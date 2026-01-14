Φλόριντα: Δραματική πτώση αλεξιπτωτιστή στη θάλασσα – Έπεσε από τα 150 μέτρα
Ο αλεξιπτωτιστής φαίνεται να έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ισχυρής ριπής ανέμου. Άμεσα βούτηξε στη θάλασσα για να τον προσεγγίσει, ενώ και πολίτες προσπάθησαν να βοηθήσουν.
Λουόμενοι στην παραλία της Singer Island στη Φλόριντα έγιναν μάρτυρες ενός σοκαριστικού περιστατικού, όταν αλεξιπτωτιστής έπεσε στη θάλασσα από μεγάλο ύψος λόγω βλάβης στο αεροσκάφος του.
Ο αλεξιπτωτιστής επέζησε μετά από πτώση σχεδόν 500 ποδιών (περίπου 152 μέτρα) στον ωκεανό κοντά στο Palm Beach της Φλόριντα, αφού το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτό του παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα μια δραματική διάσωση στη θάλασσα που καταγράφηκε σε βίντεο.
Βίντεο που τράβηξε παρευρισκόμενος δείχνει τον 52χρονο Μπράιαν Γουένγκλαρζ να καταποντίζεται στα νερά μπροστά στα έντρομα μάτια των λουόμενων.
Ναυαγοσώστρια δήλωσε ότι ο αλεξιπτωτιστής φαίνεται να έχασε τον έλεγχο εξαιτίας ισχυρής ριπής ανέμου. Άμεσα βούτηξε στη θάλασσα για να τον προσεγγίσει, ενώ και πολίτες προσπάθησαν να βοηθήσουν.
Σημαντική ήταν η παρέμβαση ενός δύτη, ο οποίος απελευθέρωσε τον Γουένγκλαρζ από τα μπλεγμένα σχοινιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην ακτή με ασφάλεια και υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το Riviera Beach Police Department.
