Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε – Οι οπαδοί της Μπιλμπάο κούνησαν λευκές πετσέτες
Ο Ερνέστο Βαλβέρδε φαίνεται πως είναι σε δύσκολη θέση μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, με τον κόσμο να εκφράζει τη δυσαρέσκεια του.
Η Αθλέτικ Μπιλμπάο ηττήθηκε και από την Μπαρτσελόνα με 1-0 για το πρωτάθλημα και πλέον έχει αρχίσει να υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον Ερνέστο Βαλβέρδε λόγω των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων.
Μια μερίδα οπαδών μάλιστα επέλεξε να δείξει τη δυσαρέσκειά της με τον γνωστό τρόπο στα ισπανικά γήπεδα, κουνώντας λευκές πετσέτες προς τον πάγκο, μια συμβολική κίνηση που υποδηλώνει αίτημα απομάκρυνσης του προπονητή. Αν και δεν ήταν καθολική η αντίδραση, ήταν αρκετή για να φανερώσει το κλίμα γκρίνιας που επικρατεί.
Οι οπαδοί της Μπιλμπάο με λευκές πετσέτες για τον Βαλβέρδε
Ο ίδιος ο Βαλβέρδε, όμως, μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, υπερασπίστηκε την προσπάθεια της ομάδας του, τονίζοντας ότι η Αθλέτικ «άξιζε περισσότερα» από το 0-1 και υπογραμμίζοντας πως οι Βάσκοι ήταν ανταγωνιστικοί και έδειξαν αποφασιστικότητα.
«Δώσαμε τα πάντα. Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, αλλά παίξαμε καλά», σχολίασε, προσθέτοντας ότι η ομάδα βελτιώνεται αμυντικά, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.
- Με… 11άδα ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΠΑΟΚ – Ποιες είναι οι επιλογές του Μπαρτζώκα
- Θλίψη στη Ρεάλ Μαδρίτης: «Έφυγε» από τη ζωή ο Βιθέντε Πανιάγκουα
- Ο Μπιτάδος μεγάλος νικητής του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας με ρεκόρ αγώνα – Έγραψε ιστορία η Μαρινάκου
- «Θέλω τα… μισθά μου!»
- Τα δεδομένα στη Euroleague: Πόσες νίκες θέλει για το Top 10 ο Παναθηναϊκός – «Καθαρίζει» με την τετράδα ο Ολυμπιακός (pic)
- Σε δύσκολη θέση ο Βαλβέρδε – Οι οπαδοί της Μπιλμπάο κούνησαν λευκές πετσέτες
- Στο χείλος του γκρεμού η Μονακό: Μεγάλες εντάσεις, αποχωρήσεις παικτών και στο… βάθος παραίτηση Σπανούλη
- Αλέκος Βοσνιάδης: Ο «άρχοντας» των ανόδων το έκανε και με την Καλαμάτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις