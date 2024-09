Η Χβάλντιμιρ, η φάλαινα μπελούγκα που εντοπίστηκε πριν από πέντε χρόνια έχοντας φορεμένη μια περίεργη ζώνη, γεγονός που γέννησε υποψίες ότι το κήτος χρησιμοποιείτο από το ρωσικό Ναυτικό, βρέθηκε νεκρή το Σάβββατο (31/8) νοτιοδυτικά της Νορβηγίας, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση που παρακολουθούσε τις κινήσεις του κήτους.

Η φάλαινα εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα νερά της νορβηγικής Αρκτικής το 2019. Το όνομα που δόθηκε σε αυτή τη λευκή φάλαινα μήκους πολλών μέτρων προέκυψε από ένα λογοπαίγνιο που συνδέει τη λέξη φάλαινα (χβαλ, στα νορβηγικά) και το συνηθισμένο ρωσικό μικρό όνομα (Βλαντίμιρ).

«Βρήκα την Χβάλντι νεκρή χθες ενώ την έψαχνα, όπως συνήθως έκανα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο θαλάσσιος βιολόγος Σεμπάστιαν Στραντ, ιδρυτής της ΜΚΟ Marine Mind.

«Είχαμε επιβεβαιώσει ότι ήταν ζωντανή λίγο περισσότερο από 24 ώρες πριν την βρούμε να επιπλέει χωρίς να κινείται» στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής στη Ρισάβικα, πρόσθεσε.

Τα αίτια του θανάτου της δεν είναι ακόμη γνωστά και δεν εντοπίστηκαν ορατά τραύματα κατά την αρχική νεκροψία του κήτους, είπε ο Στραντ, σημειώνοντας ότι το κτηνιατρικό ινστιτούτο θα βοηθήσει να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της.

Ένας αξιωματούχος στο λιμάνι Στάβανγκερ, επιβεβαίωσε τον θάνατο της φάλαινας στην εφημερίδα VG.

