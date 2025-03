Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν φιλίες, απλά παίζεις για να κερδίσεις» (vid)

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, πράξη 2η στη φετινή Euroleague και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ένα βίντεο με παλιότερες δηλώσεις του αρχηγού του Πειραιωτών, Κώστα Παπανικολάου, θέλοντας να εξηγήσουν τη σημασία των αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες.

«Δεν υπάρχουν φιλίες, απλά παίζεις για να κερδίσεις», είναι μία από τις ατάκες του Παπανικολάου, που ξεχωρίζει στο βίντεο, με λόγια του από το 2018. «Αυτό είναι το μόνο που έχουμε στο μυαλό μας», είχε προσθέσει τότε.

«No Friendships, we are just here to win»

Kostas Papanikolaou knows more about the The Derby of the Eternal Enemies than most having played in many of these games during the course of his career 🔥

He’s ready for the latest chapter of this rivalry… pic.twitter.com/h3Ob4kq68f

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 14, 2025