Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις
Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας
Ειδική αστυνομική επιχείρηση με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου σε οικισμούς στην περιοχή των Αχαρνών.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone) και αστυνομικός σκύλος.
Έλεγχοι σε οικίες
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια 800 μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες, ενώ συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
Επιπρόσθετα, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους και αφαιρέθηκαν 14 άδειες ικανότητας οδήγησης και 5 άδειες κυκλοφορίας.
