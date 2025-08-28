Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – 12 συλλήψεις
Άλλη μια επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη της παραβαστικότητας
Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες χτες (27-8-2025), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της ΔΙ.ΑΣ., της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικός σκύλος και μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone).
Έλεγχοι και συλλήψεις
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -12- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, πλαστογραφία κ.α., ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κ.α.
Ρευματοκλοπές
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και κάμερα παρακολούθησης.
Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
