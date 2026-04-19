Οι Βούλγαροι θα ψηφίσουν την Κυριακή στις όγδοες κοινοβουλευτικές εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια, με τον σαφή φαβορί, τον φιλορώσο πρώην πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ, να υπόσχεται να βάλει τέλος στη σπείρα των αδύναμων και βραχύβιων κυβερνήσεων και να εξαλείψει τη διαδεδομένη διαφθορά.

Ο Ράντεφ, ένας ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος της πολεμικής αεροπορίας που αντιτίθεται στη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο εναντίον της Μόσχας, παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις εκλογές, οι οποίες διεξάγονται μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που ανάγκασαν την προηγούμενη κυβέρνηση να παραιτηθεί τον Δεκέμβριο.

Μια επιδέξια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα γεμάτα ταμεία και η υπόσχεση για σταθερότητα έχουν ενισχύσει την υποστήριξη προς τον Ράντεφ στη βαλκανική χώρα των περίπου 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου οι ψηφοφόροι έχουν κουραστεί από τις επαναλαμβανόμενες πρόωρες εκλογές και μια μικρή ομάδα βετεράνων πολιτικών που θεωρούνται ευρέως διεφθαρμένοι.

Το κόστος ζωής αποτελεί επίσης θέμα, δεδομένου ότι η χώρα υιοθέτησε το ευρώ τον Ιανουάριο. Η προηγούμενη κυβέρνηση ⁠έπεσε εν μέσω διαδηλώσεων κατά ενός νέου προϋπολογισμού που πρότεινε αυξήσεις φόρων και υψηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Αυτό φαίνεται να είναι πιο σημαντικό για τους ψηφοφόρους από τις εκκλήσεις του Ράντεφ για βελτίωση των σχέσεων με τη Μόσχα ⁠ή για την επανέναρξη της ροής ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. «Θα εμπιστευτώ τον νέο στρατηγό στην πολιτική», δήλωσε ο Γκεόργκι Μποζκόφ, ένας 37χρονος δημόσιος υπάλληλος που ανησυχεί για την αύξηση των λογαριασμών. «Όταν υπάρχει κάτι καινούργιο, πρέπει να δοκιμάζουμε το καινούργιο».

Σημαντικό το προβάδισμα του Ράντεφ

Οι δημοσκοπήσεις της Παρασκευής έδειξαν ότι το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ράντεφ συγκεντρώνει περίπου 35%, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με πριν από ένα μήνα. Εάν επιβεβαιωθεί, αυτό θα αποτελούσε ένα από τα ισχυρότερα αποτελέσματα που έχει σημειώσει ένα μεμονωμένο κόμμα τα τελευταία χρόνια, αν και εξακολουθεί να μην αρκεί για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων είναι αυξημένο. Μια δημοσκόπηση της Alpha Research με έδρα τη Σόφια προβλέπει συμμετοχή περίπου 60%, σχεδόν διπλάσια από το 34% που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2024.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την αυξανόμενη απογοήτευση από τη μακροχρόνια κυριαρχία του κόμματος GERB υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο ακολουθεί στη δεύτερη θέση με περίπου 18%, και του Κινήματος για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, του οποίου ο ηγέτης Ντελιάν Πεέβσκι υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για διαφθορά.

Ένας πιθανός εταίρος για τον σχηματισμό συνασπισμού είναι ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός «Συνεχίζουμε την Αλλαγή-Δημοκρατική Βουλγαρία» (PP-DB), ο οποίος επίσης υποστηρίζει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο Ράντεφ φέρει κάποια ευθύνη για αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έλαβαν οι προσωρινές κυβερνήσεις τις οποίες διόρισε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του από το 2016. Σε αυτές περιλαμβάνεται μια συμφωνία για το φυσικό αέριο του 2023 μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου Botas και της βουλγαρικής Bulgargaz, η οποία οδήγησε σε ζημίες και σε έρευνα.

«Οποιαδήποτε συμμαχία και αν σχηματιστεί, είναι πιθανό να υποφέρει από κυβερνητική αστάθεια και να αντιμετωπίσει σημαντική κριτική από την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση. Ακόμα μια πρόωρη εκλογική αναμέτρηση το 2026 είναι λιγότερο πιθανή τώρα, αλλά παραμένει μια σημαντική πιθανότητα», δήλωσε ο Μάριο Μπικάρσκι, αναλυτής στη συμβουλευτική εταιρεία κινδύνου Verisk Maplecroft.

Η διαφθορά ήταν και παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας

Η Βουλγαρία έχει αναπτυχθεί ραγδαία από την πτώση του κομμουνισμού το 1989 και εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007. Το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά, η ανεργία είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ και η οικονομία διαθέτει μεγαλύτερες εγγυήσεις από την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ.

Ωστόσο, η διαφθορά παραμένει ενδημική, μεταξύ άλλων και στις εκλογές, όπου η αγορά ψήφων είναι ευρέως διαδεδομένη. Η Βουλγαρία κατατάσσεται στην 84η θέση στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς του 2025 της Διεθνούς Διαφάνειας, η χαμηλότερη βαθμολογία στην ΕΕ μαζί με την Ουγγαρία.

«Ελπίζουμε πραγματικά, πραγματικά ότι κάτι θα αλλάξει και ότι αυτοί οι διεφθαρμένοι ηγέτες μας θα αντικατασταθούν», δήλωσε η 82χρονη συνταξιούχος Τεμενούζκα Βάζεβα.