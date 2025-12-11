Αυστραλία: Συγκλονιστικό βίντεο – Αλεξίπτωτο τυλίγεται στο φτερό αεροπλάνου και άνδρας αιωρείται στο κενό
Βίντεο καταγράφει το σοκαριστικό περιστατικό, όπου αλεξίπτωτο μπλέκεται στο φτερό αεροπλάνου.
Βίντεο κατέγραψε το ατύχημα ενός άνδρα, καθώς το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε στο ουραίο πτερύγιο του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια ενός άλματος στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.
Όλα έγιναν, στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν ο πιλότος, μαζί με 17 αλεξιπτωτιστές, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Tully με ένα Cessna Caravan για μια προγραμματισμένη πτώση με αλεξίπτωτο στα 15.000 πόδια.
Το βίντεο, το οποίο δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, δείχνει τη στιγμή που το εφεδρικό αλεξίπτωτο του άνδρα ανοίγει κατά λάθος και τυλίγεται στο ουραίο πτερύγιο του αεροπλάνου, αφήνοντας τον άνδρα να αιωρείται. Ενώ κρεμόταν από το αεροπλάνο, ο άνδρας έκοψε με ένα μαχαίρι τα σχοινιά από το εφεδρικό αλεξίπτωτό του.
Ο άντρας κατάφερε να απελευθερώσει το κύριο αλεξίπτωτο και να προσγειωθεί με ασφάλεια, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα.
Δείτε το βίντεο
