«Η αγάπη και η ενέργειά σας με εμπνέουν κάθε μέρα» – Αυτός ήταν ο απολογισμός της Σελίν Ντιόν για το 2024

Όπως οι περισσότεροι από εμάς, έτσι και η Σελίν Ντιόν έκανε κι αυτή τον δικό της απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου, η Γαλλοκαναδή τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την υποστήριξή τους το 2024 – και δήλωσε ότι ανυπομονεί για τη χρονιά που έρχεται.

H ανάρτηση της Σελίν Ντιόν

«Καθώς κλείνουμε άλλη μια χρονιά μαζί, θέλω να αφιερώσω ένα λεπτό για να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για την αμέριστη υποστήριξή σας», ξεκίνησε η 56χρονη Ντιόν, μαζί με μια φωτογραφία του πλευρικού της προφίλ, καθώς κοιτάζει ψηλά και κρατάει τα χέρια της προσευχής.

«Η αγάπη και η ενέργειά σας με εμπνέουν κάθε μέρα. Εύχομαι σε όλους σας χαρούμενες γιορτές γεμάτες ζεστασιά, γέλιο και πολύτιμες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα», συνέχισε. «Στην υγειά των ατελείωτων δυνατοτήτων για το επόμενο έτος. Σας εύχομαι ασφαλείς διακοπές και ένα υπέροχο νέο έτος!»

Το 2024 ήταν η χρονιά της μεγάλης επιστροφής της

Φέτος, η Ντιόν επέστρεψε στη σκηνή για πρώτη φορά μετά την αποκάλυψη της διάγνωσης του συνδρόμου του δύσκαπτου ανθρώπου το 2022. Το σόου της επιστροφής της πραγματοποιήθηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι τον Ιούλιο, όπου ερμήνευσε το κλασικό «Hymne A L’Amour» της Εντίθ Πιάφ. Τον Οκτώβριο κυκλοφόρησε μια ζωντανή εκδοχή του τραγουδιού.

«Είναι τιμή μου που έπαιξα απόψε, για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024, και είμαι τόσο γεμάτη χαρά που επέστρεψα σε μια από τις πολύ αγαπημένες μου πόλεις», έγραψε τότε η Ντιόν στο Instagram. «Πάνω απ’ όλα, είμαι τόσο χαρούμενη που γιορτάζω με αυτούς τους καταπληκτικούς αθλητές, με όλες τις ιστορίες τους για θυσίες και αποφασιστικότητα, πόνο και επιμονή».

Και πρόσθεσε: «Όλοι σας ήσασταν τόσο συγκεντρωμένοι στο όνειρό σας, και είτε πάρετε μετάλλιο είτε όχι, ελπίζω ότι η παρουσία σας εδώ σημαίνει ότι το όνειρό σας έγινε πραγματικότητα! Θα πρέπει να είστε όλοι τόσο περήφανοι, ξέρουμε πόσο σκληρά έχετε δουλέψει για να γίνετε οι καλύτεροι των καλύτερων. Μείνετε συγκεντρωμένοι, συνεχίστε, η καρδιά μου είναι μαζί σας!»

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο, η Ντιόν ανέβηκε στη σκηνή στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για να εμφανιστεί στην επίδειξη μόδας 1001 Seasons of Elie Saab για τον εορτασμό της 45χρονης καριέρας μόδας του Λιβανέζου σχεδιαστή.

Η τραγουδίστρια του «My Heart Will Go On» έκλεισε την τελετή με την επιτυχία της «The Power of Love» του 1993 και το «I’m Alive» του 2002.

*Πηγή: People