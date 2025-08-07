Μια 52χρονη Βρετανίδα ισχυρίζεται ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση από νεαρό κατά τη διάρκεια πτήσης με θαλάσσιο αλεξίπτωτο στην Τυνησία

Η 52χρονη Michelle Wilson λέει ότι ο άνδρας χειριστής του ελικοπτέρου που βρίσκονταν πίσω της «με πίεζε και μου έβαλε χέρι».

Αρχικά η 52χρονη είχε κανονίσει να πετάξει με «συνεπιβάτη» έναν φίλο της, αλλά οι υπεύθυνοι της είπαν ότι είχε πολύ αέρα και γι’ αυτό θα έπρεπε να πετάξει με έναν από τους χειριστές.

«Μου έβαζε χέρι και κουνιόταν μπροστά-πίσω μιλώντας μου στα αραβικά. Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου»

Αν και η πτήση του φίλου της πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, όταν η ίδια δέθηκε μαζί με τον νεαρό άνδρα «μπορούσα να τον νιώσω να τραβάει το κάτω μέρος του μπικίνι μου και να σφίγγει τα λουριά για να έρθει πιο κοντά μου. Στη συνέχεια έδεσε τα πόδια του γύρω μου, είχε το ένα χέρι στο αλεξίπτωτο και το άλλο το ένιωσα να ακουμπάει το πόδι μου».

Κατά την 52χρονη ο νεαρός δεν σταμάτησε εκεί: «Μου έβαζε χέρι και κουνιόταν μπροστά-πίσω μιλώντας μου στα αραβικά. Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών».

Όταν ολοκληρώθηκε η πτήση, η 52χρονη, η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, ξέσπασε σε κλάματα. Στη συνέχεια έκανε παράπονα στον υπεύθυνο της επιχείρησης με τα αλεξίπτωτα, αλλά και στην τοπική αστυνομία.

Η ίδια, μιλώντας στη Sun, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο νεαρός έχει συλληφθεί, ενώ με την υπόθεση τη βοηθούν η ασφαλιστική της αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.