Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 04:45

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Οι Βούλγαροι θα ψηφίσουν την Κυριακή στις όγδοες κοινοβουλευτικές εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια, με τον σαφή φαβορί, τον φιλορώσο πρώην πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ, να υπόσχεται να βάλει τέλος στη σπείρα των αδύναμων και βραχύβιων κυβερνήσεων και να εξαλείψει τη διαδεδομένη διαφθορά.

Ο Ράντεφ, ένας ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας που αντιτίθεται στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο εναντίον της Μόσχας, παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις εκλογές, οι οποίες διεξάγονται μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που ανάγκασαν την προηγούμενη κυβέρνηση να παραιτηθεί τον Δεκέμβριο.

Μια επιδέξια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα γεμάτα ταμεία και η υπόσχεση για σταθερότητα έχουν ενισχύσει την υποστήριξη προς τον Ράντεφ στη βαλκανική χώρα των περίπου 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου οι ψηφοφόροι έχουν κουραστεί από τις επαναλαμβανόμενες πρόωρες εκλογές και μια μικρή ομάδα βετεράνων πολιτικών που θεωρούνται ευρέως διεφθαρμένοι.

Το κόστος ζωής αποτελεί επίσης θέμα, δεδομένου ότι η χώρα υιοθέτησε το ευρώ τον Ιανουάριο. Η προηγούμενη κυβέρνηση ⁠έπεσε εν μέσω διαδηλώσεων κατά ενός νέου προϋπολογισμού που πρότεινε αυξήσεις φόρων και υψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Αυτό φαίνεται να είναι πιο σημαντικό για τους ψηφοφόρους από τις εκκλήσεις του Ράντεφ για βελτίωση των σχέσεων με τη Μόσχα ⁠ή για την επανέναρξη της ροής ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. «Θα εμπιστευτώ τον νέο στρατηγό στην πολιτική», δήλωσε ο Γκεόργκι Μποζκόφ, ένας 37χρονος δημόσιος υπάλληλος που ανησυχεί για την αύξηση των λογαριασμών. «Όταν υπάρχει κάτι καινούργιο, πρέπει να δοκιμάζουμε το καινούργιο».

Σημαντικό το προβάδισμα του Ράντεφ

Οι δημοσκοπήσεις της Παρασκευής έδειξαν ότι το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ράντεφ συγκεντρώνει περίπου 35%, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με πριν από ένα μήνα. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα αποτελούσε ένα από τα ισχυρότερα αποτελέσματα που έχει σημειώσει ένα μεμονωμένο κόμμα τα τελευταία χρόνια, αν και εξακολουθεί να μην αρκεί για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων είναι αυξημένο. Μια δημοσκόπηση της Alpha Research με έδρα τη Σόφια προβλέπει συμμετοχή περίπου 60%, σχεδόν διπλάσια από το 34% που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2024.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξανόμενη απογοήτευση από τη μακροχρόνια κυριαρχία του κόμματος GERB υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο ακολουθεί στη δεύτερη θέση με περίπου 18%, και του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, του οποίου ο ηγέτης Ντελιάν Πεέβσκι υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για διαφθορά.

Ένας πιθανός εταίρος για τον σχηματισμό συνασπισμού είναι ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός «Συνεχίζουμε την Αλλαγή-Δημοκρατική Βουλγαρία» (PP-DB), ο οποίος επίσης υποστηρίζει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο Ράντεφ φέρει κάποια ευθύνη για αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έλαβαν οι προσωρινές κυβερνήσεις τις οποίες διόρισε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του από το 2016. Σε αυτές περιλαμβάνεται μια συμφωνία για το φυσικό αέριο του 2023 μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου Botas και της βουλγαρικής Bulgargaz, η οποία οδήγησε σε ζημίες και σε έρευνα.

«Οποιαδήποτε συμμαχία και αν σχηματιστεί, είναι πιθανό να υποφέρει από κυβερνητική αστάθεια και να αντιμετωπίσει σημαντική κριτική από την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση. Ακόμα μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση το 2026 είναι λιγότερο πιθανή τώρα, αλλά παραμένει μια σημαντική πιθανότητα», δήλωσε ο Μάριο Μπικάρσκι, αναλυτής στη συμβουλευτική εταιρεία κινδύνου Verisk Maplecroft.

Η διαφθορά ήταν και παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας

Η Βουλγαρία έχει αναπτυχθεί ραγδαία από την πτώση του κομμουνισμού το 1989 και εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά, η ανεργία είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ και η οικονομία διαθέτει μεγαλύτερες εγγυήσεις από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ.

Ωστόσο, η διαφθορά παραμένει ενδημική, μεταξύ άλλων και στις εκλογές, όπου η αγορά ψήφων είναι ευρέως διαδεδομένη. Η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 84η θέση στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς του 2025 της Διεθνούς Διαφάνειας, η χαμηλότερη βαθμολογία στην ΕΕ μαζί με την Ουγγαρία.

«Ελπίζουμε πραγματικά, πραγματικά ότι κάτι θα αλλάξει και ότι αυτοί οι διεφθαρμένοι ηγέτες μας θα αντικατασταθούν», δήλωσε η 82χρονη συνταξιούχος Τεμενούζκα Βάζεβα.

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Όταν η σκέψη γίνεται «εύκολη»: Πώς αλλάζει το μυαλό μας η AI;

Παγκόσμια οικονομία: Οι μεγαλύτεροι φόβοι των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Ο έλεγχος του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν εξέθεσε την οικονομική ευπάθεια των ΗΠΑ, αυξάνοντας την εγχώρια πίεση στον Τραμπ. Σύμμαχοι και αντίπαλοι αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες οικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η Ρωσία και η Κίνα θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τα αδύναμα σημεία των ΗΠΑ.

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία

Μακρόν: Ένας Γάλλος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στον Λίβανο – Την ευθύνη φέρει η Χεζμπολάχ
«Η Γαλλία αξιώνει από τις λιβανικές αρχές να συλλάβουν αμέσως τους ενόχους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλευρό της UNIFIL», τονίζει ο Εμανουέλ Μακρόν

Η εκστρατεία των MAGA: Τα πρόσωπα πίσω από το σχέδιο προσάρτησης της Γροιλανδίας
Στενοί συνεργάτες του Τραμπ και ντόπιοι σύμμαχοι ενορχηστρώνουν μια πρωτοφανή εκστρατεία επιρροής για την αμερικανική κυριαρχία στη Γροιλανδία, αντιμετωπίζοντας ισχυρές αντιστάσεις

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως
Ένας αστυνομικός που φέρεται ήδη να έχει καταθέσει ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο αντάλλαξε τις τελευταίες κουβέντες στο καφενείο φεύγοντας για το χωράφι με έναν καφέ και τοστ ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης ο οποίος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του αλλά γύρισε σπίτι ύστερα από μισή διαδρομή με χτυπήματα στο κεφάλι, νοσηλεύτηκε και πέθανε χωρίς να προλάβει να μιλήσει!

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’
Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας
Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;
Ξέχνα τα αβοκάντο τοστ, τις neon επιγραφές και τις ατελείωτες ουρές αναμονής. Η νέα, απόλυτη τάση εξόδου στην πόλη έχει άρωμα ελληνικού καφέ, παλιό μωσαϊκό και δεν απαιτεί να αδειάσεις το πορτοφόλι σου.

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο
Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές
Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και από εκεί τη Δευτέρα θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο
Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

