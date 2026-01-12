Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο μετά τον τραυματισμό αστυνομικού σε επίθεση με πέτρες
Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στον έλεγχο 118 ατόμων και σε μία σύλληψη στον Ασπρόπυργο
Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα του Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής. Πρόκειται για δύο οικισμούς παρουσιάζουν αυξημένους δείκτες παραβατικότητας σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην περιοχή το βράδυ της Κυριακής όπου τραυματίστηκε ένας αστυνομικός από άτομα που πετούσαν πέτρες σε διερχόμενα αυτοκίνητα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ.
Έφοδος σε οικία
Κατά την πρωινή επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκαν:
- 1 κυνηγετική καραμπίνα
- 6 κάμερες παρακολούθησης
Επίσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντοπίστηκαν:
- 1 καταγραφικό σύστημα
- 2 κάμερες παρακολούθησης
Παράλληλα συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, το οποίο θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Συνολικά οι αστυνομικές προχώρησαν στον έλεγχο 118 ατόμων και στη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως:
- στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
- μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- λοιπές παραβάσεις.
Στην πρωινή επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις από:
- τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,
- την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής,
- την Ο.Π.Κ.Ε.,
- την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.,
- τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής,
- την Ο.Ε.Π.Τ.Α. και
- το Τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων και Ομάδων Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με βασικό στόχο:
- την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και
- την πρόληψη και αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.Οι αστυνομικές επιχειρήσεις αποτελέσουν μέρος μιας ευρύτερης παρέμβασης, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.
