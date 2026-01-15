Σελίν Ντιόν: Δέκα χρόνια από την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου – Τα τρυφερά λόγια
Η συγκινητική ανάρτηση της Σελίν Ντιόν για τα 10 χρόνια από την απώλεια του συζύγου της
Η Σελίν Ντιόν με τρυφερά λόγια τιμά τη μνήμη του συζύγου της, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
Σελίν Ντιόν: Η ανάρτηση μαζί με τα 3 παιδιά της
Σε αγαπάμε όλο και περισσότερο, κάθε μέρα και κάθε χρόνο».
Ο Ανζελίλ, ο οποίος ανέλαβε την καριέρα της Ντιόν όταν εκείνη ήταν μόλις 12 ετών προτού την παντρευτεί το 1994, μνημονεύτηκε και από τους τρεις γιους τους, τον 24χρονο Ρενέ-Τσαλς και τους 15χρονους Έντι και Νέλσον, οι οποίοι συνυπέγραψαν το μήνυμα.
Ρενέ Αντζελίλ: Η σχέση ζωής με τον Ντιόν
Ο Ρενέ Αντζελίλ, γεννήθηκε στο Μόντρεαλ, στις 16 Ιανουαρίου το 1942 και εξελίχθηκε σε έναν εδραιωμένο «παίκτη» της βιομηχανίας του θεάματος στο Κεμπέκ. Συμμετείχε ακόμα ως τραγουδιστής σε ποπ καναδικό συγκρότημα και πριν αναλάβει τη Σελίν Ντιόν, υπήρξε μάνατζερ της Ζινέτ Ρενό.
Ο παραγωγός και μάνατζερ της καναδής τραγουδίστριας διαγνώστηκε πρώτη φορά με καρκίνο το 1999, ωστόσο το ξεπέρασε και 2 χρόνια αργότερα απέκτησε με τη Ντιόν το πρώτο τους παιδί, ενώ το 2010 έγινα γονείς για ξανά, αυτή τη φορά με δίδυμα.
O Αντζελίλ είχε και τρία παιδιά από τους δύο προηγούμενος γάμους.
Σελίν Ντιόν: Πώς είχε ανακοίνωσε το θάνατο του συζύγου της
«Ο Ρενέ Αντζελίλ, στα 73 του χρόνια, απεβίωσε σήμερα το πρωί στο σπίτι του στο Λας Βέγκας, μετά από μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η οικογένεια ζητάει να γίνει σεβαστή η προστασία της ιδιωτικής της ζωής, αυτή τη δύσκολη στιγμή. Περισσότερες λεπτομέρειες για γίνουν γνωστές αργότερα».
Η σπουδαία τραγουδίστρια ανακοίνωσε το 2022 ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του άκαμπτου ανθρώπου (SPS), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή, και αποσύρθηκε προσωρινά από το τραγούδι, κάνοντας δυναμική επιστροφή πέρσι, με την επική εμφάνισή της στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.
