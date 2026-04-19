Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Η «Προοδευτική Βουλγαρία», το κόμμα του φιλορώσου πρώην προέδρου της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, αναμένεται να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, σύμφωνα με τα exit polls. Ο πρώην πιλότος, ευρωσκεπτικιστής Ράντεφ, έκανε μια εκστρατεία για την εξάλειψη της διαφθοράς και τον τερματισμό μιας σπείρας αδύναμων, βραχύβιων κυβερνήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τα exit polls στη Βουλγαρία, θα χρειαστεί να συμμαχήσει με άλλα κόμματα για να μπορέσει να σχηματίσει βιώσιμη κυβέρνηση.

Το exit poll που διεξήχθη από την εταιρεία Alpha Research με έδρα τη Σόφια έδειξε ότι η «Προοδευτική Βουλγαρία» συγκεντρώνει 37,5%. Το κόμμα του Ρούμεν Ράντεφ προηγείται με διαφορά του κόμματος GERB με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ. Το GERB βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,2%.

Ποιος είναι

Ο Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Αντιτίθεται στη στρατιωτική υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Ουκρανίας εναντίον της Μόσχας. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Ήταν οι όγδοες εκλογές που προκηρύχθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια. Η τελευταία κυβέρνηση έπεσε έπειτα από μαζικές διαμαρτυρίες.

Οι πολίτες στη Βουλγαρία, που μόλις μπήκε στη ζώνη στου ευρών έχουν έχουν κουραστεί από τις επαναλαμβανόμενες πρόωρες εκλογές. Επίσης, έχουν ταλαιπωρηθεί από την εκτεταμένη διαφθορά.

Οι δημοσκοπήσεις της Παρασκευής έδειξαν ότι το κόμμα «Προοδευτική Βουλγαρία» του Ρούμεν Ράντεφ ήταν το φαβορί για να κερδίσει τις εκλογές. Ένας πιθανός εταίρος για τον σχηματισμό συνασπισμού είναι ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισμός «Συνεχίζουμε την Αλλαγή-Δημοκρατική Βουλγαρία» (PP-DB), ο οποίος επίσης υποστηρίζει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις.

Ωστόσο, οι επικριτές του Ρούμεν Ράντεφ υποστηρίζουν ότι και αυτός φέρει κάποια ευθύνη για αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έλαβαν οι προσωρινές κυβερνήσεις τις οποίες διόρισε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του από το 2016. Σε αυτές περιλαμβάνεται μια συμφωνία για το φυσικό αέριο του 2023 μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας φυσικού αερίου Botas και της βουλγαρικής Bulgargaz, η οποία οδήγησε σε ζημίες και σε εισαγγελική έρευνα.