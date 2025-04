Γιατί δεν έγινε το τελετουργικό με τον κόσμο του Ολυμπιακού και το… νόημα του Παπανικολάου (vid)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 84-72 της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στην προημιτελική σειρά της Euroleague με τα σημαντικά να βρίσκονται… μπροστά του. Άπαντες γνωρίζουν από πρώτο χέρι πως τίποτα δεν έχει τελειώσει και πως το ματς της Παρασκευής θα είναι πιο δύσκολο από το Game 1, με τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου να το γνωρίζει καλύτερα από όλους.

Οι Πειραιώτες συνήθιζαν μετά από τις νίκες να πηγαίνουν μπροστά από τον κόσμο και να πανηγυρίζουν. Κάτι που μετά τη νίκη κόντρα στη Ρεάλ δε συνέβη. Οι παίκτες χειροκρότησαν τον κόσμο του Ολυμπιακού όταν αποχώρησαν από το παρκέ, με τον Παπανικολάου να τους κάνει ένα χαρακτηριστικό νόημα με τα χέρια.

Μετά τα πανηγύρια ήταν σαν να έλεγε ο αρχηγός των Πειραιωτών, φωτογραφίζοντας φυσικά πως στόχος της ομάδας είναι το τρόπαιο της Euroleague.

