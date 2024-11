Πίτερ Σίνφιλντ: O ποιητής και στιχουργός των King Crimson και Σελίν Ντιόν πέθανε σε ηλικία 80 ετών

Ο Πίτερ Σίνφιλντ, ο σουρεαλιστής Βρετανός ποιητής και συνιδρυτής του progressive ροκ συγκροτήματος King Crimson, ο οποίος ακολούθησε μια επιτυχημένη καριέρα ως στιχουργός ποπ τραγουδιών για καλλιτέχνες όπως η Σελίν Ντιόν, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Οι King Crimson ανακοίνωσαν την είδηση, περιγράφοντάς τον ως τον «αυθεντικό roadie (ειδικός μουσικής τεχνολογίας) του συγκροτήματος, στιχουργό, υπεύθυνο για τα φώτα και ηχολήπτη των ζωντανών εμφανίσεων».

Δεν δόθηκε καμία αιτία θανάτου.

Peter Sinfield, King Crimson’s original roadie, lyricist, lights operator and live sound engineer passed away yesterday on the 14th of November 2024 aged 81.https://t.co/AxjByWRVZa pic.twitter.com/20BMA4vguI — Robert Fripp (@frippofficial) November 15, 2024

Η πορεία της ζωής του Πίτερ Σίνφιλντ

Ο Πίτερ Σίνφιλντ γεννήθηκε στο Φούλαμ του Λονδίνου στις 27 Δεκεμβρίου 1943, από γονείς μποέμ, τους οποίους σπανίως έβλεπε. Ο Σίνφιλντ ήρθε νωρίς σε επαφή με τον κόσμο του θεάματος, καθώς μεγάλωσε κυρίως με μια Γερμανίδα οικονόμο, τη Maria Wallenda, η οποία ήταν ακροβάτισσα με το διάσημο νούμερο τσίρκου Flying Wallendas.

Σπουδάζοντας στο Danes Hill School στο Oxshott, ο Σίνφιλντ ερωτεύτηκε την αγγλική λογοτεχνία και ποίηση, ιδιαίτερα τα έργα του Πολ Βερλαίν και του Γουίλιαμ Μπλέικ, και άρχισε να γράφει τους δικούς του στίχους και να παίζει κιθάρα, ενώ σύχναζε στο φημισμένο Chelsea School of Art.

Αφού ταξίδεψε για λίγο καιρό στην Ισπανία, επέστρεψε στο Λονδίνο το 1967 και συνεργάστηκε με τον πολυοργανίστα Ίαν ΜακΝτόναλντ ιδρύωντας το συγκρότημα The Creation (δεν πρόκειται για το ομώνυμο ροκ συγκρότημα που είναι γνωστό για τραγούδια όπως το «Painter Man» και το «How Does It Feel to Feel?»), πριν συγχωνευτούν με τους Giles, Giles and Fripp – το τρίο των Μάικλ Τζάιλς, Πίτερ Τζάιλς και Ρόμπερτ Φριπ.

Ο Πίτερ έφυγε και αντικαταστάθηκε από τον Γκρεγκ Λέικ, και ο Σίνφιλντ ονόμασε το συγκρότημα King Crimson. Ήταν συμπαραγωγός και έγραψε τους στίχους για τα τέσσερα πρώτα άλμπουμ τους – In the Court of the Crimson King, In the Wake of Poseidon, Lizard και Islands – μεταξύ 1969 και 1971.

Μυστικισμός και ψυχεδέλεια

Ακολουθώντας τον εξωπραγματικό ήχο του συγκροτήματος, το στυλ του Σίνφιλντ έτεινε προς μυστικιστικές και ψυχεδελικές αφηγήσεις που έμοιαζαν με παραμύθια, αλλά είχε επίσης έντονο πολιτικό λόγο, καθώς κατακεραύνωνε την ευμπορευματοποίηση, τον αυταρχισμό και τις συγκρούσεις. «Blood rack, barbed wire / Politicians’ funeral pyre / Innocents raped with napalm fire», έλεγε ένα verse του τραγουδιού των King Crimson κατά του πολέμου του Βιετνάμ, 21st Century Schizoid Man.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του ’90, ο Σίνφιλντ συνέχισε τη σόλο καριέρα του, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με στίχους και ποιήματα του, το «Under the Sky», έφυγε από την Αγγλία για την Ίμπιζα και έκανε την αφήγηση για το άλμπουμ «In a Land of Clear Colours» των Μπράιαν Ένο και Ρόμπερτ Σέκλεϊ. Μαζί με κομμάτια που έγραψε για τους Σερ, Ντιόν και Φάλτσκογκ, ο Σίνφιλντ έγραψε επίσης στίχους για άλλους καλλιτέχνες της ποπ, όπως ο Λίο Σάγιερ και οι Bucks Fizz.

Μαζί με τον συν-συγγραφέα Άντι Χιλ, ο Σίνφιλντ κέρδισε δύο βραβεία Ivor Novello για τραγούδια για των Σάγιερ και Ντιόν.

*Με πληροφορίες από: Variety | A.D. Amorosi | Guardian | Ben Beaumont-Thomas | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Robert Fripp | x