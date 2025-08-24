Αστυνομική επιχείρηση σε Ίλιον και Πετρούπολη – Εντοπίστηκαν διανομείς χωρίς άδεια οδήγησης
Αφαιρέθηκαν -11- άδειες κυκλοφορίας, -19- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν -11- οχήματα
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ιλίου και της Πετρούπολης με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών παραβάσεων που έχουν καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -161- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -59- παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και μη χρήση κράνους.
Ακόμα αφαιρέθηκαν -11- άδειες κυκλοφορίας, -19- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν -11- οχήματα.
Σημειώνεται, ότι κατελήφθησαν διανομείς καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να οδηγούν δίκυκλα στερούμενοι άδειας ικανότητας οδήγησης.
