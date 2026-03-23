Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας – Πότε τίθεται σε εφαρμογή το νέο ωράριο

Από την 1η Απριλίου 2026, μπαίνει σε εφαρμογή το θερινό ωράριο κοινής ησυχίας, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της ηρεμίας των πολιτών, η αποφυγή θορύβων είναι απαραίτητη από τις 3:00 έως τις 5:30 το μεσημέρι και από τις 23:00 το βράδυ έως τις 7:00 το πρωί. Το χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου.

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας απαγορεύονται δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο, εκτός εάν πρόκειται για επείγουσες εργασίες κοινής ωφέλειας με ειδική άδεια από τον διοικητή του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.

Συγκεκριμένα απαγορεύονται η χρήση μουσικών οργάνων, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων ή άλλων ηχητικών μέσων σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, θορυβώδεις εκδηλώσεις και χοροί σε κατοικίες ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και αντίστοιχοι θόρυβοι σε δρόμους, πλατείες και μέσα μεταφοράς.

Παράλληλα, απαγορεύονται θορυβώδη παιχνίδια και συζητήσεις σε καφενεία ή δημόσια κέντρα, διαπληκτισμοί ή θόρυβοι σε σταθμούς αυτοκινήτων, καθώς και φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων και λειτουργία οχημάτων που προκαλεί ενόχληση. Στους περιορισμούς περιλαμβάνεται και η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης.