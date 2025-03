Σελίν Ντιόν: Τραγουδά το «My heart will go on» σε τουρνουά γκολφ και ο κόσμος την αποθεώνει

Η Σελίν Ντιόν, που παρά τα προβλήματα με την υγεία της δεν χάνει το κουράγιο της και τη ψυχική δύναμη της, έδωσε το παρόν στον αγώνα TGL μεταξύ του Atlanta Drive GC και του Jupiter Links GC στο SoFi Center στη Φλόριντα στις 4 Μαρτίου.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μάγεψε το κοινό τραγουδώντας το αγαπημένο soundtrack του Τιτανικού «My Heart Will Go On».

«Ποιο τραγούδι από τα όσα έχετε πει αντιπροσωπεύει καλύτερα το παιχνίδι σας στο γκολφ;» ρώτησε ο Marty Smith δημοσιογράφος του ESPN την τραγουδίστρια, ενώ συνομιλούσε μαζί της στη διάρκεια του αγώνα.

«Εντάξει, αυτό που μου έρχεται πρώτα στο μυαλό – ω, κάποιοι έχουν προτάσεις», είπε γελώντας η Σελίν Ντιόν, ενώ κάποιοι φώναζαν μερικούς από τους τίτλους των τραγουδιών της. «Θα έλεγα», συνέχισε η Ντιόν, πριν τραγουδήσει στίχους από το κλασικό soundtrack του Τιτανικού του 1997.

«Near, Far, wherever…» ξεκίνησε να τραγουδάει τους στίχους του τραγουδιού προτρέποντας τον δημοσιογράφο να τραγουδήσει μαζί της, επιλέγοντας να αλλάξει έναν στίχο για την περίσταση.

Έτσι είπε αντί για «Όπου κι αν βρίσκεσαι, πιστεύω ότι η καρδιά μου θα συνεχίσει», «Όπου κι αν βρίσκεσαι, πιστεύω ότι η μπάλα θα συνεχίσει», έδωσε τα εύσημα και στον αθλητικογράφο για τις φωνητικές του ικανότητες. «Δεν είσαι κακός», του είπε για τις φωνητικές του ικανότητες.

«Rose was so selfish to push Jack off the floating door» – @MattBarrie 😂

Celine Dion performed My Heart Will Go On at @TGL ‼ pic.twitter.com/cOpuOxehiC

— ESPN (@espn) March 5, 2025