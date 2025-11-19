Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στη Μάνδρα – Είχαν στήσει παράνομα δίκτυα ηλεκτρισμού και υδροδότησης
Κατά τον έλεγχο της Αστυνομίας εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης 1,5 χιλιομέτρου με το οποίο υδροδοτούνταν παράνομα οικίες σε οικισμό στη Μάνδρα - Αποξηλώθηκε καλώδιο 100 μέτρων με το ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί (19-11-2025) σε οικισμό στη Μάνδρα Αττικής.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και αστυνομικού σκύλου.
Παράνομο δίκτυο υδροδότησης
Σύμφωνα με την Αστυνομία κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε παράνομο δίκτυο υδροδότησης οικισμού συνδεδεμένο με λάστιχο μήκους 1.500 μέτρων σε δημοτική παροχή υδροδότησης.
Επιπλέον, αποξηλώθηκε από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καλώδιο 100 μέτρων το οποίο ήταν συνδεδεμένο με πυλώνα φωτισμού αυτοκινητόδρομου και με το οποίο ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 113 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις του ΚΟΚ ενώ αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 8 άδειες ικανότητας οδήγησης.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.
