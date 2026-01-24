newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΑΑΔΕ: Τα νέα «όπλα» για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής – Πώς θα εντοπίζονται οι παραβάτες
Οικονομικές Ειδήσεις 24 Ιανουαρίου 2026, 09:55

ΑΑΔΕ: Τα νέα «όπλα» για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής – Πώς θα εντοπίζονται οι παραβάτες

Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία τίθενται φέτος σε εφαρμογή, στο πλαίσιο του σχεδίου της ΑΑΔΕ για τη φοροδιαφυγή

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Spotlight

Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που θα τεθούν σε εφαρμογή εφέτος από την ΑΑΔΕ αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω σημαντική αύξηση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή το 2026, διευρύνοντας τον δημοσιονομικό χώρο και το πακέτο των νέων φοροελαφρύνσεων του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι και εφέτος η αύξηση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, μετά το ρεκόρ εισπράξεων των 2,2 δισ. ευρώ που επιτεύχθηκε το 2025 και το ποσό των 1,7 δισ. ευρώ του 2024.

ΑΑΔΕ: Η φοροδιαφυγή και τα νέα όπλα

Οι τρεις νέες ψηφιακές παρεμβάσεις που ετοιμάζει για εφέτος το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι οι ακόλουθες:

-Η εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής μέσω της οποίας θα ενισχυθεί η διαφάνεια στη διακίνηση αγαθών και θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εικονικών τιμολογίων και των αδήλωτων πωλήσεων.

-Το ηλεκτρονικό πελατολόγιο, το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά, αλλά αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελμάτων στον τομέα των υπηρεσιών.

-Η ψηφιακή κάρτα εργασίας σε όλους τους κλάδους της αγοράς καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος της κυβέρνησης όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στις αρχές της εβδομάδας κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδίου για την οικονομική πολιτική, είναι έως το τέλος του έτους η ψηφιακή κάρτα εργασίας να έχει επεκταθεί σε όλο τον ιδιωτικό τομέα.

Σταδιακή επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε μία σειρά από κλάδους της αγοράς

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών είναι χαρακτηριστικά σχετικά με τη συμβολή στην αύξηση των εσόδων από τη φοροδιαφυγή των ψηφιακών παρεμβάσεων και μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί.

Οι παρεμβάσεις

Σύμφωνα με αυτά τα 2,2 δισ. ευρώ του 2025 από την περιστολή της φοροδιαφυγής προήλθαν από τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

  • Το 1,2 δισ. ευρώ από την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ( POS) και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων ( My Data). Με τον τρόπο αυτόν περιορίστηκε σημαντικά η μη έκδοση αποδείξεων και η απόκρυψη εισοδημάτων ιδιαίτερα στο χώρο των υπηρεσιών με επίκεντρο το χώρο της εστίασης.
  • Τα 600 εκατ. ευρώ είναι αποτέλεσμα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Το μέτρο εφαρμόζεται την τελευταία διετία με σημαντική συμβολή στην αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων από το χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών.
  • Τα 400 εκατ. ευρώ προήλθαν από την σταδιακή επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε μία σειρά από κλάδους της αγοράς. Είναι ενδεικτικό ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,5 εκατομμύρια ώρες επιπλέον υπερωριών συγκριτικά με το 2024. Με την καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων εξασφαλίζεται η απόδοση των φόρων και των εισφορών και η μείωση της «μαύρης» εργασίας

Την Άνοιξη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, όταν θα οριστικοποιηθούν τα στοιχεία για την αύξηση του ΑΕΠ το 2025 το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί παράλληλα να προχωρήσει στις πρώτες εκτιμήσεις για τα αναμενόμενα έσοδα από τη φοροδιαφυγή στη διάρκεια του έτους.

Έτσι θα έχει μία σαφή εικόνα για τον δημοσιονομικό χώρο που θα μπορεί να αξιοποιήσει για τις νέες ελαφρύνσεις του πακέτου της εφετινής ΔΕΘ.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

inWellness
inTown
Stream newspaper
Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν - Σύμφωνα με έρευνα οι νεότεροι εργαζόμενοι υιοθετούν την AI σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Ευλογιά: Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά – Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο
Στοιχεία ΕΕΕΔΕΕ 24.01.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά από ευλογιά - Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ζωονόσου

Σύνταξη
Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης

Στην Αθήνα, οι περιορισμοί νέων αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από το 2025 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και το 2026. Ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 στο καθεστώς αυτό εντάσσονται και νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Πώς θα είναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in
Οικονομία 24.01.26

Πώς θα είναι η αγορά εργασίας σε Ελλάδα και ΕΕ το 2040; Τρεις εμπειρογνώμονες απαντούν στο in

Με αφορμή νέα πανευρωπαϊκή έρευνα, τρεις εμπειρογνώμονες του Cedefop μιλάνε στο in για τις επιπτώσεις της ΑΙ στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Μαζικά μέιλ 23.01.26

Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Οικονομικές Ειδήσεις 23.01.26

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γρίπη: Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές – Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
Ελλάδα 24.01.26

Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της

Το παιδί νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Παίδων με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή της γρίπης - «Είναι ραγδαία η αύξηση των παιδιών με γρίπη και RSV που έρχονται στα νοσοκομεία», τονίζει ο Μιχάλης Γιαννακός

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων
ΑΙ 24.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες πραγματικότητες που δημιουργεί στο σινεμά ήταν η κυρίαρχη θεματική σε μια σειρά εκδηλώσεων της κινηματογραφικής διοργάνωσης «When East Meets West»

Σύνταξη
Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια που φέρεται να φίμωσε 13χρονο μαθητή εν ώρα μαθήματος
Σοκ στις Σέρρες 24.01.26

Συνελήφθη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή εν ώρα μαθήματος - Υποχρέωσε και συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

Η 60χρονη καθηγήτρια φέρεται να φίμωσε τον μαθητή, υποστηρίζοντας πως το έκανε επειδή προκάλεσε φασαρία στην τάξη - Στη συνέχεια υποχρέωσε και συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

Σύνταξη
Ουκρανία: «Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι
Κρίσιμες ώρες 24.01.26

«Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι - Συνεχίζονται οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι εν μέσω στρατιωτικών επιθέσεων

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι αλλά οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση - «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» οι προτάσεις σε Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν - Σύμφωνα με έρευνα οι νεότεροι εργαζόμενοι υιοθετούν την AI σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Ευλογιά: Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά – Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο
Στοιχεία ΕΕΕΔΕΕ 24.01.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά από ευλογιά - Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ζωονόσου

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: «Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» – Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό
Κραν Μοντανά 24.01.26

«Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» - Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά

Η 24χρονη έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Αγανακτισμένοι οι γονείς της με τους ιδιοκτήτες του μπαρ και τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκαν την κόρη τους

Σύνταξη
Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες – Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας
Τα δικαιολογητικά 24.01.26

Μέχρι τον Αύγουστο του 2026 σε ισχύ οι παλιές ταυτότητες – Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας

Από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
At Davos, AKTOR CEO Urges EU to Move Faster on LNG
English edition 24.01.26

At Davos, AKTOR CEO Urges EU to Move Faster on LNG

Alexandros Exarchou urged EU subsidies for the Vertical Corridor and stronger commitments to U.S. LNG, as forecasts point to record imports and a shifting global gas market

Σύνταξη
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
Modern family 24.01.26

Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή - Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρήτη: «Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια» – Μαρτυρία «κλειδί» στενού φίλου του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
Φως στο Τούνελ 24.01.26

«Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια» - Μαρτυρία «κλειδί» στενού φίλου του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Ο 33χρονος παραμένει άφαντος από τις 7 Δεκεμβρίου που εξαφανίστηκε στην Κρήτη - «Ας τον βρούμε όπως και να είναι. Να τελειώσει το μαρτύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για τον ίδιο» λέει η μητέρα του

Σύνταξη
ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Σφοδρή κακοκαιρία 24.01.26

Συναγερμός στις ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Θερμοκρασίες έως -46°C, 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

Σύνταξη
From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital
English edition 24.01.26

From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital

The success of bank digitization is particularly evident in consumer lending. According to sources, nearly seven out of ten consumer loans granted last year were issued exclusively through banks’ digital channels.

Σύνταξη
Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης

Στην Αθήνα, οι περιορισμοί νέων αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από το 2025 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και το 2026. Ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 στο καθεστώς αυτό εντάσσονται και νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο