της έδωσε και το προβάδισμα πρόκρισης στον μεγάλο τελικό του Copa Del Rey. Αυτή τη στιγμή, μετράει σε όλες τις διοργανώσεις και έξι σερί εντός έδρας νίκες. Μια έδρα, στην οποία η Μπιλμπάο δεν έχει νικήσει στις τελευταίες εννέα επισκέψεις της! Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης (4/3, 22:00) στο «Ανοέτα», η Αθλέτικ του Ερνέστο Βαλβέρδε, θα ψάξει τις… ανατροπές στον επαναληπτικό ημιτελικό.

Σε αυτό το ντέρμπι της χώρας των Βάσκων, η ομάδα του «τσινγκούρι» κουβαλά και αυτή μαζί της μια άκρως θετική παράδοση: έχει τρεις προκρίσεις σε τελικούς σε ισάριθμες περιπτώσεις, όταν αγωνίζεται στις 4 Μαρτίου! Και φυσικά θα κυνηγήσει το 4/4, ώστε να παίξει πια στον μεγάλο τελικό για το τρόπαιο απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, που… άντεξε στο σφυροκόπημα της Μπαρτσελόνα στη ρεβάνς του άλλου ημιτελικού, την Τρίτη.

Ως προς αυτή την πολύ ιδιαίτερη παράδοση της Μπιλμπάο, η αρχή έγινε στις 4/3 του 2009 όταν είχε νικήσει τη Σεβίλλη 3-0 στο «Σαν Μαμές», ενώ είχε χάσει 2-1 το πρώτο ματς.

YouTube thumbnail

Έπειτα, στις 4/3 του 2015, έφυγε με το «διπλό» (0-2) από την έδρα της Εσπανιόλ, η οποία είχε πάρει ισοπαλία 1-1 στον πρώτο ημιτελικό.

YouTube thumbnail

Το 2021 πια, εν μέσω πανδημίας, νίκησε στις 4/3 τη Λεβάντε (1-2) στην έδρα της, ξανά μετά από ισοπαλία 1-1.

YouTube thumbnail

Κοινώς, σε τρεις ημιτελικούς Κυπέλλου την 4η Μαρτίου, η Μπιλμπάο έχει πάρει ισάριθμες προκρίσεις με ισάριθμες νίκες, μετά από ήττα ή ισοπαλία στο πρώτο ματς.

Σαν… μπόνους στην όλη ιστορία, υπάρχει και το ματς της 4ης Μαρτίου 2012. Δεν ήταν ημιτελικός Κυπέλλου, ωστόσο ένα 2-0 επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ για το πρωτάθλημα, τέσσερις μέρες πριν νικήσει και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-2 στο «Ολντ Τράφορντ».

Η παράδοση είναι εκεί για την ομάδα του Ερνέστο. Τα υπόλοιπα… επί χόρτου!

Economy
Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Κόσμος
Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Ιρανικό πλοίο επλήγη ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός ρέφερι είχε σφυρίξει παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και άφησε (1/12/19) με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga, τελευταίο του ματς στις 13/2

Βάιος Μπαλάφας
«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
Ποδόσφαιρο 04.03.26

«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία

Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ωστόσο μία ατάκα του έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία μετά από μια βαριά ήττα του Παναθυναϊκού από τον ΟΦΗ στα τέλη του 1987…

Σύνταξη
Ματίας Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ – Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί
Μπάσκετ 04.03.26

Λεσόρ: Το πλάνο επιστροφής για τον Γάλλο σέντερ - Πότε θα μπορούσε να αγωνιστεί

Η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί έδώ και τόσο καιρό βελτιώνεται αισθητά μέρα με τη μέρα. Πότε είναι πιθανό ο Γάλλος σέντερ να μπορέσει να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Τσουκάλας για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Τσουκάλας για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα

»Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν» αναφέρει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο in

Σύνταξη
Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
Hashtag #war 04.03.26

Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Οι λάμψεις στον ουρανό του Ντουμπάι το περασμένο Σάββατο δεν προέρχονταν από τα συνηθισμένα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, αλλά από ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον χρυσοποίκιλτο παράδεισο των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Αποκαταστάσεις 04.03.26

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

Η απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της δημοτικής κοινότητας Άσσου – Λεχαίου, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα

Σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως δυο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου, είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν
Βουλή 04.03.26

Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν

Ο Αλέξης Χαρίτσης διερωτήθηκε «γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση της κυβέρνησης για την αποστολή των δυνάμεων στην Κύπρο;», τονίζοντας ακολούθως ότι «είναι προφανές ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πρέπει να διολισθήσουν σε αυτό τον πόλεμο»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές
Πολιτική 04.03.26

Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές

Όπως τόνισε στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ Του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αγγίζουν τα όρια της φαιδρότητας οι δηλώσεις «για τις ένοπλες δυνάμεις που τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός ρέφερι είχε σφυρίξει παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και άφησε (1/12/19) με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga, τελευταίο του ματς στις 13/2

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών
ΣΥΡΙΖΑ 04.03.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα να καταδικάσει την επίθεση στο Ιράν – Να συγκληθεί σήμερα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών

«Πόσο ακόμα θα ακολουθείτε τη λογική του δεδομένου συμμάχου ακολουθώντας ως ουρά του Νετανιάχου και του Τραμπ;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου
Στη Θεσσαλονίκη 04.03.26

Ελεύθερος ο 17χρονος που γρονθοκόπησε συνομήλικό του στις τουαλέτες σχολείου - Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας

Η εισαγγελέας έδωσε εντολή να διεξαχθεί για το περιστατικό προκαταρκτική έρευνα ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση του 17χρονου

Σύνταξη
Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη
Run Harry, run 04.03.26

Εκεί βρίσκω τον πραγματικό εαυτό μου: Ο ημίγυμνος Χάρι Στάιλς για τον Χαρούκι Μουρακάμι, το τρέξιμο και τη φήμη

Μετά από ένα διάλειμμα τριών χρόνων, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζει την εντυπωσιακή επιστροφή του και μοιάζει να πατάει πιο γερά από ποτέ στα πόδια του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του
Στην Κρήτη 04.03.26

Φρικτό θάνατο βρήκε άνδρας που παγιδεύτηκε σε φρέζα ενώ εκτελούσε εργασίες στο αμπέλι του

Ο 73χρονος Βρετανός είχε εγκατασταθεί μόνιμα σε χωριό της Σητείας στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια - Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Ο Ανδρουλάκης κατέθεσε αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου

«Την προηγούμενη Παρασκευή επιλέξατε να κάνετε χρήση και εσείς του δικαιώματος στη σιωπή, όπως και άλλοι παράγοντες του κόμματός σας, για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων» είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
